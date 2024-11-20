KDV Oranlarına İlişkin Ii Sayılı Listede Değişiklik Yapılmıştır (9126 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Bugünkü Resmî Gazetede “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.
Kararla, (II) sayılı KDV Oranları Listesinin 18 ve 22 inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Karara göre;
- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen özel tıbbi amaçlı gıdaların KDV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Özel tıbbi amaçlı gıdalar ve beşerî tıbbi ürünler ile beşerî tıbbi ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelerin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alması halinde de KDV oranı %10 olarak uygulanacaktır.
- (II) sayılı listenin 22 inci sırasının sonuna eklenen ibare ile bu sıra kapsamında yer alan özel tüketim vergisine tabi olan mallar ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 85.17 pozisyonunda yer alan malların ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı II sayılı listeden çıkarılmak suretiyle, bu malların tesliminin genel oranda (%20) vergilendirilmesi sağlanmıştır.
Yapılan değişiklikler 15.11.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|Önceki Hali (II) sayılı Liste 18. Madde
|Yeni Hali (II) sayılı Liste 18. Madde
|Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşerî tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler
|Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen özel tıbbi amaçlı gıdalar ve beşerî tıbbi ürünler ile beşerî tıbbi ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler (Bu sıradaki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (II) sayılı listede belirlenen oran uygulanır)
|Önceki Hali (II) sayılı Liste 22. Madde
|Yeni Hali (II) sayılı Liste 22. Madde
|Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri
|Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri, (Özel tüketim vergisine tabi olan mallar ile 30/12/2023 tarihli ve 8040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 85.17 pozisyonunda yer alan mallar hariç)
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