Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklikler

Article Insights

Aralık 2025 – 13 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Yerli Aksam Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile çeşitli hükümler tadil edildi (“Değişiklik”). Değişiklik'e ilişkin başlıca noktalar aşağıda özetlenmiştir:

Değişiklik öncesinde Yönetmelik kapsamı yalnızca yenilenebilir enerji üretim tesisleriyle sınırlıydı. Değişiklik ile kapsam, depolamalı elektrik üretim tesislerini de içerecek şekilde genişletilmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, önlisans ve üretim lisansına sahip tüm elektrik üretim tesislerini kapsayacak şekilde lisans tanımlarını güncellemekte, “ana kaynak” ve “kapasite artışı” gibi tanımların kapsamını netleştirmektedir. Değişiklikle birlikte dalga veya akıntı enerjisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisleri, pompaj depolamalı hidroelektrik santrali , Yüzer GES ve Yerli İmalat Durum Belgesi ve tutanak tanımları eklenmiştir.

Değişiklik ile Yönetmeliğin 4(7), 5(5), 5(6) 7(4) ve 7(8) maddeleri uyarınca, Yerli Aksam Destek Fiyatı'ndan (“ YADF ”) faydalanan başvuru sahibi, Bakanlığın istediği çeşitli bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Değişiklik öncesi, Başvuru Sahibi bu yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF'den faydalandırılmamakla birlikte ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesi ile yükümlüyken, Değişiklik ile eklenen 9/A maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

YADF başvurusunu düzenleyen Yönetmelik'in 7. maddesi uyarınca, YADF'den bir sonraki takvim yılında yararlanmak isteyenlere 1 Aralık tarihine kadar sunmaları gereken belgeleri elektronik imzalı sunma imkânı tanınmıştır. Yönetmelik'in 7. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklikle, YADF'den yararlanan tesislerin yeni ünitelere ilişkin yapacağı başvurularda kapsam daraltılmış ve yalnızca modernizasyon ve yenileme hallerine indirgenmiştir. Bu belgeler de 1 Aralık tarihine kadar sunulmalıdır. Öte yandan, aynı teknik özelliklere sahip aksamlar bakımından eski Yerli Malı Belgesi (" YMB ") / Sertifika Uygunluk Belgesi (" SUB ") belgeleri belirli şartlarla kabul edilmektedir. Ayrıca, hasar gören aksamların tamir, tadilat veya değişimine ilişkin belgelerin Bakanlığa sunulma süresi 6 aydan 12 aya çıkarılmıştır.

Değişiklik öncesinde YADF başvurularının değerlendirme süreci sabit bir takvim tarihine bağlı değilken, Değişiklik ile birlikte evrak kontrolü süreci sabit takvim tarihlerine bağlanmıştır. Ayrıca, sunulan belgelerde hata veya eksiklik bulunması halinde Bakanlığın yeniden değerlendirme yapabilmesine ve sonuçta bir değişiklik olması durumunda taraflara ayrıca bildirimde bulunmasına açıkça imkân tanınmıştır. Ek-2 kapsamındaki tesisler bakımından önceki "asgari puan" sistemi kaldırılarak, YMB'de yer alan yerli katkı oranına (" YKO ") ve YKO'daki yerli girdi şartı ve diğer teknik şartlara uyum aranmıştır. Yaptırım rejimi Yönetmelik'in idari yaptırımları düzenleyen 9/A maddesine yönlendirilmektedir.

”) ve YKO'daki yerli girdi şartı ve diğer teknik şartlara uyum aranmıştır. Yaptırım rejimi Yönetmelik'in idari yaptırımları düzenleyen 9/A maddesine yönlendirilmektedir. Değişiklik ile birlikte yukarıda bahsedildiği üzere idari yaptırım rejimini düzenleyen 9/A Maddesi eklenmiştir. Buna göre; Bakanlık tarafından istenen bilgi ve belgeler zamanında sunulmazsa, belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilirse ya da denetimde uygunsuzluk çıkarsa, başvuru sahibinin ilgili aksam/bütünleştirici parçalar için aldığı destek, gecikme faiziyle birlikte geri ödenmek üzere EPDK'ya bildirilir. Ancak uygunsuzluk giderilirse bir sonraki takvim yılından itibaren kalan süre için YADF başvurusu yapılabilir ve YADF'den faydalanma devam edebilir.

Eklenen Geçici Madde 1 ise mevcut ve yeni uygulamalar arasında bir geçiş sağlamaktadır. Buna göre, eklerdeki aksamlar için öngörülen YKO'ya ulaşılamaması veya YMB'nin temin edilememesi durumunda, başvuru sahibi bu durumu belgelerle Bakanlığa sunacaktır. Bakanlık uygun bulursa, eksik yerli katkı veya YMB yerine kabul edilebilecek alternatifleri değerlendirir. Ayrıca, 31 Aralık tarihine kadar işletmeye giren tesislerden, 10 iş günü içerisinde başvuru yapan başvuru sahiplerine, YADF'den 2026 başından itibaren faydalanma imkânı tanınmıştır.

Değişikliklere ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

