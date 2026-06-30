Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması, son yirmi yılda Türkiye'nin enerji politikalarının temel önceliklerinden biri hâline gelmiştir

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Giriş

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması, son yirmi yılda Türkiye'nin enerji politikalarının temel önceliklerinden biri hâline gelmiştir. Artan enerji talebi, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yenilenebilir enerji alanında kapsamlı bir hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.

Bu süreçte Türk enerji mevzuatı, yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik eden düzenlemelerle sınırlı kalmamış; üretim faaliyetlerinin lisanslanması, şebekeye bağlantı, arazi kullanımına ilişkin izinler, çevresel yükümlülükler, destek mekanizmaları ve elektrik piyasasına entegrasyon gibi birçok alanda kapsamlı düzenlemeler geliştirmiştir. Böylece yenilenebilir enerji hukuku, enerji hukukunun kendi dinamikleri ve düzenleme araçları bulunan özel bir alt dalı niteliği kazanmıştır.

Bu makalede, Türkiye'de yenilenebilir enerji hukukunun gelişimi, temel mevzuat değişiklikleri ve düzenleyici yaklaşımın dönüşümü çerçevesinde ele alınacaktır.

Yenilenebilir Enerji Hukukunun Temellerinin Atılması

Türkiye'de yenilenebilir enerji alanındaki ilk kapsamlı yasal düzenleme, 10 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile gerçekleştirilmiştir.

5346 sayılı Kanun öncesinde yenilenebilir enerjiye ilişkin hükümler farklı mevzuatlarda dağınık şekilde yer almakta olup yatırımcılar açısından bütüncül ve öngörülebilir bir hukuki çerçeve bulunmamaktaydı. Kanun ile birlikte ilk kez yenilenebilir enerji kaynaklarının hukuki tanımı yapılmış, bu kaynaklardan elektrik üretimine yönelik destek mekanizmalarının esasları belirlenmiş, kamu taşınmazlarının kullanımına ilişkin çeşitli teşvikler öngörülmüş ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerinin lisanslanması ve elektrik piyasasının işleyişine ilişkin temel kurallar, daha sonra yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile şekillenmiş; üretim lisansları, piyasa faaliyetleri ve düzenleyici çerçeve büyük ölçüde bu Kanun kapsamında düzenlenmiştir.

Bu yönüyle 5346 sayılı Kanun, yenilenebilir enerjiye özgü teşvik ve destek sistemini oluştururken; 6446 sayılı Kanun ise yenilenebilir enerji yatırımlarının faaliyet gösterdiği elektrik piyasasının hukuki altyapısını meydana getirmiştir.

Destek Mekanizmalarının Gelişimi: YEKDEM

Yenilenebilir enerji hukukunun gelişimindeki en önemli aşamalardan biri, yatırımcıların finansal öngörülebilirliğini sağlamaya yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması olmuştur.

Bu kapsamda, 6094 sayılı Kanun ile 2010 yılında 5346 sayılı Kanun'da önemli değişiklikler yapılmış ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan değişikliklerle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına göre farklı alım fiyatları belirlenmiş, ayrıca yurt içinde üretilen mekanik ve elektromekanik ekipmanların kullanımını teşvik eden ilave destekler öngörülmüştür.

YEKDEM, hukuki açıdan yatırımcılar bakımından gelir öngörülebilirliğini artırarak proje finansmanını kolaylaştırmış ve sektörün büyümesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle uzun vadeli finansman sağlayan kredi kuruluşları açısından destek mekanizmasının sunduğu gelir güvencesi, yatırım kararlarının alınmasında belirleyici unsurlardan biri olmuştur.

Bununla birlikte, enerji piyasasında yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda destek mekanizmasının zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğraması, hukuki güvenlik ilkesi ile düzenleyici idarenin piyasa koşullarına uyum sağlama yetkisi arasındaki dengeyi yeniden gündeme getirmiştir. Özellikle döviz bazlı destek modelinden Türk lirası esaslı destek sistemine geçiş, yatırımcı beklentileri ile kamu yararı arasında hassas bir denge kurulmasını gerektirmiştir.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında İdari Süreçlerin Dönüşümü

Yenilenebilir enerji projeleri, yalnızca enerji mevzuatına değil; aynı zamanda idare hukuku, çevre hukuku, imar hukuku ve taşınmaz hukukuna ilişkin birçok düzenlemenin birlikte uygulanmasını gerektirmektedir.

