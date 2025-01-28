2024/Kasım Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/01/2025 Tarihine Kadar Ödenebilmesine İlişkin Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, veri tabanında yapılan çalışmalar nedeniyle mükelleflerin, KDV İadesi Risk Analizi Raporlarının süresinde oluşturulmasında ve KDV iade alacaklarının 2024/Kasım dönemi SGK prim borcuna 20/01/2025 tarihine kadar mahsubunda, gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/01/2025 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Kasım ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/01/2025 olarak uygulanacaktır.

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