İndirimli Orana Tabi Bazı İşlemlerde Uygulanmakta Olan Yılı İçerisinde Nakden İade Uygulamasına 01 Mart 2025 İtibariyle Son Verilmiştir (54 No.lu KDV Tebliği)

(54 No.lu KDV Tebliği)

27.02.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 54 seri no.lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmak suretiyle, indirimli orana tabi bazı işlemlerde uygulanmakta olan yılı içerisinde nakden iade uygulaması 01 Mart 2025 itibariyle sonlandırılmış ve Tebliğ metnine bazı eklemeler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ve ilavelere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca (09.07.2018 tarihinden önce Bakanlar Kurulunca) vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanınca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili, sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde;

İndirimli orana tabi konutlar,

Traktörler ve tarım makineleri, (II sayılı liste 28 no.lu bent)

Bazı iş makineleri, (II sayılı liste 29 no.lu bent)

Evlerde kullanılan tüpgaz, (II sayılı liste 31 no.lu bent)

Mesken ve tarımsal sulama abonelerine yapılan elektrik teslimleri, (II sayılı liste 34 no.lu bent)

KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan gıda maddeleri

teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması Bakanlıkça uygun görülmüş idi.

Bu kez 54 no.lu Tebliğ ile Bakanlık, indirimli orana tabi teslimlere ilişkin yılı içinde mükelleflere mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iadesine yönelik yetkisini sektör, mal ve hizmet grupları ve dönem ayırımı yapmaksızın kullanmaktan vazgeçmiştir.

Böylece, indirimli orana tabi işlemlerin bazıları için geçerli olan yılı içerisinde nakden iade uygulamasına 01 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılacak iade talepleri için geçerli olmak üzere son verilmiştir. Anılan tarihten itibaren tüm indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade uygulaması, yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde ise nakden veya mahsuben iade şeklinde gerçekleştirilecektir.

Değişiklik Tebliği ile ayrıca; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.26.) bölümünün başlığı "Sosyal İçerik Üreticiliği, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Sunulan Hizmetler ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası" şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün mevcut ikinci ve üçüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme mevcut birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

"Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, 1/1/2024 tarihinden itibaren internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisna uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz."

Böylece Gelir Vergisi Kununu Mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendilen tüm kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden, KDV Kanunu madde 17/4-a uyarınca KDV hesaplanmayacağı KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenmiştir.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.