Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Yapılan 25/11/2025 Tarihli Değişiklikler Hakkında

Article Insights

LBF Partners are most popular: within Compliance, Litigation, Mediation & Arbitration, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)

in Turkey

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14'üncü maddesi kapsamında, lisans alma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlendiği Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'te ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 25/11/2025 tarihli ve 33088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu değişiklik ile;

Tüketim–üretim uyumunun sıkı şekilde denetlenmesin amaçlandığı,

Sahte başvuru, kapasite işgali, devralma manipülasyonlarının engellenmesi hedeflendiği,

Güç artışlarının net çerçevelere oturtulmaya çalışıldığı

ve lisanssız elektrik üretim süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli hale getirilmesinin amaçlandığı söylenebilir.

İşbu bilgi notunda bu yeni kurallar, Yönetmelik'te ilgili olduğu başlıklar altında toplanarak, açıklanmaya çalışılmıştır.

I. Üretim Tesislerinin Devri ve Tüketim Tesisleri Üzerinden Yeniden Başvuru Sınırlaması

Değişiklik Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesi ile Yönetmelik'in "Başvuruların alınması" başlıklı 10'uncu maddesine eklenen beşinci fıkra ile, bir lisanssız üretim tesisinin devri sonrasında üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisinin tekrar başvuru için kullanılmasını engelleyen yeni bir kural getirilmiştir. Buna göre, veraset ve iflas dışındaki devirlerde, üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisleri üzerinden yeniden çağrı mektubu başvurusu yapılamayacak; bu yöndeki başvurular herhangi bir inceleme yapılmadan iade edilecektir. Bu düzenlemenin, lisanssız üretim mekanizmasının temelini oluşturan tüketim–üretim ilişkisinin bütünlüğünü korumak ve ayrıca bir tüketim tesisi üzerinden birçok lisanssız proje geliştirilerek bunların ticaretinin yapılmasını önlemek amaçlarıyla yapıldığı söylenebilir.

Söz konusu düzenleme ile, uygulamada bir üretim tesisinin devri yoluyla ilişkilendirildiği tüketim tesisi üzerinden ikinci kez başvuru hakkı oluşturulması şeklinde ortaya çıkan pratiklerin önüne geçilecektir. Eklenen bu hükümle birlikte, özellikle tüketim–üretim ilişkisinin koparılarak piyasada ilave kapasite oluşturulmaya çalışılması engellenmekte; böylece şebeke kapasitesinin tahsisinde sınırlı kaynakların korunması sağlanmaktadır.

Ayrıca bu değişiklik, tüketim tesisinin başvuru için "yeniden kullanılabilir" bir unsur olarak görülmesini ortadan kaldırmakta ve bir tüketim tesisinin başvuru hakkının tekil ve tüketim–üretim ilişkisinin bütünlüğüne bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Böylece tüketim tesisinin başvuruya dayanak olma niteliği tek seferle sınırlandırılmıştır.

Bununla birlikte, üretim tesisi ile ilişkili tüketim tesisinin aynı kişiye birlikte devredilmesi halinde söz konusu sınırlama uygulanmayacaktır. Bu istisna, tesislerin ticari ve teknik bütünlüğünün korunduğu, yatırımın yeknesak biçimde el değiştirdiği durumlarda başvuru yasağının gereksiz şekilde devreye girmesini önlemektedir. Birlikte devirde, tüketim ve üretim tesisleri arasındaki ilişki bozulmadığından, yeni malik bakımından gelecekte yapılabilecek olası başvurular yönünden kısıtlama doğmaması sağlanmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşları arasındaki devirler de sınırlama dışında bırakılmış; bu kapsamda kamu hizmetinin devamlılığı gözetilmiştir.

Yönetmeliğin 10'uncu maddesine eklenen bir diğer hüküm olan altıncı fıkra uyarınca, şebeke işletmecileri, ilgili ay içinde gerçekleşen üretim tesisi devirlerini toplu olarak piyasa işletmecisi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ("EPİAŞ") bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler her ayın 15'ine kadar yapılacak ve EPİAŞ tarafından ilan edilecektir. Bu düzenlemeyle birlikte beşinci fıkrada getirilen "üretim tesislerinin devri sonrası yeniden başvuru yapılamaması" kuralının izlenebilirliğinin ve piyasa şeffaflığının sağlanması, mükerrer başvuru veya kapasite oluşturma girişimlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği söylenebilir.

