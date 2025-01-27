Yetki Sözleşmesi Ile Türk Mahkemesinin Yetkili Kılınması

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu ("MÖHUK") m. 40 uyarınca iç hukukun yer itibariyle yetki kurallarına göre belirlenir. Bununla beraber, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların da dahil olduğu birtakım uyuşmazlıklarda, taraflar arasındaki ekonomik ve sosyal güç farkının özel önem taşıması nedeniyle MÖHUK m. 46 bu konuda özel yetki kuralları getirmiştir. Bu düzenleme, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar gibi zayıf tarafların korunması amacıyla özel hükümler içererek belirli hallerde Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin ortadan kaldırılamayacağını düzenlenmektedir.

Öte yandan, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin münhasır olmadığı hallerde, yabancılık unsuru içeren bir olayda Türk mahkemelerinin yetkili kılınması mümkündür. Bu durumda, Türk mahkemelerinin yetkisi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ("HMK") yetki sözleşmesi ve geçerlilik şartlarını düzenleyen m. 17 ve 18 hükümlerine uygun olması hâlinde söz konusu olur.

Hal bu olmakla birlikte, söz konusu düzenlemelerin kapsamı ve uygulanışı hakkında doktrinde bazı yorumlar bulunmaktadır. İşbu makalede incelenen mahkeme kararı1, sigorta uyuşmazlıkları bakımından Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ve yetki sözleşmesinin geçerliliği konularında önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme MÖHUK m. 46'da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; "Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, sigortacının esas işyeri veya sigorta sözleşmesini yapan şubesinin ya da acentesinin Türkiye'de bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Ancak sigorta ettirene, sigortalıya veya lehtara karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme, onların Türkiye'deki yerleşim yeri veya mutat meskeni mahkemesidir."

Görüldüğü üzere, davanın hangi tarafa karşı açılacağı esas alınarak iki ayrı yetki kuralı düzenlemiştir. İlki, sigortacıya karşı açılacak davalarda, sigortacının esas işyeri veya sigorta sözleşmesini yapan şubesinin ya da acentesinin Türkiye'de bulunduğu yerin mahkemesi yetkili olarak belirlenmesidir. Bunlardan ikincisi ise sigorta ettirene, sigortalıya veya lehtara karşı açılacak davalarda, onların Türkiye'deki yerleşim yeri veya mutat meskeni mahkemesinin yetkili olmasıdır. Bu ikili ayrımın sebebi, kanun koyucunun çok yönlü menfaatlerin yer aldığı sigorta sözleşmelerinde ekonomik ve sosyal açıdan zayıf gördüğü sigorta ettireni, sigortalıyı ve lehtarı koruma düşüncesidir.2 Doktrinde ise tüm sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirenin zayıf taraf olarak kabul edilmesi ve herhangi bir ayrım gözetilmeksizin yetki anlaşması yapılmasının sınırlanması eleştiri konusu olmuştur.3

Sigorta ettiren, sigortalı veya lehtar tarafından sigortacı aleyhine açılacak davalarda sigortacının esas işyeri, sigorta faaliyetinin fiilen gerçekleştirildiği yer olması nedeniyle milletlerarası yetki bakımından da esas alınmıştır.4 Sigortacının açacağı davalarda ise, yalnızca sigorta ettiren, sigortalı veya lehtarın Türkiye'deki yerleşim yeri veya mutat meskeni mahkemelerinin yetkili olması, korunan tarafın uzak veya ulaşması zor mahkemelerde dava ile karşılaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır.5

MÖHUK'da sigorta sözleşmelerini etkileyen bir başka hüküm ise m. 47/ 2'de düzenlenmiştir. Bu maddede bazı sözleşmeler bakımından yetki sözleşmesi yapılması sınırlandırılmıştır. Buna göre "44, 45 ve 46 ncı maddelerde belirlenen mahkemelerin yetkisi tarafların anlaşmasıyla bertaraf edilemez." Kanun gerekçesinde bu maddenin daha öncede belirtildiği gibi zayıf durumda olan işçi, tüketici ya da sigorta ettiren, sigortalı veya lehtarın, ilgili maddelerde gösterilen mahkemelerin yetkisinden yoksun kalmasını önlemek için getirildiği belirtilmiştir.6

Türk Hukukuna Göre Yetki Sözleşmesi Yapılması

Türk hukukunda taraflar, aralarındaki uyuşmazlıklarda kanunen yetkili olmayan Türk mahkemesini anlaşarak yetkili kılabilirler. Ancak bunun için, HMK m. 17 ve 18'de düzenlenen yetki sözleşmesi şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Buna göre, yetki sözleşmesi, sadece tacirler veya kamu tüzel kişileri tarafından yapılabilir. Ayrıca, yetki sözleşmesi yapılacak konuda kesin yetki kuralının düzenlenmemiş olması gerekir. Bunun yanında yetki sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması şarttır. Bir diğer şart ise uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olmasıdır. Son olarak tarafların aralarında kararlaştırdıkları Türk mahkemesinin veya mahkemelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

Son şart, özellikle milletlerarası özel hukuk bakımından önem arz etmektedir. Yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkta tarafların yetkili mahkemeyi yalnızca "Türk mahkemeleri" olarak belirlemesinin bu şartı yerine getirip getirmediği doktrinde tartışma konusu olmuştur. Buna ilişkin olarak yetkili mahkemenin yer itibariyle gösterilmesi görüşünü savunanlar bulunmaktadır.7 Bu görüşe göre yetkili mahkeme ismen "İstanbul veya Ankara mahkemeleri" gibi şekillerde gösterilmelidir. Ancak bir başka görüşe göre ise, milletlerarası özel hukuk uygulaması bakımından taraflar esas olarak hangi ülke mahkemelerinin yetkili olacağına anlaştıkları için "Türk mahkemeleri yetkilidir" şekildeki bir yetki şartı geçerli olmalıdır.8

