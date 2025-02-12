Güneş Enerjisine Dayalı 5 Aday YEKA İlanı

06/02/2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) YEKA GES-2025 yarışmalarında yer alabilecek beş yeni aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirlendiğini duyurdu.

ETKB' nın 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda biri Ankara (Beypazarı) ve dördü Eskişehir (Sivrihisar) olmak üzere aşağıda verilen beş bölgenin Aday YEKA olarak belirlendiğini görüyoruz.

ADAY YEKA ADI G25-ANKARA-2

İL ANKARA

İLÇE BEYPAZARI

ADAY YEKA ADI G25-ESKİŞEHİR-1,2,3,4

İL ESKİŞEHİR

İLÇE SİVRİHİSAR

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.