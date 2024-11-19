YEKA GES-2024 Yarışmaları Hakkında Bilgilendirme Notu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık"), 04 Kasım 2024 tarihli ve 32712 sayılı Resmi Gazete'de 'Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma' ("YEKA GES – 2024 Yarışması/ları") ilanını yayımlamıştır. Bakanlık, YEKA GES – 2024 Yarışmaları'na ilişkin şartname ("Şartname") ile sözleşme taslağını ("Sözleşme") da aynı tarihte internet sitesinde yayımlamıştır.

YEKA GES-2024 Yarışmaları, 09 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği uyarınca düzenlenmekte olup bu yarışmalar, Konya, Antalya, Karaman, Malatya, Van ve Kütahya'daki toplam 800 MWe gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisini sağlamak ve ilgili alanların kullanım hakkının 49 yıl süreyle tahsisi amacıyla gerçekleştirilecek 6 (altı) adet güneş enerjisi yarışmasını kapsamaktadır.

YEKA GES-2024 Yarışma Projeleri ve Bağlantı Kapasiteleri:

YEKA GES-2024 Yarışmaları'na dahil olan projelere ("GES" ve/veya "Proje") ilişkin il, ilçe, alan büyüklüğü ve bağlantı kapasitesi bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Yarışma Adı İl / İlçe Alan Bağlantı Kapasitesi (MWe) G24-Karapınar GES Konya / Karapınar 6,43 km² 385 G24-Karaman GES Karaman / Ayrancı 4 km² 200 G24-Malatya GES Malatya / Darende 1,53 km² 75 G24-Van GES Van / Saray 0,9 km² 60 G24-Antalya GES Antalya / Gazipaşa 0,8 km² 40 G24-Kütahya GES Kütahya / Aslanapa 0,73 km² 40

Yarışma Başvuru Prosedürü

Başvuru Yeri ve Tarihi: Yarışma başvuruları, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık'ın Ankara'daki adresinde Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne hitaben elden teslim edilmek suretiyle alınacaktır. Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekont bedeli 50.000 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her yarışma için ayrı bir makbuz veya dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri Bakanlık'ın internet sitesinde ilan edilecektir.

Katılma Şartları: Yarışmalara katılacak şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ya da sermaye şirketi statüsünde olan yabancı şirketler olması gerekmektedir. Yabancı şirketin yarışmayı kazanması halinde ise, Sözleşme imza tarihine kadar aynı ortaklık yapısına sahip veya yüzde yüz payına sahip olduğu bir anonim veya limited şirket olarak Türkiye'de tüzel kişiliğinin kurulması zorunludur.

Teminat Türleri ve Tutarları:

Geçici Teminat: Her bir yarışmaya katılım için, başvuru aşamasında megavat başına 15.000 (onbeşbin) ABD Doları tutarında, 1 yıl geçerliliği olan, kesin, tamamen veya kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı bir teminat mektubunun Bakanlık'a sunulması zorunludur.

Kesin Teminat: Yarışmayı kazanan katılımcıların, sözleşme imzalanmadan en geç 1 gün önce, megavat başına 30.000 (otuzbin) ABD Doları tutarında, 10 yıl süreli, kesin, tamamen veya kısmen nakde çevrilebilir ve limit dışı bir teminat mektubunu Bakanlık'a ibraz etmesi gerekmektedir. Bu durumda, başvuruda sunulan teminat mektubu iade edilmektedir.

YEKA GES-2024 Yarışma Süreci ve Prosedürleri

Açık Eksiltme Usulü: Yarışma, belirlenen tavan (5,50 ABD Doları-cent/kWh) ve taban (3,25 ABD Doları-cent/kWh) fiyatlar arasında kapalı mali tekliflerle başlamaktadır; ardından en düşük beş teklif arasında açık eksiltme usulü uygulanmaktadır. Yarışmacılar tekliflerini kapalı bir zarf içinde sunar ve bu zarfta belirtilen fiyat virgülden sonra iki haneli olacak şekilde yazılmalıdır. Yarışma, taban fiyat veya daha düşük bir teklife ulaşıldığında sonlandırılmaktadır.

Katkı Payı Belirlenmesi: Taban fiyat ikinci bir yarışmacı tarafından teklif edilirse, ikinci yarışmacı MW başına en az 10.000 ABD Doları ödemeyi kabul etmiş sayılmaktadır ve açık artırma yöntemiyle katkı payı teklifleri alınmaktadır. En yüksek katkı payına ulaşıldığında yarışma sona erdirilmektedir.

Sözleşme İmza Süreci: Yarışma sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayı ile kesinleşmektedir. Yarışmayı kazanan şirket sözleşme imzalamak için 30 gün içinde davet edilmektedir. Davet edilen şirket, sözleşmeyi imzalamazsa teminatı irat kaydedilmektedir ve sıradaki teklif sahipleri davet edilmektedir.

Katkı Payı Ödemesi: Yarışma sonucunda belirlenen katkı payı, sözleşme davetini takiben 20 iş günü içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ödenmektedir. Katkı payının süresi içinde ödenmemesi durumunda, teminat irat kaydedilerek diğer uygun teklif sahiplerine ödeme için süre verilmektedir.