Karar İncelemesi

İşbu makale konusu kararda yargılamaya konu uyuşmazlık, taraflar arasındaki reasürans sözleşmesinden doğmuştur. Davacı, davalı şirketin ödeme yükümlülüğünü hukuken geçerli bir sebep olmaksızın yerine getirmediğini ileri sürmüştür. Bu nedenle, sigortalısına iki kalemde ödeme yapmıştır: ilki 25.08.2017 tarihinden gerçekleşen iş durmasından ötürü meydana gelen kar kaybının tazmini ve ikincisi ise 18.01.2018 tarihinde yaptığı hasar tazminatını ödemesidir. Bu nedenle, davacı bu ödemeleri reasüröründen yasal yollarla geri almaya çalışmıştır.

İlk derece mahkemesi, taraflar arasındaki reasürans sözleşmesinde, uyuşmazlıkların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini ve Türkiye'deki mahkemelerin yetkili olarak kararlaştırıldığı yönünde bir yetki şartı olduğunu belirtmiştir. Fakat, sözleşmede açıkça hangi mahkemelerin yetkili olduğu belirtilmediği için HMK m. 17 ve 18 uyarınca yetki şartının geçersiz olduğuna karar vermiştir. Yetki şartının geçerli olabilmesi için yetkili mahkemelerin somut olarak belirtilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Daha sonra, mahkeme MÖHUK m. 46 kapsamında yetkili mahkemeyi tespit etmeye çalışmıştır. Bu incelemesinin sonunda davalı sigortacının esas işyerinin Viyana'da olması ve sözleşmenin Türkiye'deki şube veya acente aracılığıyla değil doğrudan şirket tarafından imzalanması nedeniyle, Türk mahkemelerinin yetkisinin bulunmadığına hükmederek davayı usulden reddetmiştir.

Davacının istinaf başvurusu üzerine dava Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmüştür. Davacı, reasürans sözleşmesinin hukuk seçimi ve yargı başlıklı maddesinde tarafların uyuşmazlıkları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözmek konusunda anlaştıklarını ve Türkiye'deki herhangi bir mahkemeyi yetkili saydıklarını belirtmiştir. Yetki sözleşmesinin geçerliliğinin HMK hükümlerine göre değerlendirileceğini belirterek, sözleşmede uyuşmazlık konusunun belirli olduğunu ve yetkili mahkemelerin gösterildiğini savunmuştur. Bunların yanı sıra, davanın sigortacıya değil reasürans şirketine karşı açıldığını ve davalının sigortacı sıfatına sahip olmadığını ileri sürerek, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin gerekçelerine benzer gerekçelerle davayı reddetmiştir. Mahkeme, somut olayda, yetki sözleşmesinin geçerliliğini HMK m. 17 ve 18'e göre değerlendirmiştir. Reasürans sözleşmesinde yetkili mahkemenin açıkça belirlenmediğini ve bu eksikliğin yetki sözleşmesini geçersiz kıldığını vurgulamıştır. Bu sebeple de davayı reddetmiştir.

Davacı, istinaf dilekçesindeki sebeplerini tekrarlayarak kararı temyiz etmiştir. Yüksek Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını, dayandıkları belgeleri, uyuşmazlığa uygulanan hukuk kurallarını, dava şartlarını ve usul kurallarını değerlendirmiştir. Buna göre Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararının usule ve kanuna uygun olduğunu, davacının istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığını belirterek, kararın onanmasına hükmetmiştir.

Değerlendirme

İncelenen kararda, Yargıtay yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkta tarafların yetkili mahkemeyi yalnızca "Türk mahkemeleri" olarak belirlemesini geçersiz bir yetki şartı olarak değerlendirmiştir. Yargıtay'ın bu kararındaki yaklaşımı tutarlıdır. Zira, yabancılık unsuru içeren davalarda da iç hukuk uyuşmazlıklarında olduğu gibi, yetkili mahkemenin belirli olması şartı uyarınca mahkemenin ismen belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde iç hukuk uyuşmazlıkları ile yabancılık unsuru taşıyan davalar arasında farklı şartlar aranmış olacak ve bu durum hukuki istikrar ile uygulama birliğini zedeleyecektir.

Olaydaki gibi geçersiz bir yetki sözleşmesi söz konusu olduğunda, MÖHUK hükümlerine göre yetkili bir Türk mahkemesi tespit edilmelidir. Kararda uyuşmazlık konusu sigorta sözleşmesine ilişkin olduğu için, MÖHUK m. 46'nın uygulanması gerekmiştir. Bu hükmün uygulanması sonucunda, sigortacının esas işyerinin veya sigorta sözleşmesini imzalayan şubesinin ya da acentesinin Türkiye'de bulunmaması nedeniyle, özel yetki kuralına dayanan yetkili bir Türk mahkemesi bulunamamıştır. Buna göre bu davada Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin mevcut olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Görüldüğü üzere, bu madde her durumda Türk mahkemelerini yetkili kılmayabilir. Böyle bir sonuç, sigorta sözleşmelerinde zayıf tarafı korumak amacıyla getirilen MÖHUK madde 47/2 hükmüyle çelişmez. Zira bu gibi durumlarda tarafların Türk veya yabancı devlet mahkemelerini yetkilendiren bir yetki sözleşmesi yapabilmeleri mümkündür.

Footnotes

1. Yargıtay 11. HD., E. 2022/5278 K. 2024/1898 T. 7.3.2024

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Gerekçesi, 2007.

3. