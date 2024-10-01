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1 October 2024

GES Yatirimlari İçin Yerli Güneş Paneli Kriteri Değişikliğinin Uygulamasinda Devam Eden Veya Kisa Süre İçinde Başlayacak Olan Yatirimlara Yönelik Sinirli Ek Süre Tanindi

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
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25 Eylül 2024 tarih ve 32673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına...
Turkey Energy and Natural Resources
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25 Eylül 2024 tarih ve 32673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) ile:

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ile, 28/2/2025 tarihinden önce 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen usule uygun tamamlama vizesi müracaatında bulunulacak teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için olanlar hariç olmak üzere üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panelleri,”

Tebliğ 24/8/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

  • Bilindiği üzere teşvik belgeli GES yatırımlarında yerli güneş paneli kullanılması zorunlu olup, 24/8/2024 tarihinde yapılan düzenleme ile güneş panelleri için yerli kabul edilme kriteri katılaştırılmıştı. Bu tebliğ ile, yatırım ve üreticilerin uyum sağlamasına yönelik ilave süre verilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
  • Diğer yandan, ilave sürenin oldukça kısa kabul edilebilecek 28/2/2025 tarihine kadar tanınması ve yatırım teşvik belge başvurusuna değil usulüne uygun olarak yatırım tamamlama vizesi başvurusuna bağlanmış olması hususları dikkat çekmektedir.
  • Yatırımcıların belge başvurusu ve özellikle panel teminlerini gerçekleştirirken 28/2/2025 tarihine kadar yatırımın usulüne uygun tamamlama vizesi aşamasına gelip gelmeyeceği hususunu dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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