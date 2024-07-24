2024-2026 Orta Vadeli Ekonomik Program çerçevesinde hazırlanan ve 16 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

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Yeni Gelişmeler

2024-2026 Orta Vadeli Ekonomik Program çerçevesinde hazırlanan ve 16 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi“) ile vergi mevzuatını ilgilendiren oldukça önemli değişikliklerin yapılması planlanıyor.

Kanun Teklifi'nde yer alan değişiklikler; yurt içi asgari kurumlar vergisi, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi, çalışan hisse edindirme planlarına vergilendirme kolaylığı sağlanması, gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi ve bazı ödemelerin tevkifat kapsamına alınması, devreden katma değer vergisi (KDV) uygulamasının sınırlandırılması, gelir vergisi, özel tüketim vergisi ve KDV ile ilgili bazı istisnaların sınırlandırılması gibi çeşitli düzenlemeleri kapsıyor. Kanun Teklifi'nde yer alan önemli bazı düzenlemeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Kanun Teklifi'nin yasalaşma sürecinde çeşitli değişikliklere uğraması mümkün. Bu nedenle süreci yakından takip ederek Kanun Teklifi'nin yasalaşması üzerine, düzenlemelere ilişkin kapsamlı açıklamalarımızı içeren bültenlerimizi ayrıca yayınlayacağız.

Kanun Teklifi Kapsamındaki Yeni Vergi Düzenlemeleri

a.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörülen önemli düzenlemeler

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getiriliyor.

OECD'nin Pillar 2 çalışmaları kapsamında düzenlenen yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulaması yürürlüğe konuyor.

Teknogirişimler (start-up) tarafından çalışanlara sağlanan hisse senedi opsiyonlarında vergilendirme kolaylığı ve gelir vergisi istisnası getiriliyor.

Serbest meslek kazancı elde edenlerde belirli aralıklarla hasılat tespiti yapılarak gelir vergisi matrahı denetimi yapılacak.

Gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat uygulamasının kapsamı elektronik ticaret faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletiliyor.

Yatırım fon ve ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi istisnasına kurumlar vergisi beyannamesinin sunulmasını izleyen ikinci ayın sonuna kadar kar payı dağıtım şartı getiriliyor.

Yap işlet ve devret modeli ile kamu özel iş birliği projeleri için kurumlar vergisi oranı artırılıyor.

b. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda öngörülen önemli düzenlemeler

Deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetlere ilişkin KDV istisnasının kapsamı sınırlanıyor ve uygulama esasları değiştiriliyor.

Ulusal güvenlik kuruluşlarına, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin ithalatlarda KDV ve ÖTV uygulamasında değişiklikler yapılıyor.

Birleşme, devir, bölünme ve tür değiştirme sonucunda infisah eden mükellefe ait devreden KDV'nin devralan mükellefte indirime konu olması vergi incelemesine bağlı hale getiriliyor.

Devreden KDV'nin indirilmesinde beş yıllık süre sınırı ve mükellefin talebi üzerine yapılacak vergi incelemesi neticesinde söz konusu KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak değerlendirilmesine dair düzenleme getiriliyor.

KDV iadelerinde temel kural, iadenin vergi incelemesi üzerine gerçekleştirilmesi olarak değiştiriliyor.

c. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen önemli düzenlemeler

Sahte belge düzenlemek üzere tesis ettirildiği tespit edilerek mükellefiyeti resen terkin edilen adi ortaklıklarda ortaklar, ticaret şirketlerinde kanuni temsilci, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari %10'una sahip gerçek ve tüzel kişiler ve benzeri şekilde Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde sayılanların yeniden mükellefiyet tesisi veya bir başka mükellefte benzer statüyü edinmeleri, bir başka mükellefi kısmen veya tamamen devralmaları ya da bir başka mükellefe devredilmelerine dair düzenlemelerde değişiklik yapılıyor.

Dijital ortam hizmet sağlayıcıları ile aracılarına yönelik bildirim verme yükümlülüğünün kapsamı genişletiliyor.

Kıymetli madenlerin değerleme işlemlerinde borsa rayicinin esas alınmasına imkan tanınıyor.

Mükellefiyet tesis ettirmeksizin gerçekleştirilen ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunanlara uygulanacak vergi ziyaı cezası %50 oranında artırılıyor.

Usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezalarının kapsamına ve tutarlarına ilişkin önemli düzenleme ve artışlar yapılıyor.

Vergi asılları uzlaşma kapsamından çıkarılıyor ve uzlaşılan tutarlar için indirimli ödeme imkanı kaldırılıyor.

d. Kanun Teklifi'nde yer alan diğer düzenlemeler

Serbest bölgelerdeki gelir ve kurumlar vergisi istisnası yalnızca ihracattan elde edilen kazanca uygulanmak üzere sınırlanıyor.

Borcu yoktur yazısı alma zorunluluğunun kapsamı mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri üzerine yapılacak ödemeler için de alınmak üzere genişletiliyor.

Sonuç

Kanun Teklifi ile öngörülen bu önemli düzenlemelerin mükellefler tarafından yakından takip edilmesi ve düzenlemelere uyum amacıyla gerekli adımların özenle atılması gerekiyor.

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