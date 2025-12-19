Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklikler

- within Employment and HR, Litigation, Mediation & Arbitration and Technology topic(s)
- in Turkey
Aralık 2025 – 9 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yenilebilir enerji kaynak alanları süreçlerine ilişkin çeşitli hükümler tadil edildi ("Değişiklik"). Değişiklik'e ilişkin başlıca noktalar aşağıda özetlenmiştir:
- Yönetmeliğin önlisans sürecini düzenleyen 12. maddesi kapsamında, Değişiklik öncesi önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ("YEKA") Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") önlisans başvurusu yapmak zorundayken, yapılan Değişiklik ile başvuru yapılması gereken süre önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi ve bağlantı kapasitesinin EPDK'ya "bildirim tarihinden" itibaren 15 iş günü olarak değiştirilmiştir.
- Yönetmelik madde 12'de yer alan önlisans başvuru süresi içerisinde önlisans başvurusu yapılmaması durumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından YEKA Sözleşmesi feshedilir, teminat irat kaydedilir ve Şartname kapsamında alınan bedeller iade edilmez düzenlemesi mevcuttur. Değişiklik ile bu bedellerden "mücbir sebepler" nedeniyle doğan bedeller kapsam dışında bırakılmıştır.
- Değişik ile Yönetmeliğin "Standart ve sertifikasyon" başlıklı 16. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve "Pay Devri" başlığı altında, "Yarışmayı kazananın doğrudan ortaklık yapısında yapılacak değişiklikler, elektrik enerjisi üretim tesisinin tamamı işletmeye alınana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayına tabidir. Elektrik enerjisi üretim tesisinin tamamı işletmeye alındıktan sonra gerçekleştirilecek doğrudan ortaklık yapısı değişiklikleri için ise Bakanlığa bildirim yapılması yeterlidir." şeklinde düzenlenmiştir.
