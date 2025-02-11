Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Değişiklikleri

21 Ocak 2025 tarihli ve 32789 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile Elektrik Piyasası.

21 Ocak 2025 tarihli ve 32789 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) pek çok değişiklik yapılmıştır. Tedarikçi değiştirme süreçlerini düzenleyen Yönetmeliğin m.30/A'nın yürürlüğe giriş tarihi 01/06/2025 olarak, gün öncesi piyasası sürecini düzenleyen Yönetmelik m.50/2'nin ve enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma tutarının hesaplanmasını düzenleyen Yönetmelik m.110/1'in yürürlük tarihi 01.01.2027 olarak belirtilmiştir. Yönetmeliğin diğer maddelerinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Tanımlar

Tanımların verildiği m.4'e 2.fıkra eklenerek Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmaların ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahip olduğu ifade edilmiştir.

Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri ve kayıt kuralları

Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri ve kayıt kurallarının düzenlendiği m.21'e 7.fıkra eklenmiş ve depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesinde tesis edilen elektrik depolama üniteleri ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerinin üretim tesisinin ilgili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri ile ilişkilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yeni düzenleme depolamalı elektrik üretim tesisleri ile ilgili önemli bir gelişmeyi işaret etmektedir. Elektrik depolama üniteleri, üretim tesisinin bir parçası olarak kabul edilmekte, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş noktalarıyla ilişkilendirilmektedir. Üretim tesislerinin, depolama ünitelerini piyasada nasıl kullanabileceği netleşmiş olduğu için enerji ticareti yapan firmaların üretim ve depolama süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebileceği ve bu düzenlemenin piyasa işleyişine etkisinin olumlu olacağı kanaatindeyiz.

Dengeleme birimleri ve kayıt kuralları

Dengeleme birimleri ve kayıt kurallarını düzenleyen m.22/2/c' de değişiklik yapılmış ve dengeleme birimi sayılacaklar arasına işletmedeki elektriksel kurulu gücü en az 10 MW ve üzeri olan ve katılımı sistem işletmecisi tarafından uygun bulunan müstakil elektrik depolama ünitesi veya tesisleri de eklenmiştir. m.22/4'e (i) bendinde değişiklik yapılarak, dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaf olup, ilgili piyasa katılımcısı tarafından talep edilmesi ve sistem işletmecisi tarafından uygun bulunması halinde dengeleme birimi olabilecek üretim tesislerine, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama üniteleri ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri için oluşturulan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin ilişkilendirildiği uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri de eklenmiştir.

Bu değişikliğin getirdiği önemli yeniliklerden biri müstakil depolama tesislerinin de dengeleme birimi olabilecek olmasıdır. Müstakil depolama tesislerinin elektrik piyasasında dengeleme güç piyasasına katılarak arz-talep dengesinin sağlanmasına katkıda bulunabileceğini görmekteyiz.

Kurulu gücü 10 MW ve üzeri olan müstakil elektrik depolama tesislerinin dengeleme birimi olabilecek olmasıyla piyasaya etkisi olan büyük tesislerin dengeleme mekanizmasına katılımının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Büyük ölçekli depolama tesislerinin özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonuna katkı sağlayacağı görüşündeyiz.

Depolama ünitelerinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi olmalarıyla şebekeye elektrik veriş ve çekişleri net bir şekilde takip edilerek piyasa katılımları daha düzenli hale getirilecektir.

Özetle bu değişikliğin elektrik piyasasında esneklik sağlamak, arz-talep dengesini güçlendirmek ve elektrik depolama yatırımlarını teşvik etmek açısından büyük önem taşıdığı düşüncesindeyiz. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte elektrik depolama tesislerinin rolünün büyüyeceği ve piyasada daha aktif oyuncular haline gelecekleri kanaatindeyiz.

Serbest tüketicilere ilişkin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait tedarikçi değiştirme süreçleri

Serbest tüketicilere ilişkin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait tedarikçi değiştirme süreçlerini düzenleyen m.30/A'nın 15.fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından talep edilmesi durumunda bilgilendirileceği, belirlenen süre içinde PYS üzerinden seçim yapabileceği, seçim yapmaması durumunda ise taleplerin reddedileceği hükme bağlanmış olup hükmün 01/06/2025 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yeni düzenleme ile serbest tüketicinin birden fazla tedarikçiden PYS üzerinden talepte bulunabilmesine olanak tanınmaktadır. Serbest tüketiciler farklı tedarikçilerin tekliflerini değerlendirerek rekabet avantajı elde edebileceklerdir. Serbest tüketicinin aktif bir şekilde seçim yapması, belirli bir süreç içinde seçim yapılmazsa tüketicinin önceki tedarikçiyle devam etmesi söz konusu olacaktır. Bunun piyasa işlemlerinin şeffaflığını arttırırken aynı zamanda sistem işleyişine de düzen getireceği düşüncesindeyiz.

