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12 February 2025

Güneş Enerjisine Dayalı 5 Aday YEKA İlanı

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Kesikli Law Firm

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Kesikli is an internationally recognized law firm that is regularly rated as one of the leading law firms in Turkey by the independent legal guide Legal500. Kesikli has made a name for itself as an international boutique law firm that exceeds its clients’ various needs with a personalized touch. Kesikli serves a diverse client base, from global corporations to small, entrepreneurial companies and individuals in a range of transactional, litigious, and regulatory matters. Through its involvement as counsel to investors, contractors, project developers, trading companies, and private individuals, Kesikli established a trustworthy reputation as the provider of tailored legal solutions in the areas of Corporate and Commercial Law, Energy Law, Real Estate and Construction Law, Intellectual Property, Employment Law, Litigation, Arbitration and Private Client Solutions on contentious and non-contentious matters.
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06/02/2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)...
Turkey Energy and Natural Resources
Zeynep Emiroglu
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06/02/2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) YEKA GES-2025 yarışmalarında yer alabilecek beş yeni aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirlendiğini duyurdu.

ETKB' nın 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda biri Ankara (Beypazarı) ve dördü Eskişehir (Sivrihisar) olmak üzere aşağıda verilen beş bölgenin Aday YEKA olarak belirlendiğini görüyoruz.

ADAY YEKA ADI G25-ANKARA-2

İL ANKARA

İLÇE BEYPAZARI

ADAY YEKA ADI G25-ESKİŞEHİR-1,2,3,4

İL ESKİŞEHİR

İLÇE SİVRİHİSAR

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Zeynep Emiroglu
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