Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Biyokütle Değişiklik Yönetmeliği) yayımlandı.

Article Insights

Zeynep Emiroglu’s articles from Kesikli Law Firm are most popular: within Energy and Natural Resources topic(s)

in Turkey

with readers working within the Oil & Gas and Transport industries Kesikli Law Firm are most popular: within Antitrust/Competition Law, Strategy and Privacy topic(s)

Biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvuru süreçleri gerek kaynak çeşitliliği gerek tedarik zincirinin teknik yeterliliği bakımından yenilenebilir enerji mevzuatı içinde en ayrıntılı değerlendirme alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme kriterlerinde yapılan her değişiklik hem yatırımcıların başvuru stratejilerini hem de idarenin kontrol mekanizmalarını doğrudan etkilemektedir.

09.12.2025 tarihli ve 33102 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), özellikle yardımcı kaynak kavramının ilk kez tanımlanması, Biyokütle Kaynak Alanı (BKA) ve Biyokütle Kaynak Tedarikçisi (BKT) bildirimlerinde gerekliliklerin gözden geçirilmesi, teknik değerlendirme sürecinin daha esnek ancak daha net izlenebilir bir yapıya kavuşturulması gibi önemli yenilikler içermektedir.

Bu çalışmada, yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği madde madde ele alınmış; başvuru sahiplerinin yükümlülükleri, EPDK ile şebeke işletmecisi arasındaki bildirim süreçleri ve Bakanlık görüşü gerektiren haller bakımından ortaya çıkan yeni çerçeve ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

m.3/1- ö bendi eklenerek ‘Yardımcı Kaynak' tanımı yapılmıştır. Buna göre;

ö) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ön lisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları, ifade etmektedir.

m.4 Başvuruların teknik değerlendirilmesi

m.4/1: Biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulmasına yönelik başvurular ve tadil başvurularının ve yardımcı kaynağı biyokütle olan başvuruların yapılabilmesi için Ek-1 ve Ek-2'deki (Ek-2 eklenmiştir) belgelerin tamamının; ön lisans veya üretim lisansı başvuruları için EPDK ve LÜY kapsamındaki başvurular için şebeke işletmecileri tarafından kontrollerinin yapılarak Genel Müdürlüğe gönderilmesi beklenmektedir. (Değişiklik öncesinde yer alan ‘Başvuruların teknik değerlendirmesi Genel Müdürlük evrak kayıt tarihi ve sayısına göre yapılır.' ibaresi kaldırılmıştır).

m.4/2: Yapılan değişikliğe göre; a,b,c,ç bentlerinde yer alan şartlar gerçekleşirse Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerin teknik değerlendirilmesi yapılmayıp, (değişiklik öncesindeki “uygun bulunmaz” ifadesi kaldırılmıştır) duruma göre EPDK veya şebeke işletmecisine bildirilecektir.

a) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı ve/veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olması. (Değişiklik öncesinde tespit edilen uygunsuzlukların tebliğden itibaren otuz gün içerisinde giderilmesi ve bildirim yapılması beklenmekteydi).

b) Biyokütle Kaynak Alanları (“BKA”) ve/veya Biyokütle Kaynak Tedarikçilerinden (“BKT”) temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve/veya tedarik miktarlarının yetersiz olduğu görüşünün ilgili Bakanlıklar tarafından bildirilmesi. (Değişiklik öncesinde yer alan “teknik değerlendirmesi uygun bulunmuş başka bir başvuru için kullanılıyor olması” şartı kaldırılmıştır).

c)'BKA ve/veya BKT'lerden temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve tedarik miktarlarının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ön lisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES'ler veya LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış BES'ler tarafından kullanılıyor olması' bendi mülga olmuştur.

