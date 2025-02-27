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27 February 2025

4/1-(a) Ve 4/1-(b) Kapsaminda Geli̇r/aylik Alanlarin 2025/ocak Artişlari Konulu Genel Yazi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2025 tarihli...
Turkey Employment and HR
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Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2025 tarihli 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2025/Ocak Artışları Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

  • Genel yazıya göre; Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01.01.2025, kamu sektörü için 15.01.2025 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan'da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2024 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2024 yılı yıllık TÜFE oranının) %44,38 olması nedeniyle Nisan/2025 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı %44,38 olarak dikkate alınacaktır.
  • Cenaze ödeneği; 2025 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 4.888,00 TL'dir

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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