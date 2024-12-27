Sosyal Güvenli̇k Mevzuatinda Hi̇zmet Borçlanmalari

ÖZET

Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ("5510 sayılı Kanun")'un 41. maddesi hükümleri gereğince bazı sigortalılara borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanarak prim ödeme gün sayılarına ekletme imkânı verilmiştir. İşbu makalede 5510 sayılı Kanun'un 41. maddesi kapsamında Kanun'un 4-1 (a) bendi kapsamındaki sigortalıların borçlanabileceği sürelerden doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve kısmi süreli çalışanların borçlanmaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 5510 sayılı Kanun, Borçlanmalar, Doğum Borçlanması, Askerlik Borçlanması, EYT.

GİRİŞ

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ("EYT") ilgili düzenlemeleri içeren 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ("7438 sayılı Kanun"), 03.03.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7438 sayılı Kanun ile;

08.09.1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve

09.09.1999 tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin

emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılarak, prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 08.09.1999 tarihinden önce girişi olan sigortalılardan gerekli prim ödeme gün sayısı şartını sağlayamayanlar borçlanma ile eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlama yoluna gidebilmektedir. Ayrıca, işe giriş tarihi 08.09.1999 sonrasında olan bazı sigortalılar borçlanma ile işe giriş tarihini 08.09.1999 öncesine çekerek EYT kapsamında emekli olma şansını elde edebilmektedir.

Bu makalede, 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik sonrasında 08.09.1999 öncesinde işe girişi olan sigortalıların emeklilik için yaş şartının kaldırılması ile önem kazanan borçlanmalardan hangi sigortalıların yararlanabileceğine, yararlanma şartlarına ve emeklilik süreçleri üzerindeki etkilerine değinilecektir.

1. BORÇLANMA YAPABİLECEK SİGORTALILAR

Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar,

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar

Kanun'un 5. maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

İsteğe bağlı sigortalılar

ile bunların hak sahipleri 5510 sayılı Kanun'un 41. maddesi hükümleri gereğince borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabileceklerdir.1

2. BORÇLANILACAK SÜRELER

Sigortalıların borçlanabileceği süreler 5510 sayılı Kanunu'un2 41. maddesinde ve 2013/11 sayılı Genelge'de sayılmıştır. Mevzuata göre borçlanılabilecek süreler aşağıdaki gibidir:

a. Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

a. Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

b. Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri,

c. 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g. Grev ve lokavtta geçen süreleri,

h. Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

i. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

j. 25/02/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ("4857 sayılı Kanun")'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

k. Sigortalı olmaksızın, 80/04/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

2.1. 5510 Sayılı Kanun'un 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bendine Tabi Sigortalıların Doğumdan Sonra Geçen Süreleri

5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik öncesinde en fazla iki doğum için borçlanma yapılabilmekteyken 6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun "6552 sayılı Kanun" ile yapılan değişiklik uyarınca; 11/09/2014 tarihinden itibaren 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının borçlanma işleminin yapılabilmesi için doğumdan önce; 4/(a) bendi kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/ tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm doğumları ilk sigortalılık başlangıcından önce olan kadın sigortalıların doğum borçlanması yapması mümkün olmamaktadır.

Örneğin, 01.01.1998 tarihinde ilk sigortalılık tescili yapılan bir kadın sigortalının bu tarihten önceki doğumları için borçlanma yapması mümkün olmayıp bu tarihten sonra gerçekleşen doğumlarını borçlanabilecektir.

Diğer yandan, doğum borçlanması için kısa veya uzun vade prim bildirilmiş olması yeterli sayıldığından staj nedeniyle yapılan kısa vade girişi ile uzun vade işe giriş tarihi arasındaki doğumlar borçlanılabileceği gibi, kadın sigortalının uzun vade işe girişi de borçlanma süresi kadar geriye götürülecektir.

Örneğin, 29/07/1993 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ("506 sayılı Kanun") kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalı 29/01/1998 tarihinde yapmış olduğu doğum nedeniyle Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde borçlanma yapabilecektir. Bu sigortalının 18/10/2000 tarihinde ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı varsayıldığında sigortalılık süresi başlangıcı 18/01/2000 tarihinden geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit edilecektir.