Bir yenilenebilir enerji yatırımının hayata geçirilebilmesi için projenin niteliğine göre; üretim lisansı veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinlerin alınması, bağlantı görüşü ve sistem kullanım süreçlerinin tamamlanması, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin yürütülmesi, orman izinleri ve mera tahsis işlemlerinin sonuçlandırılması, imar planı değişiklikleri ile yapı ruhsatı süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bu nedenle yenilenebilir enerji hukukunun gelişimi, aynı zamanda yatırım süreçlerine ilişkin idari izin mekanizmalarının sadeleştirilmesi ve idari koordinasyonun güçlendirilmesi süreci olarak da değerlendirilebilir.

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleriyle izin süreçlerinin hızlandırılması, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması ve yatırımcılar üzerindeki idari yükün azaltılması hedeflenmiştir.

Çevre Hukuku ile Yenilenebilir Enerji Hukuku Arasındaki Etkileşim

Yenilenebilir enerji yatırımları çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmekle birlikte, bu durum söz konusu projelerin çevresel denetimden muaf olduğu anlamına gelmemektedir.

Özellikle rüzgâr ve hidroelektrik enerji projeleri bakımından; biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal yaşam alanlarının muhafazası, kuş göç yolları üzerindeki etkiler, orman alanlarının kullanımı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması gibi hususlar önemli hukuki uyuşmazlıklara konu olabilmektedir.

Bu kapsamda çevresel etki değerlendirmesi süreçleri, yenilenebilir enerji yatırımlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesinde temel araçlardan biri olarak önemini korumaktadır. Danıştay kararlarında da enerji yatırımları ile çevrenin korunması arasında adil ve ölçülü bir dengenin kurulması gerektiği istikrarlı biçimde vurgulanmaktadır.

Dolayısıyla yenilenebilir enerji hukuku, yalnızca enerji arzını artırmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda çevresel değerlerin korunmasını da gözeten bütüncül bir düzenleme alanı hâline gelmiştir.

Depolama Tesisleri ve Hibrit Üretim Modelleri

Yenilenebilir enerji hukukundaki son dönem gelişmelerinin başında elektrik depolama sistemlerine ilişkin düzenlemeler gelmektedir.

Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi kesintili üretim kaynaklarının elektrik şebekesine güvenli entegrasyonu, depolama teknolojilerinin hukuki statüsünün açık biçimde belirlenmesini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda yapılan mevzuat değişiklikleriyle depolama tesislerinin lisanslandırılması, şebekeye bağlantısı ve elektrik piyasasındaki faaliyetlerine ilişkin özel düzenlemeler kabul edilmiştir.

Benzer şekilde hibrit üretim tesislerine ilişkin düzenlemeler sayesinde mevcut üretim tesislerinde birden fazla yenilenebilir enerji kaynağının birlikte kullanılabilmesi mümkün hâle gelmiş; böylece mevcut şebeke altyapısından daha etkin yararlanılması ve kaynak verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Bu gelişmeler, yenilenebilir enerji hukukunun yalnızca teşvik mekanizmalarından ibaret olmadığını; elektrik piyasasının teknik, ekonomik ve ticari yapısını doğrudan etkileyen kapsamlı bir düzenleme alanına dönüştüğünü göstermektedir.

Sonuç

Türkiye'de yenilenebilir enerji hukuku, son yirmi yıl içerisinde önemli ölçüde gelişmiş ve çok katmanlı bir hukuki yapıya kavuşmuştur. 5346 sayılı Kanun ile oluşturulan temel çerçeve, zaman içerisinde destek mekanizmalarının geliştirilmesi, elektrik piyasasının yeniden yapılandırılması, idari izin süreçlerinin sadeleştirilmesi ve yeni teknolojilere ilişkin düzenlemelerin kabul edilmesiyle önemli ölçüde genişlemiştir.

Günümüzde yenilenebilir enerji hukuku; enerji hukuku, idare hukuku, çevre hukuku ve elektrik piyasası düzenlemelerinin kesişiminde yer alan disiplinler arası bir hukuk alanı niteliği taşımaktadır.

Önümüzdeki dönemde enerji depolama sistemleri, hibrit üretim modelleri, karbon piyasaları, şebeke esnekliği ve dijitalleşme gibi konuların bu alandaki hukuki gelişimi şekillendirmesi beklenmektedir. Bu çerçevede yenilenebilir enerji hukukunun gelişimi, yalnızca enerji politikalarının değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve uluslararası iklim politikalarına uyum sürecinin de önemli göstergelerinden biri olacaktır.

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