ç) Başvuruda belirtilen elektriksel kurulu güç değerinin, EK-2'de yer alan ilgili hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanan elektriksel kurulu güç değerinin ± %15 (yüzde on beş) aralığının dışında olması. (Değişiklik öncesinde teknik değerlendirmesi uygun bulunan başka bir başvurunun kullanımında olmayan biyokütle miktarları da hesaplamada kullanılıyordu).

m.4/3: Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurular için düzenlenen uygunluk yazısı Genel Müdürlük tarafından ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine gönderilecektir. (Değişiklik sonrasında LÜY kapsamında yapılan ve uygun bulunan başvuruya ait BKA ve BKT bilgilerinin bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna ek yapılması beklentisi kaldırılmıştır.).

m.4/4: Yönetmelik yürürlük tarihinden önce Biyokütle Enerji Santrallerinin (“BES”) ön lisans/ lisans düzenlenmiş olanlarında yardımcı kaynak başvuruları için Eklerde yer alan bilgi ve belgelerin EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerektiğini ve yardımcı kaynaklar için bu belgeler tamamlanmadıkça Teknik Değerlendirme yapılmayacağını görüyoruz. (Değişiklik öncesinde yer alan, Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan başvuruların çeşitli sebeplerle sona ermesi durumunda başvuruların biyokütle kaynakları ve tedarik miktarlarının başka bir başvuru için kullandırılabileceği hükmü kaldırılmıştır).

m.4/5: BES'ler tarafından kullanılacağı belirtilen ancak teslim alınmadığı tespit edilen bir biyokütle kaynağı olması durumunda Genel Müdürlüğe bilgi verilmesini düzenleyen madde kaldırılmıştır.

m.4/6: Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan başvurulara ait Ek-1'de yer alan bilgilerin herhangi birinde değişiklik yapılması talebi halinde başvurunun teknik değerlendirmesinin yeniden yapılmasını düzenleyen madde kaldırılmıştır.

m.4/7: Genel Müdürlük tarafından uygun bulunarak EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine bildirilen ve sonrasında da EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından başvuru ile ilgili verilen kararlar Genel Müdürlüğe bildirilecektir. (Değişiklik öncesinde teknik değerlendirmesi uygun bulunan tesislerle ilgili EPDK ve şebeke işletmecisi kararlarının otuz iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi beklenmekteydi).

m.4/8: Biyokütle enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik yapılan başvuruların teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar gerek görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenecektir.

m.4/9: Yeni fıkra eklenmiş olup, buna göre, teknik değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belge talep edilebilecektir.

m.4/10: Yeni fıkra eklenmiş olup, buna göre, başvuru sahipleri kullanacağı biyokütle kaynağının türünü, yıllık kullanacağı miktarı ve BKA/BKT bilgilerini beyan eden bir yazı ile ilgili Bakanlıklardan görüş talep edecektir. Alınan görüş yazısı Teknik Değerlendirme kapsamında Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecektir.

Ön lisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES'ler ile LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış BES'lerin bildirimi başlıklı Geçici Madde 1 mülga olmuştur. Buna göre;

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ön lisans veya lisans almış BES'ler, yardımcı kaynağı biyokütle olacak şekilde yapılan Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi başvuruları ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında çağrı mektubu almış BES'ler için Ek-1'de yer alan bilgi ve belgenin doksan gün içerisinde ilgilisine göre Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekliliği hükmü kaldırılmıştır.

Bahsi geçen BES'lere ait bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesi tamamlanmadan yeni başvuru teknik değerlendirme yapılmayacağına dair fıkra hükmü de mülga olmuştur.

EK-1 Değişiklikler

Genel Müdürlüğe Gönderilecek Bilgi ve Belgeler başlığı altında yer alan Tesis Bilgi Formunda değişiklik yapılmamış olup, Açıklamalar bölümündeki 4. Madde (Tesis Kodu EPDK ve ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından her bir tesis için benzersiz nitelikte oluşturularak Genel Müdürlüğe bildirilir) kaldırılmıştır.