II. Bağlantı Görüşü, Öncelik Sıralaması Değişikliği ve Yeni Formülasyon



Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik'in 14'üncü maddesinde düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte, rüzgâr ve güneş enerjisi dışındaki başvurular için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ("TEİAŞ") tarafından ilan edilen kapasitelere bağlı olmaksızın, bağlantı görüşü oluşturulmasına ilişkin yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması halinde, olumlu bağlantı görüşü verilebileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı başvuruların haricinde kalan başvuruların (diğer enerji kaynaklarına dayalı başvurular) kapasite sınırlamalarına takılmadan değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir.

Aynı anda yapılan rüzgâr ve güneş başvuruları haricinde, diğer başvurular için birden fazla başvuru olması halinde m.6 (İlgili şebeke işletmecisi tarafından şebekeye bağlantısı yapılacak olan rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin bağlantısına ilişkin öncelik değerlendirmesinde sıralamayı düzenleyen maddeyi ifade eder) hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca, TEİAŞ'ın rüzgâr ve güneş için kapasite ilan etmesi ve rüzgâr ve güneş enerjisi başvurularının diğer enerji kaynaklarına dayalı başvurular ile aynı ayda yapılması durumunda, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı başvuruların öncelikli olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

14'üncü maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişikliklerle birlikte, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlantısı için, öncelik değerlendirmesinde bazı yeni kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler arasında;

Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında bulunması,

Başvuru sahibinin aynı tüketim tesisi için daha önce çağrı mektubu düzenlenmemiş olması hâlinde son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olması

Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün diğer başvurulardan yüksek olması

yer almaktadır.

Ayrıca, geçici madde 11 ile, öncelik değerlendirmesi verilerinin şebeke işletmecileri tarafından ay bazında piyasa işletmecisine bildirilmesi ve bu bilgilerin veri tabanında saklanması sağlanacaktır. Bu yeni süreç, verilerin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini ve daha düzenli bir takip yapılmasını hedeflemektedir. 15 Aralık 2025 tarihinde kullanıma açılacak olan bu sistem, başvuru süreçlerinin daha izlenebilir ve düzenli bir şekilde işlenmesine olanak tanıyacaktır.

Yeni Formülasyon (Madde 14/9):

Yönetmeliğin 14'üncü maddesine eklenen dokuzuncu fıkra ile birlikte, öncelik değerlendirmesinde daha önce bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmuş tüketim tesislerinin yeni bir başvuruya konu edilmesi halinde, söz konusu tüketim tesisi için daha önce tahsis edilen oranda tüketim miktarı, yeni yapılan başvuruda dikkate alınmayacak ve madde 14/6-b'deki öncelik değerlendirmesine esas tüketim miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Öncelik Değerlendirmesine Esas Tüketim Miktarı ("ÖDT") Formülü:

Bu formülde;

TT: Toplam mahsuplaşılmamış (brüt) tüketim miktarıdır.

TSG: Başvuruya konu tüketim tesislerinin toplam sözleşme gücüdür.

ÜKG: Tüketim tesislerine daha önce tahsis edilmiş üretim tesislerinin toplam kurulu gücüdür.

Ancak önemli bir istisna olarak, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesislere ait başvurularda, formülde geçen TSG (Sözleşme Gücü) iki katı kabul edilerek hesaplanır (ancak ÜKG'nin TSG'nin altında olduğu durumlarda iki katı uygulaması yapılmaz). Bu istisna, belirtilen alanlardaki yatırımlara pozitif bir ayrımcılık getirmektedir.

III. Teknik Değerlendirme Süreci Kapsamının Genişletilmesi ve Usul Değişikliği

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasına (a), (b) ve (c) bentleri eklenmiştir. Yeni düzenlemeyle, teknik değerlendirme süreci artık sadece rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı başvurular için değil, jeotermal ve biyokütle enerjisine dayalı başvuruları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yapılan değişiklik neticesinde jeotermal ve biyokütle enerjisine dayalı başvurular da Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ("EİGM") teknik değerlendirmesi kapsamına dahil edilmiştir.