Piyasa işletmecisinin tüketicinin seçtiği tedarikçiye otomatik olarak geçiş işlemini sağlayacak olması ile tedarikçi değişimi sürecinin hızlanması ve daha düzenli hale gelmesi beklenmektedir. Serbest tüketicinin talep oluştururken verdiği bilgilerin m.30/B kapsamında kayıtlı olan bilgilerle aynı olması zorunluluğu ile kimlik doğrulaması ve işlem güvenliği artırılmış olacaktır.

Gün öncesi piyasası süreci

Gün öncesi piyasası sürecini düzenleyen m.50'ye 2.fıkra eklenerek Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında, primer ve sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci, TEİAŞ sistemlerinden kaynaklı olarak saat 10.30'a kadar tamamlanamaz ise, ilgili süreçlerin en fazla 1 saat 45 dakika ertelenmesi ve piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Hükmün yürürlük tarihi 01.01.2027 olarak belirtilmiştir.

Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programlarının bildirilmesi

Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programlarının (“KGÜP”) bildirilmesini düzenleyen m.69'a 10.fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile iletim sisteminden bağlı lisanssız üreticiler KGÜP'lerini ve emre amade kapasitelerini sistem işletmecisine bildirmekle yükümlü olup bu bildirimi yapabilmeleri için gerekli yetkilendirme işlemi, ilgili görevli tedarik şirketleri veya portföylerinde bulunan toplayıcılar tarafından gerçekleştirilecektir.

Dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük alma ve yük atma talimatları

Dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük alma ve yük atma talimatlarını düzenleyen m.73'e 8.fıkra eklenmiştir. Dengeleme güç piyasasında sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlar, depolamalı elektrik üretim tesislerindeki depolama üniteleriyle ve bütünleşik depolama ünitelerinin ilişkilendirildiği üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi tarafından yerine getirilecektir.

Acil durum ve mücbir sebep hallerinde teklif kabulü ve talimatlar

Acil durum ve mücbir sebep hallerinde teklif kabulü ve talimatları düzenleyen m.75/2'de değişikliğe gidilmiş, sistem işletmecisi tarafından acil durum talimatı verilebilecekler arasına iletim sisteminden bağlı lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri ve müstakil elektrik depolama tesisine sahip piyasa katılımcıları da eklenmiştir. Eklenen fıkra m.75/3 ile iletim sistemine bağlı lisanssız elektrik üretim tesislerine verilen talimatlardan kaynaklanan tutarlar ilgili toplayıcı veya görevli tedarik şirketine ve bu şirketler de söz konusu tutarları üretim tesisi sahiplerine yansıtacaktır.

Dengeleme güç piyasasına ilişkin PYS arıza prosedürleri

Dengeleme güç piyasasına ilişkin PYS arıza prosedürlerini düzenleyen m.76/2'de değişikliğe gidilmiş ve sistem işletmecisi ve güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yanı sıra iletim sisteminden bağlı lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri de PYS arıza prosedürlerinde ulaşılabilir bir yetkili belirlemek, iletişim bilgilerini sağlamak ve değişiklikleri bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

Dengeleme güç piyasası kapsamındaki bildirimler

Dengeleme güç piyasası kapsamındaki bildirimleri düzenleyen m.77/1'in (a) bendinde ve m.77/3'te değişiklik yapılmış ve dengeleme güç piyasası kapsamında PYS aracılığı ile sistem işletmecisini bilgilendirme sorumluluğu olan piyasa katılımcılarına iletim sisteminden bağlı lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri de eklenmiştir.

Depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamalar

Depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamaları düzenleyen m.81/A'ya 2,3,4,5,6 ve7. fıkralar eklenmiştir. 2.fıkra depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde yer aldığı şekilde çalışabilir halde tutulmasını ve kabul tarihinden itibaren ilk beş yıl boyunca yüzde seksen beş, sonraki yıllarda yüzde seksen oranında lisansına derç edilen elektriksel kurulu güç kapasitesinde emre amade olmasını zorunlu kılmıştır.

Yönetmelik m.81/A'ya eklenen 3.fıkra ile eğer bir fatura döneminde belirli koşullar ondan fazla uzlaştırma döneminde hala sağlanmamış ise, o fatura döneminde şebekeden çekilip depolanan ve daha sonra sisteme verilen enerji dahil olmak üzere, depolamalı elektrik üretim tesislerinden sisteme verilen enerji uzlaştırma hesaplarına dahil edilmeyecektir. Bu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) katılımcısı tarafından üretilmiş kabul edilip YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak değerlendirilecektir.

Yönetmelik m.81/A'ya eklenen 4.fıkra ile depolamalı elektrik üretim tesislerinin sisteme uzlaştırmaya esas verişi gerçekleşmez ve 2.fıkrada belirtilen şartlar sağlanmaz ise 3.fıkradaki sınırlamalar geçerli olmayacak, YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak değerlendirilmeyecektir.

Yönetmelik m.81/A'ya eklenen 5. fıkra ile Elektrik Piyasası Kanunu (“Kanun”) m.7/11 kapsamında kurulan elektrik üretim tesislerinde bu fıkra hükmünün sadece söz konusu olan ünite veya üniteler için uygulanması hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik m.81/A'ya eklenen 6. fıkra ile 2.fıkra hükmü kapsamında belirlenen tolerans değerleri depolamalı elektrik üretim tesislerine ait elektrik depolama ünite veya ünitelerinin kabulü yapılan toplam gücü için uygulanacaktır.

Yönetmelik m.81/A'ya eklenen 7.fıkra ile, Kanun'un üretim faaliyetini düzenleyen ve kapasite artışıyla ilgili m.7/11 kapsamında kurulan depolamalı elektrik üretim tesislerinin ayrı olarak ölçüldüğü hükme bağlanmıştır.

Emre amade olma zorunluluğu, elektrik piyasasında dengeleme güç piyasasına (“DGP”) katılan üretim tesislerinin veya diğer piyasa katılımcılarının, TEİAŞ'ın talimatlarına uygun şekilde elektrik üretme veya tüketme yükümlülüğünü ifade etmektedir. Yeni düzenlemeyle elektrik depolama tesisleri için de belirtilen şartlarda emre amade olma zorunluluğu getirilerek dengeleme piyasasına aktif katılımları sağlanmış olacaktır. Yönetmelik m.81/A'da yapılan değişiklikler ile elektrik arz güvenliğinin arttırılması, şebeke dengesinin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun desteklenmesi ve DGP'nın daha etkin çalışmasının sağlanmasının hedeflendiği düşüncesindeyiz. Önceden bağımsız çalışan müstakil depolama tesislerinin sistemin dengesini sağlamak için emre amade olmaları ve talimat aldıklarında şebekeye enerji verebilecek veya enerji çekebilecek şekilde hazır bulunmaları beklenmektedir. Depolama yatırımlarının daha stratejik bir rol üstlenmesine yol açacak bir değişiklik olduğu kanaatindeyiz.

Uzlaştırma dönemleri

Uzlaştırma dönemlerini düzenleyen m.91'e eklenen 2.fıkra ile dengeleme güç piyasasında uzlaştırma döneminin on beş dakika olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma tutarının hesaplanması

Enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma tutarının hesaplanmasını düzenleyen m.110/1'de hükmün yürürlük tarihi 01.01.2027 olarak belirtilmiştir. m.110/2'de “Sistem Marjinal Fiyatlarından maksimum olanı”, “Sistem Marjinal Fiyatlarından minimum olanı” ve “Sistem Marjinal Fiyatı” tanımlara eklenmiş ve hükmün yürürlük tarihi 01.01.2027 olarak belirtilmiştir. m.110/3'te KGÜP'ten sapma tutarı hesaplanırken kullanılacak formülde değişiklik yapılmış olup m.110/4'te bu formülde kullanılacak verilere eklenen “g” ve “ç” tanımları verilmiştir. Bu kriterlerin formülde kullanılmasıyla birlikte dengeleme güç piyasasında uygulanan uzlaştırma dönemi sayısının ve uzlaştırma işlemleri için belirlenen zaman diliminin hesaplamalara dahil edildiğini görmekteyiz. Bu hükmün yürürlük tarihi 01.01.2027 olarak belirtilmiştir.

