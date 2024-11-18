YEKA RES-2024 Yarışmaları Hakkında Bilgilendirme Notu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık"), 28 Ekim 2024 tarihli ve 32706 sayılı Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de ‘Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Kaynak Alanları ve Bağlantı...

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık"), 28 Ekim 2024 tarihli ve 32706 sayılı Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de 'Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarısma' ("YEKA RES – 2024 Yarışması/ları") ilanını yayımlamıştır. Bakanlık, YEKA RES – 2024 Yarışmaları'na ilişkin şartname ("Şartname") ile sözleşme taslağını ("Sözleşme") da aynı tarihte internet sitesinde yayımlamıştır.

YEKA RES-2024 Yarışmaları, 09 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği uyarınca düzenlenmekte olup bu yarışmalar, Edirne, Kırklareli ve Sivas'taki toplam 1.200 MWe gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisini sağlamak ve ilgili alanların kullanım hakkının 49 yıl süreyle tahsisi amacıyla gerçekleştirilecek 5 (beş) adet rüzgar enerjisi yarışmasını kapsamaktadır.

YEKA RES-2024 Yarışma Projeleri ve Bağlantı Kapasiteleri:

YEKA RES-2024 Yarışmaları'na dahil olan projelere ("RES" ve/veya "Proje") ilişkin il, ilçe, alan büyüklüğü ve bağlantı kapasitesi bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Yarışma Başvuru Prosedürü

Başvuru Yeri ve Tarihi: Yarışma başvuruları, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık'ın Ankara'daki adresinde Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne hitaben elden teslim edilmek suretiyle alınacaktır. Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekont bedeli 50.000 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her yarışma için ayrı bir makbuz veya dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri Bakanlık'ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Katılma Şartları: Yarışmalara katılacak şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ya da sermaye şirketi statüsünde olan yabancı şirketler olması gerekmektedir. Yabancı şirketin yarışmayı kazanması halinde ise, Sözleşme imza tarihine kadar aynı ortaklık yapısına sahip veya yüzde yüz payına sahip olduğu bir anonim veya limited şirket olarak Türkiye'de tüzel kişiliğinin kurulması zorunludur.

YEKA RES-2024 Yarışma Projeleri ve Bağlantı Kapasiteleri:

YEKA RES-2024 Yarışmaları'na dahil olan projelere ("RES" ve/veya "Proje") ilişkin il, ilçe, alan büyüklüğü ve bağlantı kapasitesi bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Teminat Türleri ve Tutarları:

Geçici Teminat: Her bir yarışmaya katılım için, başvuru aşamasında megavat başına 20.000 (yirmibin) ABD Doları tutarında, 1 yıl geçerliliği olan, tamamen veya kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı bir teminat mektubunun Bakanlık'a sunulması zorunludur.

YEKA RES-2024 Yarışma Süreci ve Prosedürleri

Açık Eksiltme Usulü: Yarışma, belirlenen tavan (5,50 ABD Doları-cent/kWh) ve taban (3,50 ABD Doları-cent/kWh) fiyatlar arasında kapalı mali tekliflerle başlamaktadır; ardından en düşük beş teklif arasında açık eksiltme usulü uygulanmaktadır. Yarışmacılar tekliflerini kapalı bir zarf içinde sunar ve bu zarfta belirtilen fiyat virgülden sonra iki haneli olacak şekilde yazılmalıdır. Yarışma, taban fiyat veya daha düşük bir teklife ulaşıldığında sonlandırılmaktadır.

Katkı Payı Belirlenmesi: Taban fiyat ikinci bir yarışmacı tarafından teklif edilirse, ikinci yarışmacı MW başına en az 10.000 ABD Doları ödemeyi kabul etmiş sayılmaktadır ve açık artırma yöntemiyle katkı payı teklifleri alınmaktadır. En yüksek katkı payına ulaşıldığında yarışma sona erdirilmektedir.

Sözleşme İmza Süreci: Yarışma sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayı ile kesinleşmektedir. Yarışmayı kazanan şirket sözleşme imzalamak için 30 gün içinde davet edilmektedir. Davet edilen şirket, sözleşmeyi imzalamazsa teminatı irat kaydedilmektedir ve sıradaki teklif sahipleri davet edilmektedir.

Katkı Payı Ödemesi: Yarışma sonucunda belirlenen katkı payı, sözleşme davetini takiben 20 iş günü içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ödenmektedir. Katkı payının süresi içinde ödenmemesi durumunda, teminat irat kaydedilerek diğer uygun teklif sahiplerine ödeme için süre verilmektedir.