Bu değişiklik, jeotermal ve biyokütle kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim başvurularının da tıpkı rüzgâr ve güneş enerjisinde olduğu gibi, EİGM tarafından santral sahalarının etkin kullanımına ve potansiyel çakışmaların önlenmesine yönelik merkezi bir teknik incelemeye tabi tutulacağı anlamına gelmektedir. Böylece, yenilenebilir enerji kaynakları alanında kapasite tahsisindeki şeffaflık ve koordinasyonun güçlendirildiği, önemli yenilenebilir kaynakların saha ve şebeke etkileşimi tek bir merkezden yönetilmeye başlandığı söylenebilir.

Teknik değerlendirme sürecindeki usul değişikliği ile birlikte, jeotermal, biyokütle, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı başvurular için teknik değerlendirme süreci daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Buna göre, başvuru uygun bulunduktan sonra, 10 (on) iş günü içinde, başvuruya ait teknik değerlendirme formundaki bilgiler Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi'ne ("YEPDİS") girilerek, EİGM'ye gönderilecektir. EİGM tarafından 30 (otuz) gün içinde teknik değerlendirme tamamlanacaktır. Eğer EİGM'ye gönderilen bilgilerde hata veya eksiklik varsa, şebeke işletmecisi, başvuru sahibine 3 (üç) iş günü içinde bildirimde bulunur. Bu husus, başvuru sürecinin daha hızlı ve belirli bir takvime göre işleyeceğini göstermektedir.

Söz konusu maddedeki bir diğer önemli değişiklik, santral sahalarında çakışma veya rüzgâr türbinlerinde etkileşim tespit edilmesi durumunda başvurunun artık doğrudan reddedilmemesi, bunun yerine başvuru sahibine aynı trafo merkezi veya aynı iletim bölgesi içinde kalmak şartıyla saha değişikliği veya revizyon yapma hakkı tanınmasıdır.

Bu değişiklik için 90 (doksan) günlük bir süre getirilmiş; bu süre içinde saha değişikliği veya revizyon talebinin ilgili şebeke işletmecisine sunulmaması veya yeniden yapılan teknik değerlendirmenin olumsuz olması hâlinde başvurunun iade edileceği ve kapasitenin tahsis edilmemiş olarak kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

IV. Bütünleşik Parsel Başvurularının Güç Artışı Kapsamında Değerlendirilmesi

Yönetmeliğin 17'nci maddesinin altıncı fıkrasına eklenen düzenlemeyle, aynı tüketim tesisi veya tesisleriyle ilişkilendirilmek üzere bütünleşik parsel ya da parseller üzerinde yapılan başvuruların, kurulu güç artışı kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme, aynı tüketim noktasını kullanarak birden fazla bitişik parselde üretim tesisi kurmak isteyenlerin, yeni bir başvurudan ziyade mevcut tesislerinin kapasite artışını talep etmesini zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca, Yönetmelik'e eklenen Geçici Madde 12 ile 12/05/2019 tarihinden sonra düzenlenen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması kapsamında kurulması planlanan ve henüz kabulü tamamlanmamış mevcut projeler için de bu kural geriye dönük işletilmektedir. İlgili kişiler talep etmeleri halinde, bütünleşik parsel başvurularını güç artışı kapsamında değerlendirerek, aşağıda belirtilen yeni sürelerden faydalanabilecektir.

