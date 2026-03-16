16 March 2026

Anayasa Mahkemesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu Ile YEK Kanunu'nda Temel Esasları, İlkeleri Ve Çerçeveyi Belirlemeden Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ve EPDK'ya Düzenleme Yetkisi Veren Bazı Hükümleri İptal Etti

LBF Partners

LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 26/11/2025 tarih E.2024/133 ve K.2025/233 sayılı karar ("Karar") ile; 02/05/2024 tarih ve 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun")...
Mehmet Suat Kayıkçı and Gülşade Öksüz
Mehmet Suat Kayıkçı’s articles from LBF Partners are most popular:
  • in Turkey
  • with readers working within the Business & Consumer Services industries
LBF Partners are most popular:
  • within Transport, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Compliance topic(s)

Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 26/11/2025 tarih E.2024/133 ve K.2025/233 sayılı karar ("Karar") ile; 02/05/2024 tarih ve 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi &Uuml;retimi Ama&ccedil;lı Kullanımına İlişkin Kanun'da değişiklik yapan bazı h&uuml;k&uuml;mlerini iptal etti.

Anılan Kanun; 3213 sayılı Maden Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi &Uuml;retimi Ama&ccedil;lı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 7381 sayılı N&uuml;kleer D&uuml;zenleme Kanunu gibi birden fazla kanunda değişiklikler yapmakta olup bu kanunların &ccedil;eşitli h&uuml;k&uuml;mlerine y&ouml;nelik 126 milletvekilinin imzasıyla iptal davası a&ccedil;ılmıştı.&nbsp;

İptal davasında AYM pek &ccedil;ok h&uuml;km&uuml; denetledi ve bazı h&uuml;k&uuml;mlerle ilgili iptal kararı verdi. AYM tarafından alınan Karar, 10 Mart 2026 tarih ve 33192 sayılı Resm&icirc; Gazete'de yayımlandı.&nbsp;

Karar ile iptal edilen h&uuml;k&uuml;mlerin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi, Karar'ın Resm&icirc; Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonraya, yani Aralık 2026'ya ertelendi.

İlgili AYM kararına&nbsp;buradan&nbsp; ulaşabilirsiniz.

İşbu bilgi notunda Kanun'un iptale konu h&uuml;k&uuml;mleri, AYM'nin değerlendirmeleri ve Karar'ın uygulamaya yansımalarını inceliyoruz.

I. İptal Edilen H&uuml;k&uuml;mler&nbsp;

1) Y&uuml;zen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz ("LNG") Tesislerine Y&ouml;nelik İstisna Belirleme Yetkisi (Kanun'un 6'ncı maddesi)

18/4/2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4'&uuml;nc&uuml; maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendi, y&uuml;zen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ("Bakanlık") g&ouml;r&uuml;ş&uuml; alınarak sağlanacak istisnaların Enerji Piyasası D&uuml;zenleme Kurulu ("Kurul") tarafından bu madde uyarınca yayımlanan usul ve esaslarda d&uuml;zenleneceğini h&uuml;kme bağlamıştır. Kanun'un 6'ncı maddesiyle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4'&uuml;nc&uuml; maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup ilgili h&uuml;k&uuml;mde koyu renkte yazılı kısmın Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edilmiştir.&nbsp;

"d) Doğal gazın depolanması: Depolama faaliyeti yapacak olan t&uuml;zel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.

1) T&uuml;zel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer &uuml;st&uuml;nde gaz veya LNG olarak depolanması faaliyetlerinde bulunabilmeleri i&ccedil;in, Kuruldan lisans almak zorundadır. S&ouml;z konusu lisans olmaksızın depolama faaliyetinde bulunulamaz. Lisans talebinde bulunan t&uuml;zel kişiler, &ccedil;ıkarılacak y&ouml;netmelikte yer alacak koşullara uymak mecburiyetindedir. (Ek c&uuml;mle: 2/5/2024-7501/6 md.)&nbsp;Y&uuml;zen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği kapsamında Bakanlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; alınarak sağlanacak istisnalar Kurul tarafından bu madde uyarınca yayımlanan usul ve esaslarda d&uuml;zenlenir."

AYM, y&uuml;zen LNG tesislerinin kesintisiz hizmet verebilmesi i&ccedil;in s&uuml;rekli sabit bir konumda faaliyet g&ouml;stermeleri gerektiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte AYM, Kurul'a tanınan istisna yetkisinin kapsam ve sınırlarının yeterli a&ccedil;ıklıkta belirlenmediğini saptamıştır.

AYM'ye g&ouml;re, y&uuml;zen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği gibi ibareler genel nitelikte kavramlardır ve doğal gazın depolanması faaliyetinin birer par&ccedil;asını ifade etmektedir. Bu nedenle s&ouml;z konusu ibareler, Kurul tarafından sağlanacak istisnalara ilişkin objektif bir &ouml;l&ccedil;&uuml;t olarak değerlendirilemez.

AYM ayrıca, bu konudaki takdir yetkisinin doğrudan Kurul'a bırakıldığını vurgulamıştır. Temel ilke ve esaslar belirlenmeksizin Kurul'a yetki verilmesinin ise teşebb&uuml;s &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığını tespit etmiştir.

2) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ("YEKA") Yarışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar (Kanun'un 7'nci Maddesi)

Kanun'un 7'nci maddesiyle 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi &Uuml;retimi Ama&ccedil;lı Kullanımına İlişkin Kanun'un 4'&uuml;nc&uuml; maddesinin (2) numaralı fıkrasına aşağıda koyu renkle yazılı h&uuml;k&uuml;mler eklenmiş olup s&ouml;z konusu h&uuml;k&uuml;mler de dava konusu edilmiştir:

"Elektrik enerjisi &uuml;retimine y&ouml;nelik yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların g&ouml;r&uuml;ş&uuml; alınarak belirlenmesi, derecelen-dirilmesi, korunması, kullanılması, bu alanları kullanacak t&uuml;zel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkında g&ouml;r&uuml;ş verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması, yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerin yerine getirilmemesi h&acirc;linde teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı kullanım şartlı aksamın &ouml;zellikleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından &ccedil;ıkarılan y&ouml;netmelikle d&uuml;zenlenir.&nbsp;(Değişik ikinci ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; c&uuml;mle: 2/5/2024-7501/7 md.) Yarışmaya ilişkin usul ve esaslar ilgili yarışma şartnamesinde Bakanlık tarafından belirlenir. Yarışma sonucunda oluşan fiyat ve/veya bedel, yarışma şartnamesinde belirlenecek s&uuml;re boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir.&nbsp;Bu madde kapsamında kurulacak &uuml;retim tesisleri i&ccedil;in &ouml;n lisans ve lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK tarafından &ccedil;ıkarılan y&ouml;netmelikle d&uuml;zenlenir."

Mezkur h&uuml;k&uuml;mlerle YEKA yarışmalarına ilişkin usul ve esasların ilgili yarışma şartnamesinde Bakanlık tarafından belirleneceği, yarışma sonucunda oluşan fiyat ve/veya bedelin yarışma şartnamesinde belirlenecek s&uuml;re boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında değerlendirileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;.

AYM; kuralda YEKA yarışmalarının y&ouml;ntemi ve diğer unsurlarını ilgili yarışma şartnamesinde belirleme hususunda Bakanlık'a yetki tanındığını, ancak 5346 sayılı Kanun'da ya da farklı bir kanunda YEKA kullanım hakkına y&ouml;nelik olarak yapılacak yarışmayla ilgili olarak genel nitelikte de olsa herhangi bir &ccedil;er&ccedil;evenin belirlenmediğini, bu nedenle kuralın yarışmaya katılacak yatırımcılar a&ccedil;ısından belirli ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir nitelikte olmadığı gerek&ccedil;esiyle ikinci c&uuml;mleyi (yarışma usul ve esasları) iptal etmiş; ancak &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; c&uuml;mleyi (YEKDEM kapsamında değerlendirme) Anayasa'ya uygun bulmuştur.

3) Lisanssız &Uuml;retim Tesislerinin Lisanslı Faaliyete Ge&ccedil;işinde Lisans Alma Bedeli (Kanun'un 8'inci Maddesi)

Kanun'un 8'inci maddesiyle 5346 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup fıkradaki "lisans alma bedeli" ibaresinin iptali talep edilmiştir:

"On yıllık s&uuml;resini bitiren lisanssız &uuml;retim faaliyeti kapsamındaki tesisler i&ccedil;in tesis sahibi tarafından talep edilmesi ve lisans alma bedeli ile lisans s&uuml;resi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının, bu madde kapsamında tesis tipi bazında uygulanan g&uuml;ncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatından fazla olması halinde aradaki fiyat farkının YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak &ouml;denmesi koşullarıyla lisanslı &uuml;retim faaliyetine ge&ccedil;ilebilir. Bu kapsamdaki başvurular i&ccedil;in uygulanacak lisans alma bedeli, lisans s&uuml;resi ve lisanslı &uuml;retim faaliyetine ge&ccedil;ilmesine ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından ayrıca belirlenir.&nbsp; Lisanssız &uuml;retime devam edecek &uuml;retim tesislerinde &uuml;retilecek ihtiya&ccedil; fazlası elektrik enerjisi i&ccedil;in, elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatını ge&ccedil;memek &uuml;zere uygulanacak fiyat ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir."&nbsp;

Fıkrada on yıllık s&uuml;resini bitiren lisanssız &uuml;retim faaliyeti kapsamındaki tesislerin EPDK tarafından belirlenecek bir "lisans alma bedeli" karşılığında lisanslı &uuml;retim faaliyetine ge&ccedil;ebileceği d&uuml;zenlenmiştir. Ancak lisans alma bedelinin miktarıyla ilgili olarak herhangi bir d&uuml;zenleme yapılmamış ve lisans alma bedelini belirleme yetkisi doğrudan Enerji Piyasası D&uuml;zenleme Kurumu'na ("EPDK") tanınmıştır.&nbsp;

AYM yaptığı incelemede kuralla &ouml;ng&ouml;r&uuml;len lisans alma bedelinin resim benzeri mali y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k niteliğinde olduğunu, anılan fıkranın ikinci c&uuml;mlesinde ise lisanssız elektrik &uuml;retimi ger&ccedil;ekleştiren tesislerin lisanslı &uuml;retim faaliyetine ge&ccedil;meleri h&acirc;linde uygulanacak lisans alma bedelini belirleme yetkisinin doğrudan EPDK'ya tanındığını, lisans alma bedelinin miktarıyla ilgili temel esas ve ilkelerin kanunda belirlenmediğini ve herhangi bir &ouml;l&ccedil;&uuml;t&uuml;n &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmediğini tespit etmiştir.

