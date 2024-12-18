Kentsel Dönüşüm Başkanliğinca Yapilacak Arsa Ve Arazi Teslimleri KDV Istisnasi Kapsamina Alinmiştir

Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ileToplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri,belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler

Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile(7534 sayılı kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 12.12.2024)Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veToplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler