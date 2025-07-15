Yenilenebilir Enerji Vergilendirmesinde Küresel Görünüm

Önceki yıllarda yalnızca rüzgar enerjisine odaklanan analiz, bu yıl güneş, jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynakları da kapsayacak şekilde genişletildi.

KPMG Norveç ofisinin liderliğinde, Türkiye dahil 52 ülkenin katkısıyla hazırlanan yeni yayında, yenilenebilir enerji yatırımlarında vergisel uygulamaların rolü çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınıyor.

Önceki yıllarda yalnızca rüzgar enerjisine odaklanan analiz, bu yıl güneş, jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynakları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Enerji geçişinin hızlandığı bu dönemde, ülkeler hem çevresel hedefleri destekleyecek hem de yatırım ortamını güçlendirecek vergi politikaları tasarlamaya yöneliyor. Kurumlar vergisinden hızlandırılmış amortismana, yerel belediye katkılarından kaynak bazlı vergi rejimlerine kadar çok sayıda düzenleme, bu dönüşümde belirleyici rol oynuyor.

Dünya genelinde güneş enerjisi üretiminin 2030'a kadar üç katına, rüzgar enerjisinin ise iki katına çıkması bekleniyor. Ancak izin süreçlerinin karmaşıklığı, şebeke yetersizlikleri ve artan finansman maliyetleri gibi yapısal sorunlar, büyümeyi sınırlayan temel engeller arasında yer alıyor.

Vergi politikaları, bu engellerin aşılmasında güçlü bir kaldıraç görevi görüyor. ABD'de yürürlüğe giren Inflation Reduction Act gibi kapsamlı teşvikler, projelerin ekonomik fizibilitesini doğrudan etkileyebiliyor. Aynı şekilde, Norveç'in kaynak rantı vergisi uygulaması ya da bazı ülkelerde uygulanan hızlandırılmış vergi amortismanı gibi modeller, yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Türkiye özelinde ise, yenilenebilir enerji yatırımları genel kurumlar vergisi rejimi kapsamında değerlendiriliyor. Bununla birlikte, hızlandırılmış amortisman ve yerel vergi avantajları gibi destek mekanizmaları da yatırımcılar açısından dikkate değer başlıklar arasında.

İklim politikalarının öncelik kazandığı, enerji güvenliğinin stratejik bir konu haline geldiği ve yapay zekâ ile dijitalleşmenin enerji talebini dönüştürdüğü bir dünyada, vergilendirme modelleri artık sadece mali bir unsur değil; aynı zamanda çevresel ve teknolojik dönüşümün ayrılmaz bir parçası.

Yenilenebilir Enerji Vergilendirmesinde Küresel Görünüm

Detaylar için tıklayın!

GörüntüleyinOpens in a new window

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.