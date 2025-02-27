4/1-(a) Ve 4/1-(b) Kapsaminda Geli̇r/aylik Alanlarin 2025/ocak Artişlari Konulu Genel Yazi

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2025 tarihli 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2025/Ocak Artışları Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.
- Genel yazıya göre; Malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları
yönünden özel sektör için 01.01.2025,
kamu sektörü için 15.01.2025 tarihinden sonra
tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak
aylıklarda kullanılacak güncelleme
katsayısının hesaplanmasında; gayri safi
yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH)
her yıl 1 Nisan'da açıklanması nedeniyle
GH açıklanana kadar 2024 yılı en son temel
yıllı tüketici fiyatları endeksindeki
(TÜFE) artış oranının bir önceki
yılın Aralık ayına göre
değişiminin (2024 yılı yıllık
TÜFE oranının) %44,38 olması
nedeniyle Nisan/2025 ayına kadar hesaplanan aylıklarda
güncelleme katsayısı %44,38 olarak
dikkate alınacaktır.
- Cenaze ödeneği; 2025 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 4.888,00 TL'dir
Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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