Elektrik Enerjisi Fiyatları, Alım Süresi ve Şartları

YEKA GES-2024 Yarışmaları'nda elektrik enerjisi alım koşulları, belirlenen fiyat aralıkları ve süreler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Koşul Detaylar Başlangıç Tavan Fiyat 5,50 ABD Doları-cent/kWh Başlangıç Taban Fiyatı 3,25 ABD Doları-cent/kWh Katkı Payı Artırımı Başlangıç Tutarı 10.000 ABD Doları / MW Serbest Piyasada Satış Süresi Sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay Elektrik Alım Süresi Serbest piyasada satış süresi bitiminden itibaren 20 yıl

Serbest Piyasada Satış ve Elektrik Alım Süresi: Tabloda belirtildiği üzere, Sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay (5 yıl) boyunca üretilen elektrik enerjisi serbest piyasada satılacaktır. Serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl boyunca üretilen elektrik enerjisi, belirlenen alım fiyatı üzerinden satın alınacaktır.

YEKDEM Taahhüdü: Bakanlık, GES'lerde üretilen elektrik enerjisinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında değerlendirilmesini ve bedelinin, YEKDEM'de değişiklik olması durumunda dahi, Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre ödenmesini taahhüt etmektedir.

İletim Bedellerinden Muafiyet: Elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller, YEKDEM kapsamında yarışmayı kazanana ödenecektir.

Finansal Öngörülebilirlik: İletim bedellerinden muafiyet ile döviz bazlı fiyatlandırmalar projelerin finansmanında ve mali sürdürülebilirliklerinde katkı sağlayacaktır. Bu avantajlar, yatırımcılar açısından riskleri azaltarak finansal öngörülebilirliği arttırması beklenmektedir. Döviz bazlı fiyatlandırma, enflasyon ve kur dalgalanmalarına karşı bir koruma sağlarken, iletim bedellerinden muafiyet ise işletme maliyetlerini düşürerek nakit akışını destekleyecektir.

Yarışmaya İlişkin Diğer Önemli Koşullar

Münferit Enerji Kaynağı Şartı: GES'te, Sözleşme süresi boyunca güneş enerjisinin dışında farklı bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik enerjisi üretilemez ve GES başka bir amaç için kullanılamaz.

Yerlilik Şartı: Güneş modüllerinin asgari yerlilik oranlarına uygun olarak Türkiye'de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilmeli veya serbest bölgeler dışında faaliyet gösteren yerli üreticilerden temin edilmelidir. Güneş modülleri ve parçaları, Şartnamenin Eklerinde belirtilen yerlilik puanlarını ve diğer şartları karşılamak zorundadır ve toplamda güneş modullerinin en az %75 yerli katkı oranına ulaşması ve Yerli Malı Belgesi'ne sahip olması beklenmektedir. Güneş modülünün üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde yerli üretim şartı aranmaktadır. Güneş hücreleri, en az ham waferdan (herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış gri wafer) sonraki işlemler uygulanmak suretiyle üretilmelidir.

Şartname'nin Ek'inde belirtilen yerli katkı oranında invertör kullanılması durumunda, elektrik alım süresinin (yukarıda tabloda belirtildiği üzere) ilk 5 yılında birim elektrik enerjisi alım fiyatına 0,3 ABD Doları-cent/kWh eklenecektir.

GES'e ilişkin Temel Yükümlülükler: GES'in yatırıma hazır hale getirilmesi için gereken tüm fizibilite, izin ve onay işlemleri ile maliyetler kazananın sorumluluğundadır. Proje, mevzuata uygun olarak elektrik iletim/dağıtım sistemine bağlanmalı, can/mal güvenliği sağlanmalıdır. Yarışmayı kazanan, güvenlik, iş sağlığı ve çevresel önlemlerden sorumludur ve üçüncü taraf zararlarını Bakanlığa rücu edemez. Ayrıca, ömrünü tamamlamış ekipmanların geri dönüşümü ve gerektiğinde sahadan sökülmesi yükümlülüğü de kazanana aittir.

Önlisans, Lisans ve İnşaat Süresi: Her bir GES için önlisans süresi en fazla 24 (yirmidört) aydır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için Lisans süresi 49 (kırkdokuz) yıldır. Lisans alımından itibaren inşaat süresi 100 MWe altı kapasiteye sahip GES'ler için azami 24 (yirmidört) ay, 100 MWe üstü kapasiteye sahip GES'ler için 36 (otuzaltı) aydır.

Elektriksel Kapasite Artışı: Sözleşme süresi boyunca GES'in elektriksel kapasitesinde artış yapılmasına izin verilmemektedir.

Depolama Tesisi: GES sahasında, aynı ölçüm noktasında olmak kaydıyla ve lisans kapasitesini aşmayacak şekilde elektrik depolama ünitesi kurulabilir. Ancak, serbest piyasada satış süresi boyunca depolama ünitesine yalnızca GES'te üretilen elektrik depolanabilir.

Sonuç

YEKA GES-2024 Yarışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini genişletme ve enerji portföyünü çeşitlendirme stratejilerini gerçekleştirme hususunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu yarışmalar, güneş enerjisi üretimine odaklanarak, enerji arz güvenliğini artırma ve enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltma hedeflerine katkı sağlamakta olup yerli üretimi teşvik etme ve teknolojik gelişimi destekleme açısından da büyük önem taşımaktadır.

YEKA GES-2024 Yarışmaları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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