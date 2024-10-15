28.09.2024 tarih ve 32676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile 7338, 7341, 7440, 7456, 7491 ve 7524 sayılı Kanunlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

28.09.2024 tarih ve 32676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile 7338, 7341, 7440, 7456, 7491 ve 7524 sayılı Kanunlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

7338 sayılı kanunun 60 ıncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine eklenen 8 inci fıkra kapsamında, Tebliğ bazında yapılan açıklamalar bu Sirkülerimizin konsunu oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi, 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere 7338 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir:

"Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10'luk kısmı, KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ GEREKEN AYI TAKİP EDEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADAR TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir.

Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz.

Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaz.

Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10'undan fazla olamaz"

Söz konusu fıkraya ilişkin detaylı açıklamalarımıza 26.10.2021 tarih ve 2021/116 No.lu Sirküler raporumuzda yer verilmiştir.

Bu kez yayımlanan 23 No.lu Tebliğ ile, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine "32.2.13. Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarından Diğer Vergi Borçlarından Terkin Yoluyla Yararlanılması" başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

Tebliğe göre;

İlgili hesap dönemi başından kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip yeden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ilgili dönem itibarıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarının %10'luk kısmından , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle yararlanılmasına imkân sağlanmıştır.

talep edilmesi şartıyla, ilgili dönem itibarıyla , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle yararlanılmasına imkân sağlanmıştır. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak kazanılan yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacaktır.

Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan yatırıma katkı tutarının bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından da vazgeçildiği kabul edilecektir. Böylece yatırıma katkı tutarı, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile terkin nedeniyle vazgeçilen yatırıma katkı tutarı kadar azalmış olacaktır. Dolayısıyla, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile terkin nedeniyle vazgeçilen yatırıma katkı tutarları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Sonuç olarak gerek diğer vergi borçlarına mahsup edilen tutar kadar ayrıca yatırıma katkı tutarından vazgeçilecek olması ve gerekse diğer kısıtlayıcı hükümler nedeniyle söz konusu düzenlemenin etkinliğinin azalacağını, bu imkândan sınırlı sayıda mükellefin yararlanacağını düşünüyoruz.

Açıklayıcı öreneklere ve 23 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

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