Santral Sahası Bilgileri başlığı altında yer alan (a) ve (b) fıkraları silinmiş, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak hazırlanan “shape” ve “kmz” formatları yerine kmz/kml formatı getirilmiştir. Bu formattaki sayısal bilgilerin (birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana ve yardımcı kaynaklar ile ilgili üniteler, ortak kullanılan alanlar ve benzeri bilgiler) açık şekilde gösterileceği hükmü getirilmiştir.

m.3 eklenerek, başvuru sahiplerinin kullanacağı biyokütle kaynağının türünü, yıllık kullanacağı miktarı ve BKA/BKT bilgilerini beyan eden bir yazı ile ilgili Bakanlıklardan görüş talep etmesi düzenlenmiştir.

m.4 Biyokütle Kaynak Alanları ve Biyokütle Kaynak Tedarikçileri Bilgileri başlığı altındaki formlarda değişiklik yapılmamıştır. m.4/2 BKT Bilgileri tablosunun altında yer alan ‘Birden çok biyokütle teknolojisinin yer aldığı BES'lere ilişkin başvurularda BKA ve BKT bilgileri tabloları ayrı hazırlanır. İlgili tablolar Excel formatında hazırlanarak başvuru dosyasına ek yapılır' fıkrası yürürlükte kalmış olup diğer üç madde çıkarılmıştır.

m.5 Özel Hükümler

m.5/1'e göre belediye atıkları için yapılan başvurularda, sözleşmenin ibrazı durumunda belediyeler BKT olarak değerlendirilecek olup ayrıca Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek olmayacaktır.

m.5/2'ye göre orman artıkları için yapılan başvurularda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan orman artıkları ihale belgelerinin veya sözleşmenin ibrazı durumunda Orman Genel Müdürlüğü, BKT olarak değerlendirilecek olup Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek olmayacaktır.

m.5/3'e göre ömrünü tamamlamış lastik (“ÖTL”) kullanımı için yapılan başvurularda, Lastik Sanayicileri Derneği (“LASDER”) ile yapılan ihale belgelerini veya sözleşmenin ibrazı durumunda LASDER, BKT olarak değerlendirilecek olup ayrıca Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek olmayacaktır.

EK-2 Değişiklikler

Kurulu Güç Hesaplama Yöntemlerinin yer aldığı EK-2'de değişiklik yapılmamıştır.

Sonuç Yerine;

Değişiklik Yönetmeliği, biyokütleye dayalı elektrik üretimi başvurularında uzun süredir uygulanan teknik değerlendirme sistemini güncellemekte ve daha sade, tutarlı ve veri temelli bir yapıya yöneltmektedir. Özellikle yardımcı kaynak tanımının getirilmesi, BKA/BKT beyanlarının yenilenmesi, eksik bilgi-belge tespitinde yetki ve sürelerin yeniden düzenlenmesi, ön lisans veya çağrı mektubu almış BES'lere ilişkin Geçici Madde 1'in yürürlükten kaldırılması ve Ek-1 formlarındaki veri formatlarının sadeleştirilmesinin uygulamada önemli etkiler doğuracağı kanaatindeyiz.

Bu düzenlemeler, Bakanlık görüşü gerektiren hallerin açık biçimde sınırlandırılması sayesinde başvuru süreçlerinin daha öngörülebilir olmasını sağlayabilir; teknik uygunluk kararlarının ise EPDK, şebeke işletmecisi ve Genel Müdürlük arasındaki koordinasyonla daha hızlı sonuçlanmasına katkı verebilir. Öte yandan, başvuru sahipleri açısından biyokütle kaynağının türü, miktarı ve tedarik zincirine ilişkin bilgilendirme yükümlülükleri daha belirgin bir hale gelmiş olup, ilgili belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Sonuç itibarıyla, biyokütle projeleri için getirilen bu yeni çerçeve; mevcut tesislerin uyum süreçleri ile yeni başvuruların hazırlanmasında dikkatli planlama, doğru kaynak beyanı ve teknik dosya bütünlüğü gerektirmektedir. Bu kapsamda yatırımcıların, başvuru süreçlerinin her aşamasında hem teknik hem hukuki gereklilikleri birlikte ele almaları ve yeni düzenlemelere uygun şekilde başvuru dosyalarını yapılandırmalarının önem arz ettiği düşüncesindeyiz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.