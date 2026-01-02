Elektrik Piyasası Mevzuat Düzenlemeleri

29/12/2025 tarihli 33122 sayılı Resmî Gazete 'de elektrik piyasasını yakından ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme paketi yayımlandı. Bu çerçevede, yedi farklı yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler ile iki ayrı EPDK Kararı kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu değişikliklerin bir bölümü yayımlandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, bir kısmının ise 1/1/2026 tarihi itibarıyla uygulamaya alınacağını görüyoruz.

Bu çerçevede, değişikliğe konu edilen mevzuat başlıkları aşağıdaki gibidir:

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14029 Sayılı Kararı (DUY 110. maddesi uyarınca KÜPSM Değerinin ve KÜPSM ile KÜPST Hesaplamalarında Kullanılacak Katsayıların Belirlenmesi Hakkında Karar)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14030 Sayılı Kararı (DUY 110. maddesi uyarınca enerji dengesizlik tutarının hesabında kullanılan "k" ve "l" katsayılarının 01/01/2026 teslim gününden itibaren, ilgili uzlaştırma döneminde kullanılacak olmasına dair Karar)

Piyasa aktörleri açısından önemli sonuçlar doğurması beklenen bu düzenlemeleri, önümüzdeki günlerde kaleme alacağımız değerlendirme yazılarında ayrı ayrı ve detaylı biçimde inceleyeceğiz.