Buna g&ouml;re AYM; resim benzeri mali y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n miktarına ilişkin temel ilke ve esaslar ile objektif &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerin belirlenmemesinin, m&uuml;lkiyet ve teşebb&uuml;s &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne getirilen sınırlamayı kanunilik unsurundan yoksun bıraktığını ve kanunilik ilkesiyle de bağdaşmadığını belirterek kuralın Anayasa'nın 13, 35, 48 ve 73'&uuml;nc&uuml; maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.&nbsp;

Bu ibarenin iptali sonucunda, birinci c&uuml;mlenin kalan kısmı ve ikinci c&uuml;mle de uygulanma imk&acirc;nı kalmadığından birlikte iptal edilmiştir.

II. Yasamaya Y&ouml;nelik Sonu&ccedil;lar

AYM; 4646 sayılı Kanun'daki LNG istisnasına, 5346 sayılı Kanun'daki YEKA yarışma usul&uuml;ne ve yine 5346 sayılı Kanun'daki lisans alma bedeliyle ilgili d&uuml;zenlemelere ilişkin iptal kararlarının doğuracağı hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nden iptal h&uuml;k&uuml;mlerinin kararın Resm&icirc; Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmesine karar vermiştir. Buna g&ouml;re Yasama organının, iptal kararının y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe gireceği Aralık 2026 tarihine kadar aşağıdaki alanlarda yeni d&uuml;zenlemeler yapması gerekmektedir:

" LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliğine ilişkin istisnaların temel ilke ve esasları kanunla belirlenmeli,

" YEKA yarışmalarına ilişkin genel &ccedil;er&ccedil;eve (s&uuml;re, usul, asgari şartlar) kanun d&uuml;zeyinde d&uuml;zenlenmeli,

" On yıllık s&uuml;resini tamamlayan lisanssız &uuml;retim tesislerinin lisanslı faaliyete ge&ccedil;işi i&ccedil;in &ouml;deyeceği lisans bedelinin miktarına ilişkin temel esas ve &ouml;l&ccedil;&uuml;tler kanunda g&ouml;sterilmelidir.

III. Genel Değerlendirme: İptal Edilen H&uuml;k&uuml;mler Arasındaki Ortak Tema

İptal edilen h&uuml;k&uuml;mlerle ilgili AYM'nin gerek&ccedil;elerine bakıldığında ortak bir sorunun belirgin şekilde &ouml;ne &ccedil;ıktığı g&ouml;r&uuml;lmektedir:&nbsp;Temel hakları sınırlamaya y&ouml;nelik kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp temel esasları, ilkeleri ve &ccedil;er&ccedil;eveyi de belirlemiş olması gerektiği; t&uuml;revsel nitelikteki d&uuml;zenleyici işlemler bakımından y&uuml;r&uuml;tmenin d&uuml;zenleme yetkisinin sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki niteliğinde olduğu, temel ilkeleri belirlenmeksizin ve &ccedil;er&ccedil;evesi &ccedil;izilmeksizin y&uuml;r&uuml;tme organına d&uuml;zenleme yetkisi verilmesinin Anayasa'ya aykırılık oluşturacağı&nbsp; belirtilmektedir.

AYM'nin s&ouml;z konusu tespitleri yerinde olmakla birlikte, &ouml;zellikle d&uuml;zenleyici kurumların g&ouml;rev ve yetki alanına bırakılmış piyasalara ilişkin mevzuatta yasa koyucunun uygulamada temel esaslar, ilkeler ve &ccedil;er&ccedil;eveyi belirleme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yerine getirmeksizin d&uuml;zenleyici kurumlara geniş kapsamlı d&uuml;zenleme yetkileri tanıdığı g&ouml;r&uuml;lmektedir; bu durum, başta lisans bedellerinin tespiti olmak &uuml;zere pek &ccedil;ok alanda s&ouml;z konusu kurumlara fiilen sınırsız bir takdir yetkisi tanınması sonucunu doğurmaktadır.

AYM'nin inceleme konusu kararda benimsediği yorumu ilerleyen d&ouml;nemde de s&uuml;rd&uuml;rmesi h&acirc;linde, benzer nitelikteki kanun h&uuml;k&uuml;mlerinin de iptalinin g&uuml;ndeme gelebileceği değerlendirilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mehmet Suat Kayıkçı
Gülşade Öksüz
See More Popular Content From

