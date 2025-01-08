2025 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 53) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklikle, 2025 yılı indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 130.700 TL olarak belirlenmiştir.

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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241230M2-4.htm

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