Yapılan değişikliklerin elektrik piyasasında hesaplama süreçlerini daha hassas hale getirmek, zaman bazlı fiyatlandırmayı ve dengeleme işlemlerini optimize etmek amacıyla yapıldığı görüşündeyiz. Uzlaştırma dönemi sayısının hesaplamalara eklenmesi ile daha hassas maliyet hesaplamaları yapılacak, günlük ve saatlik uzlaştırma periyotları dikkate alınarak enerji tüketimi ve üretimi daha doğru hesaplanabilecek ve dengesizlik hesaplamalarında zaman bazlı analizler yapılabilecektir. Özellikle yenilenebilir enerji santralleri için üretim dalgalanmalarının daha doğru hesaplanmasına imkân sağlanacağı kanaatindeyiz. Uzlaştırma işlemlerinde belirlenen zaman diliminin hesaplamalara dahil edilmesi ile gün içi piyasa dalgalanmalarının daha iyi analiz edilebileceği, elektrik üretim ve tüketim tahminlerinin belirlenen zaman dilimlerine göre optimize edilebileceği ve dengesizliklerden kaynaklanan maliyetlerin piyasa katılımcılarına daha adil ve şeffaf bir şekilde yansıtılabileceği düşüncesindeyiz.

Gün içi piyasası işletim ücretinin hesaplanması

Gün içi piyasası işletim ücretinin hesaplanmasını düzenleyen m.117/A'ya piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek gün içi piyasası işlem ücreti ve piyasa katılımcılarının haklı bulunmadıkları itirazlar için ödedikleri birim itiraz ücreti tanımları eklenmiş olup bu tanımlar bir gün içi piyasası katılımcısına, gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti formülünde yeni değişkenler olarak yer almıştır.

Yapılan değişiklik ile formülde bazı güncellemeler yapılmış olduğunu görmekteyiz. Bu güncellemelerle birlikte formüle yeni değişkenler eklenmiş ve mevcut değişkenlerin hesaplama yöntemlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yüksek hacimli işlem yapanların daha fazla maliyet üstlenmesini ve daha az işlem yapanların nispeten daha düşük maliyetlere maruz kalmasını sağlayan yeni formülle birlikte katılımcılar maliyetlerini daha önceden tahmin edebilir hale gelebileceklerdir. Bu değişikliklerin temel amacının piyasa katılımcılarının işlem hacimlerine, itiraz süreçlerine ve piyasa aktivitelerine göre işletim maliyetlerini daha adil bir şekilde dağıtmak olduğu düşüncesindeyiz.

Ödemeler ve tahsilat

Ödemeler ve tahsilatı düzenleyen m.132/Ç'ye 18.fıkra eklenmiş ve sistem işletmecisi tarafından dengeleme güç piyasası kapsamında verilmiş olan yük alma ve/veya yük atma talimatlarının yerine getirilmemesi halinde oluşan tutarın lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri tarafından ilgili görevli tedarik şirketine veya portföyünde bulundukları toplayıcıya ödenmemesi halinde, söz konusu bedellerin tesis sahiplerinin ilgili fatura dönemindeki alacağından mahsup edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Fatura ödemelerinin yapılmaması

Fatura ödemelerinin yapılmamasını düzenleyen m.132/E'nin 4.fıkrasına (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir. Piyasa katılımcısının fatura ödemesinin bir kısmının veya tamamının Teminat Usul ve Esasları uyarınca sunduğu toplam teminat tutarından karşılanması durumunda ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken toplam teminat tutarının hazır edilmesini düzenleyen (b) bendine referans verilerek sunması gereken teminat tutarını zamanında sunmayan katılımcılar ile ilgili uygulanacak tedbirlerin Teminat Usul ve Esasları uyarınca düzenleneceği ve temerrüde düşülmesi halinde teminat seviyesinin sunulması gereken tutarı karşılamaması durumunda piyasa katılımcısının faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeyeceği ve Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları uyarınca temerrüt hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 5.fıkrasında yapılan değişiklik ile piyasa katılımcısının teminat tutarı ile ilgili muaccel borçlarını ödeyememesi durumunda eksik tutarın diğer katılımcılara yansıtılmasına, temerrüt faizi işletilmesine ve yasal tahsilat yapılıp tahsil edilen tutarın borcun yansıtıldığı katılımcılara borcun paylaştırıldığı oranda geri ödenmesine hükmedilmiştir.

