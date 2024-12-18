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18 December 2024

Kentsel Dönüşüm Başkanliğinca Yapilacak Arsa Ve Arazi Teslimleri KDV Istisnasi Kapsamina Alinmiştir

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
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Bugünkü Resmî Gazetede yayımlanan 7534 sayılı "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 3'üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
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Bugünkü Resmî Gazetede yayımlanan 7534 sayılı "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun "3'üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesine "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve" ibaresi eklenmek suretiyle ilgili başkanlıkça yapılacak arsa ve arazi teslimleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Önceki Hali KDVK Mad.17/4-p Yeni Hali KDVK Mad.17/4-p
Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ileToplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri,belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile(7534 sayılı kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 12.12.2024)Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veToplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler


Söz konusu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanun metninin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Saygılarımızla,

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