Doğum borçlanması yapılması için T.C. vatandaşı olma şartı bulunmamakta olup yabancı uyruklu sigortalılar da gerekli şartları sağlamaları hâlinde doğum borçlanması yapabilmektedir.

Kadın sigortalının iki yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi hâlinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir.

Borçlanma statüsü sigortalının borçlanma müracaat tarihindeki talebine göre, müracaat ettiği tarihte herhangi bir çalışması olmayan sigortalıların ise en son sigortalılık statüsü esas alınarak borçlanma statüsü belirlenecektir.

Doğum borçlanması başvuruları e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-dogum-borclanmasi-basvurusu linkinden yapılabilmektedir. Borçlanılacak süreye ilişkin başlama ve bitiş tarihi ile borçlanmaya esas günlük kazanç sisteme girilerek başvuru tamamlanacaktır.

2.2. Ücretsiz Doğum İzni ya da Analık İzin Süreleri

Kadın sigortalılara 4857 sayılı Kanun gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin sürelerini işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla Kuruma başvurmaları hâlinde borçlanma yapma imkânı tanınmaktadır.

2.3. Askerlik Borçlanması

5510 sayılı Kanun'un 41. maddesi ile muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 01/01/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkân sağlanmıştır

Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Bağkur) askere alınmaları hâlinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiği sürece 41. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı ile SGK arasında web servis uygulaması açılmış ve askerlik sürelerini borçlanacak sigortalıların askerlik hizmet bilgilerinin elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanmıştır. Askerliğini er veya erbaş olarak yapmış olanlardan hizmet borçlanması yapmak için SGK'ya müracaat eden sigortalıların Tescil ve Hizmet Dökümü ekranında yer alan "Askerlik Bilgisi" menüsü aracılığıyla yapılacak sorgulama sonucunda askerlik süresinde herhangi bir tereddüt olmayanların menüdeki bilgileri esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde borçlandırılmakta olup fiilen silah altında geçmeyen bedelli askerlik süresi borçlandırılmayacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmekte olup borçlandırılan sürenin Kanun'a göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması hâlinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecek, prime esas kazançlar ise geriye götürülen sürelerdeki ilgili aylara mal edilecektir. Bu kapsamda, askerlik hizmetini ilk sigorta girişinden önceki bir tarihte yapmış sigortalıların askerlik borçlanması yapması hâlinde ilk işe giriş tarihleri borçlanma süresi kadar geriye götürülmektedir.

Örneğin, 05/10/1999 tarihinde ilk işe girişi olan sigortalı, 1993-1995 yılları arasında yaptığı askerlik hizmetini 600 gün karşılığında borçlandığında sigortalının ilk işe giriş tarihi 600 gün geriye götürülerek 05/02/1998 olarak tespit edilecek ve sigortalı EYT kapsamında olacaktır.

Askerlik borçlanması başvuruları https:// www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu linkinden e-devlet aracılığıyla yapılabilmektedir.

2.4. Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreler

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri talepleri hâlinde borçlandırılacaktır. Doktora öğrenimi gördüğü süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan,

Borçlanma talep dilekçesi

Doktora diplomasının onaylı fotokopisi

Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitece düzenlenmiş belge,

Doktora öğrenimini yurtdışında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a göre yapmış ise, dil, yüksek lisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek öğrenim planı,

Doktora öğrenimini kendi imkânları ile yurtdışında yapmış olanların doktora yapılan üniversiteden alınacak doktora sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı ile onaylı Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye'de denkliğini gösterir Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınacak belge istenecektir

Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan;

Borçlanma talep dilekçesi

Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,

Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgenin,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazının istenmesi gerekmektedir.

2.5. 4857 Sayılı Kanun'a Göre Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Borçlanmaları

Kanun'un 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25/02/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanun'a göre kıs-mi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir

Buna göre, ev hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere ayda 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) ile yarım çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar için (23) (Yarım Çalışma) ve (24) (Yarım Çalışma ve Diğer) olan sigortalılar ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini borçlanabileceklerdir.