Elektrik Enerjisi Fiyatları, Alım Süresi ve Şartları

YEKA RES-2024 Yarışmaları'nda elektrik enerjisi alım koşulları, belirlenen fiyat aralıkları ve süreler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

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Serbest Piyasada Satış ve Elektrik Alım Süresi: Tabloda belirtildiği üzere, Sözleşme imza tarihinden itibaren 72 ay (6 yıl) boyunca üretilen elektrik enerjisi serbest piyasada satılacaktır. Serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl boyunca üretilen elektrik enerjisi, belirlenen alım fiyatı üzerinden satın alınacaktır.

YEKDEM Taahhüdü: Bakanlık, RES'lerde üretilen elektrik enerjisinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında değerlendirilmesini ve bedelinin, YEKDEM'de değişiklik olması durumunda dahi, Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre ödenmesini taahhüt etmektedir.

İletim Bedellerinden Muafiyet: Elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller, YEKDEM kapsamında yarışmayı kazanana ödenecektir.

Finansal Öngörülebilirlik: İletim bedellerinden muafiyet ile döviz bazlı fiyatlandırmalar projelerin finansmanında ve mali sürdürülebilirliklerinde katkı sağlayacaktır. Bu avantajlar, yatırımcılar açısından riskleri azaltarak finansal öngörülebilirliği arttırması beklenmektedir. Döviz bazlı fiyatlandırma, enflasyon ve kur dalgalanmalarına karşı bir koruma sağlarken, iletim bedellerinden muafiyet ise işletme maliyetlerini düşürerek nakit akışını destekleyecektir.

Yarışmaya İlişkin Diğer Önemli Koşullar

Münferit Enerji Kaynağı Şartı: RES'te, Sözleşme süresi boyunca rüzgâr enerjisinin dışında farklı bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik enerjisi üretilemez ve RES başka bir amaç için kullanılamaz.

Yerlilik Şartı: Rüzgar türbinlerinin asgari yerlilik oranlarına uygun olarak Türkiye'de üretilmesi veya tedarik edilmesi gerekmektedir. Şartnamenin Eklerinde belirtilen aksam listesindeki her bir parça, ilgili Ek'te belirlenen yerlilik puanlarını karşılamak zorundadır ve toplamda türbinlerin en az %55 yerlilik oranına ulaşması beklenmektedir.

RES'e ilişkin Temel Yükümlülükler: RES'in yatırıma hazır hale getirilmesi için gereken tüm fizibilite, izin ve onay işlemleri ile maliyetler kazananın sorumluluğundadır. Proje, mevzuata uygun olarak elektrik iletim sistemine bağlanmalı, can/mal güvenliği sağlanmalıdır. Yarışmayı kazanan, güvenlik, iş sağlığı ve çevresel önlemlerden sorumludur ve üçüncü taraf zararlarını Bakanlığa rücu edemez. Ayrıca, ömrünü tamamlamış ekipmanların geri dönüşümü ve gerektiğinde sahadan sökülmesi yükümlülüğü de kazanana aittir.

Önlisans, Lisans ve İnşaat Süresi: Her bir RES için önlisans süresi en fazla 24 aydır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir RES için Lisans süresi 49 (kırkdokuz) yıldır. Lisans alımından itibaren inşaat süresi ise azami 36 aydır.

Elektriksel Kapasite Artışı: Sözleşme süresi boyunca RES'in elektriksel kapasitesinde artış yapılmasına izin verilmemektedir.

Depolama Tesisi: RES sahasında, aynı ölçüm noktasında olmak kaydıyla ve lisans kapasitesini aşmayacak şekilde elektrik depolama ünitesi kurulabilir. Ancak, serbest piyasada satış süresi boyunca depolama ünitesine yalnızca RES'te üretilen elektrik depolanabilir.

Sonuç

YEKA RES-2024 Yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini genişletme ve enerji portföyünü çeşitlendirme stratejilerini gerçekleştirme hususunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu yarışmalar, rüzgar enerjisi üretimine odaklanarak, enerji arz güvenliğini artırma ve enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltma hedeflerine katkı sağlamakta olup yerli üretimi teşvik etme ve teknolojik gelişimi destekleme açısından da büyük önem taşımaktadır.

YEKA RES-2024 Yarışmaları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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