2 January 2026

Elektrik Piyasası Mevzuat Düzenlemeleri

29/12/2025 tarihli 33122 sayılı Resmî Gazete ‘de elektrik piyasasını yakından ilgilendiren...
Turkey Energy and Natural Resources
Zeynep Emiroglu
29/12/2025 tarihli 33122 sayılı Resmî Gazete 'de elektrik piyasasını yakından ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme paketi yayımlandı. Bu çerçevede, yedi farklı yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler ile iki ayrı EPDK Kararı kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu değişikliklerin bir bölümü yayımlandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, bir kısmının ise 1/1/2026 tarihi itibarıyla uygulamaya alınacağını görüyoruz.

Bu çerçevede, değişikliğe konu edilen mevzuat başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14029 Sayılı Kararı (DUY 110. maddesi uyarınca KÜPSM Değerinin ve KÜPSM ile KÜPST Hesaplamalarında Kullanılacak Katsayıların Belirlenmesi Hakkında Karar)
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14030 Sayılı Kararı (DUY 110. maddesi uyarınca enerji dengesizlik tutarının hesabında kullanılan "k" ve "l" katsayılarının 01/01/2026 teslim gününden itibaren, ilgili uzlaştırma döneminde kullanılacak olmasına dair Karar)

Piyasa aktörleri açısından önemli sonuçlar doğurması beklenen bu düzenlemeleri, önümüzdeki günlerde kaleme alacağımız değerlendirme yazılarında ayrı ayrı ve detaylı biçimde inceleyeceğiz.

Zeynep Emiroglu