Ay içinde 30 günden az çalışmış oldukları hâlde eksik gün nedeni (12) (Birden fazla) ve (13) (Diğer) olarak işaretlenenlerin borçlanma yapmak istemesi hâlinde eksik gün nedenlerine ilişkin belgeleri işverenlerden alarak Kuruma vermeleri gerekmektedir. SGK'ya iletilen belgelerin geçerli kabul edilmesi hâlinde bu süreler de borçlanılabilecektir. Ancak ay içindeki çalışmalarının 20 günden fazla olması yahut kısmi süreli iş sözleşmesi olmaması nedeniyle eksik gün nedeni (07) (Puantaj) seçilenlerin borçlanma talepleri kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, kısmi süreli çalışan sigortalıların borçlanma taleplerinde sorun yaşamamaları için hizmet dökümlerinden eksik gün nedenlerini kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerinin borçlandırılmasında sigortalılar ay içinde 30 günden az çalıştıkları süreleri 30 güne tamamlayarak borçlanma yapacaklarından, 28, 29 ve 31 gün çeken aylardaki borçlanılacak süreler 30 güne tamamlanarak borçlanma süresi belirlenecektir. Başvurularhttps:// www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4857-sayili-kanuna-gore-kismi-sureli-calisan- igortalilarin-borclandirilmasi linkinden yapılabilecektir.

3. BORÇLANMA İŞLEMLERİ

Borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, talepte bulunulan tarihte geçerli olan asgari ücret ve tavan ücret arasında belirlenen günlük kazancın %32'si oranında hesaplanacaktır. Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının 01/01/2017 tarihinden önce altı buçuk, bu tarihten sonra yedi buçuk katıdır. Borçlanma tutarı;

(Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı)

formülüne göre hesaplanacaktır.

Örneğin, 18 aylık askerlik süresini asgari ücret üzerinden borçlanmak isteyen sigortalı 2024 yılında Kuruma başvurduğunda ödenecek borçlanma tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Prime Esas Günlük Asgari Kazanç : 666,75 TL

Borçlanacağı Süre : 540 gün

Hizmet Borçlanma Tutarı : 666,75 x % 32 x 540 = 115.214,40 TL.

Şahsen ve e-devlet üzerinden yapılan başvurularda başvuru tarihi, PTT ile yapılan gönderimlerde ise başvurunun postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacaktır. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek, bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi hâlinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

4. BORÇLANMALARIN İADESİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği3 uyarınca aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi hâlinde faiz uygulanmaksızın her zaman iade edilebilecek, ancak kısmi iade yapılmayacaktır.

İade işleminden önce sigortalı veya hak sahibinin tahsis talebinde bulunup bulunmadığı araştırılacak, borçlanma iadesi talebinin tahsis talep tarihinden önce olduğunun tespit edilmesi hâlinde borçlanma tutarı iade edilecek, tahsis talep tarihinden sonraki bir sürede borçlanmanın iade edilmesi için talepte bulunulmuş ise borçlanmanın iadesi yapılmayacaktır. Ancak iade talebi tahsis talebinden sonra olanlardan tahsis talebinden sarfınazar edenlerin iade işlemleri yapılacaktır.

SONUÇ

03.03.2023 tarihinde yayımlanan 7438 sayılı Kanun ile EYT'lilerin mağduriyeti giderilmiş olup 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık başlangıcı olanların emekli olması için yaş şartı kaldırılmıştır. Emekli olmak için yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte emeklilik için gerekli gün sayısını henüz tamamlamamış olan sigortalılar eksik günlerini tamamlamayı beklemeden hizmet borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabildiğinden borçlanma başvurularında artış söz konusudur.

Borçlanma yapabilecek kişiler ve borçlanılacak süreler 5510 sayılı Kanun'da belirlenmiş olup gerekli şartları sağlayan sigortalılar başvurularını e-devlet sisteminden, şahsen ya da posta ile yapabilmektedir.

Borçlanma için ödenecek prim tutarı borçlanma başvurusu yapılan tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplandığından borçlanma suretiyle eksik günlerini tamamlamak isteyenlerin başvurularını beklemeden yapmalarında fayda bulunmaktadır. Yıllar itibarıyla asgari ücrette meydana gelecek artış doğrultusunda borçlanma için ödenek prim tutarlarında da artış olacaktır.

Footnotes

1 2013/11 sayılı SGK Genelgesi

2 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmî Gazete

3 12.10.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete

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