V. Güç Artışı Başvurularında Süre Hesaplamalarının Netleştirilmesi

Yönetmeliğin 17'nci maddesinin altıncı fıkrasında (c, ç, d ve e bentlerinde) yapılan diğer değişiklik ve eklemelerle, güç artışı taleplerine ilişkin süreler, bağlantı anlaşması imzalayan ve kabul işlemleri tamamlanmış ve tamamlanmamış tesisler için ayrı ayrı düzenlenmiştir:

Kabul İşlemleri Tamamlanmamış Tesisler İçin:

Kurulu güç artış talebine olumlu görüş verilmesi durumunda, revize bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğinden itibaren ilgili yükümlülüklerin tamamlanması için bir yıl süre verilecektir. Revize anlaşma imzalandığında ise, güç artışına ilişkin kabul işlemlerinin tamamlanması için tekrar bir yıl süre tanınacaktır. Ancak bu süre, güç artışı yapılmadan önceki mevcut bağlantı anlaşmasının kabulü için kalan süreden az olması halinde, kalan süre esas alınacaktır.

Kabul İşlemleri Tamamlanmış Tesisler İçin:

Kurulu güç artış talebine olumlu görüş verilmesi durumunda, revize çağrı mektubuna ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması ve revize bağlantı anlaşmasının imzalanması sonrası, güç artışına ait kabul işlemlerinin tamamlanması için her aşama için bir yıl süre verilecektir.

Güç artışı başvurularına ilişkin getirilen diğer yenilikler şu şekildedir:

Güç artışı için gerekli belgelerin süresinde sunulmaması veya kabulün verilen süre içinde tamamlanmaması halinde, sadece ilave güce ait revize çağrı mektubu, bağlantı anlaşması ve tahsis edilen kapasite kendiliğinden geçersiz hale geleceği düzenlenmiştir.

Güç artışı için kabul işlemlerinin tamamlanmaması halinde, ilgili belgelerin geçersiz hale geleceği ve güç artışı öncesindeki mevcut bağlantı anlaşmasına geri dönüleceği hüküm altına alınmıştır

Bu durumda, yatırımcının güç artışı öncesindeki mevcut bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve varsa bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam edecektir. Bu durum, yatırımcının tamamlanmış veya taahhüt edilmiş mevcut haklarının korunmasını sağlayabilecek önemli bir esnekliktir. Bu yeni düzenlemenin, bağlantı anlaşması başvurularının ve güç artışı taleplerinin daha düzenli ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla getirildiği çıkarımı yapılabilir.

VI. Üretim Tesislerinin İşletmeye Girmesi ve Sistem Kullanımı

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendiyle, m.5/1-h kapsamındaki üretim tesislerinin şebekeye bağlanmak üzere yatırıma başlamak için gerekli izin ve onayların alınması ile kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşması imza tarihinden itibaren, 3 (üç) yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.

VII. Aylık Mahsuplaşma Uygulaması



Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin sekizinci fıkrası ve 30'uncu maddesinin dördüncü fıkrası kaldırılmıştır. Buna göre, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak ikili anlaşmayla enerji tedarik etmesi halinde, tedarikçinin değiştirilmesi durumunda bildirim zorunlu olup aksi takdirde aylık mahsuplaşma yapılmayacağına dair fıkra mülga olmuştur.

VIII. Tüketim Tesisleri Hükmünde Yapılan Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 28'inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin değiştirilmesi sürecine iki önemli kısıtlama getirmiştir. Buna göre, değişiklik yapmak isteyen başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, ilişkilendirilecek olan üretim tesisinin kurulu gücünden az olamaz.

14'üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi kapsamında öncelik değerlendirmesi çerçevesinde çağrı mektubu alan kişiler için, yeni tüketim tesisinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi, başvuruya esas alınan tüketim miktarından az olamaz. (Bu şart yalnızca, 14'üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi kapsamında öncelik değerlendirmesi çerçevesinde çağrı mektubu alan tesisler açısından uygulanacaktır.)

Bu koşulların sağlanmaması ve/veya ilgili şebeke işletmecisinin/tedarik şirketinin bilgisi olmadan tüketim tesisinin değiştirilmesi halinde, üretim tesisinde üretilen enerjiye ilişkin piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Eski düzenlemede, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesislerinin abonelik değişikliği için, yeni tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün, başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden daha düşük olmaması gerekiyordu. Yapılan değişiklikle birlikte, üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, ilişkilendirilecek olan üretim tesisinin kurulu gücünden daha az olamayacaktır. Bu şartın sağlanmaması halinde, sistemde üretilen enerjinin YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.