Yönetmelik'te gerçekleşen bu değişikliklerin piyasa katılımcılarının ödeme disiplinini arttırmaya yönelik düzenlemeler olduğu düşüncesindeyiz. Bu değişiklikler ile piyasanın finansal istikrarının arttırılması, ödeme yapmayan katılımcılara karşı daha hızlı ve etkili yaptırımlar uygulanabilmesi ve dolayısıyla elektrik piyasasının güvenilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği görüşündeyiz.

Eksik teminat tutarının diğer katılımcılara yansıtılmasının piyasada ödeme yapmayan veya yükümlülüklerini yerine getiremeyen katılımcılar nedeniyle oluşabilecek mali riskleri tüm sisteme yayarak piyasanın istikrarını korumayı amaçlayan bir önlem olduğu düşüncesindeyiz. Ancak bu durumun piyasadaki diğer oyuncular için ek finansal riskler ve mali yükümlülükler doğurabilecek olması sebebiyle katılımcıların mali riskleri daha dikkatli yönetmeleri gerekeceği aşikardır.

Lisansın iptali veya sona ermesinde uygulanacak hükümler

Lisansın iptali veya sona ermesinde uygulanacak hükümleri düzenleyen m.132/G'de yapılan değişiklik ile piyasa katılımcısının tüm lisanslarının iptali veya sona ermesi durumunda karşılaşılacak hususlar dikkate alınmış olup tüketiciler hariç olmak üzere, portföydeki tüzel kişiliğe sahip uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri için, sistem bağlantısının kesilmesi bilgisi dağıtım veya iletimden bağlı olunan kuruluşa piyasa işletmecisi tarafından verilecektir. 1.fıkranın (f) bendinde yapılan değişiklik ile lisansının iptali veya sona ermesi söz konusu olan katılımcının toplayıcı olması durumunda portföyünde yer alan lisanslı üretim tesisleri ve kendi tüzel kişiliğine ait olmayan müstakil elektrik depolama tesisleri lisansa sahip piyasa katılımcılarına; lisanssız üretim tesisleri ise görevli tedarik şirketlerine aktarılacaktır.

Yönetmelik m.132/G'ye eklenen 4.fıkra ile toplayıcı portföyündeki tesislerle ilgili olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde lisans devri sayılmayacak durumları düzenleyen madde uyarınca gerçekleşen lisans değişikliklerinde tesisi devralan tüzel kişinin talebi halinde ilgili tesis toplayıcı portföyünden çıkarılıp yeni lisans sahibini portföyüne dahil edilecektir.

Vadeli elektrik piyasasına ilişkin fatura ödemelerinin yapılmaması

Vadeli elektrik piyasasına ilişkin fatura ödemelerinin yapılmamasını düzenleyen m.132/İ'nin 7.fıkra (b) ve (c) bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Vadeli elektrik piyasası fatura temerrüdüne düşen piyasa katılımcısının belirlenen şartlara uymaması durumunda piyasa faaliyetlerine devam etmesine ve uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimine girmesine izin verilmeyeceği ve haklarında Teminat Usul ve Esaslarında düzenlenen hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Dengeleme güç piyasasında uzlaştırma dönemi

Yönetmeliğe dengeleme güç piyasasında uzlaştırma dönemini düzenleyen Geçici Madde 40 eklenerek dengeleme güç piyasasında uzlaştırma dönemi için gerekli altyapı hazırlıklarının sistem işletmecisi ve piyasa işletmecisi tarafından 1/1/2027 tarihine kadar tamamlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Sonuç yerine: Yönetmelikte yapılan son değişiklikler, özellikle elektrik depolama tesisleri ve piyasa katılımcılarının yükümlülükleri konularında önemli yenilikler getirmiştir. Depolama tesislerinin uzlaştırma mekanizmasına dahil edilmesi sağlanmış ve bu tesislerin YEKDEM ile entegrasyonu netleştirilmiştir. Katılımcıların üretim ve tüketim programlarını belirlenen limitler dahilinde sisteme sunma zorunluluğu getirilmiş ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar düzenlenmiştir. Gün içi piyasasında teklif verme seçenekleri genişletilmiş ve fiyat limitleri güncellenmiştir. Enerji dengesizliklerinin giderilmesine yönelik yeni formüller uygulamaya konulmuştur.

Bu düzenlemelerin elektrik piyasasında rekabeti arttırmayı, enerji arz güvenliğini sağlamayı ve piyasayı daha şeffaf hale getirmeyi amaçladığı kanaatindeyiz.

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