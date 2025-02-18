7538 Sayılı Kanunla Emeklilik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Konulu 2025/4 Sayılı Genelge Yayımlandı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/02/2025 tarihli ve 7538 Sayılı Kanun'la Emeklilik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Konulu 2025/4 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/02/2025 tarihli ve 7538 Sayılı Kanun'la Emeklilik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Konulu 2025/4 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 9/1/2025 tarihli ve 7538 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 15/1/2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde değişiklik yapılması, 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması, üçüncü ve dördüncü fıkralarında değişiklik yapılması ile 2008/Ekim aybaşından önce sigortalı olup 15/1/2025(dahil) tarihinden sonra talepte bulunanlara engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanması uygulamasına son verilerek bu sigortalılardan çalışma gücünü %40 ila %59 arasında kaybettiği tespit edilenler hakkında Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre aylık bağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

bu sigortalılardan çalışma gücünü arasında kaybettiği tespit edilenler hakkında Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre aylık bağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Engelliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olanların Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri değiştirilmiştir.

7538 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler uyarınca Kanun'un yürürlük tarihi olan 1.10.2008'den önce işe girişi olanların vergi indirimi yazısı ile emekli olabilmesi uygulamasına son verilmiştir. Yeni uygulama ile işe giriş tarihine bakılmaksızın engellilik nedeniyle emeklilik talebinde bulunacaklar için 5510 sayılı Kanun'daki düzenlemeler geçerli olacak, engellilik nedeniyle emekli olmak isteyen sigortalılar öncelikle Kurum Sağlık Kurulu'na sevk edilecektir. Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen engel oranına göre emeklilik şartları tespit edilecektir. Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının ödenmesine devam edilecektir.

Kanun'un 28. Maddesi uyarınca, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

% 50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, % 40 ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bu sigortalılar kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

28. maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 4320 günlük süre ilk defa;

31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere,

28. maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 4680 günlük süre ilk defa;

31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere, uygulanır.

İlk Sigortalılık Tarihi %60 Üzeri %50-59 %40-49 ….-31.12.2008 15 yıl 3700 gün 16 yıl 3700 18 yıl 4100 01.01.2009-31.12.2009 15 yıl 3800 gün 16 yıl 3800 18 yıl 4200 01.01.2010-31.12.2010 15 yıl 3900 gün 16 yıl 3900 18 yıl 4300 01.01.2011-31.12.2011 15 yıl 3960 gün 16 yıl 4000 18 yıl 4400 01.01.2012-31.12.2012 15 yıl 3960 gün 16 yıl 4100 18 yıl 4500 01.01.2013-31.12.2013 15 yıl 3960 gün 16 yıl 4200 18 yıl 4600 01.01.2014-31.12.2014 15 yıl 3960 gün 16 yıl 4300 18 yıl 4680 01.01.2015-.. 15 yıl 3960 gün 16 yıl 4320 18 yıl 4680

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.