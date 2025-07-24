Küresel Enerji Görünümü 2025

Energy Institute Küresel Enerji İstatistikleri Raporu

Energy Institute tarafından 74. kez yayımlanan Statistical Review of World Energy, küresel enerji piyasalarının son bir yıllık gelişmelerini objektif, kapsamlı ve karşılaştırmalı verilerle sunuyor. KPMG'nin katkılarıyla hazırlanan 2025 raporu; enerji güvenliği, karbon emisyonları, bölgesel trendler ve düşük karbonlu gelecek senaryolarına ışık tutuyor.

2024'ten Öne Çıkanlar

Küresel enerji talebi %2 arttı, 592 exajoule seviyesine ulaştı.

592 exajoule seviyesine ulaştı. Karbon emisyonları %1 artarak 40.8 GtCO₂e ile yeni bir rekor kırdı.

ile yeni bir rekor kırdı. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş ve rüzgar), enerji talebinden 9 kat hızlı büyüdü.

(güneş ve rüzgar), enerji talebinden 9 kat hızlı büyüdü. Kömür, petrol ve doğalgaz tüketimi artmaya devam etti.

tüketimi artmaya devam etti. Çin, hem fosil yakıtlarda hem de yenilenebilir enerjide dünyaya öncülük etti.

hem fosil yakıtlarda hem de yenilenebilir enerjide dünyaya öncülük etti. Elektrik talebi %4 arttı ve bu artışın %53'ü rüzgar ve güneş kaynaklıydı.

Enerji Dönüşümünde Kesişen Çıkarlar

Raporda dikkat çeken bir bulgu, enerji sisteminin aynı anda hem elektrifikasyon hem de fosil yakıt genişlemesi yaşaması oldu. Gelişmiş ekonomilerde yenilenebilir projeler yüksek maliyet ve tedarik zinciri sorunlarıyla yavaşlarken, Çin ve gelişmekte olan ülkeler hızlı bir büyüme gösterdi.

Karbon Emisyonları ve Verimlilik

2010'dan bu yana 109 gigaton sera gazı emisyonu önlendi.

önlendi. Yenilenebilirler sayesinde enerji sistemi, 2024 itibarıyla %7 daha verimli hale geldi.

hale geldi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da emisyonlar düşerken, Çin ve Hindistan emisyon artışının %62'sini oluşturdu.

Enerji Güvenliği ve Bağımsızlık

Raporda, yenilenebilir enerji yatırımlarının enerji güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğu vurgulanıyor. Özellikle Çin, son 5 yılda 87 EJ'lik fosil yakıt ithalatından kaçınarak enerji bağımsızlığında büyük ilerleme kaydetti. Buna karşın Japonya ve Güney Kore hâlâ enerjilerinin %90'ından fazlasını ithal ediyor.

En Yüksek Yenilenebilir Payına Sahip Ülkeler (2024)

İzlanda, Butan, Norveç, Paraguay, Uruguay: %85 ve üzeri yenilenebilir katkı.

Avrupa'da rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı %28'e ulaştı.

Çin, küresel güneş ve rüzgar kapasitesinin %47'sine ev sahipliği yaptı.

Energy Institute Küresel Enerji İstatistikleri Raporu

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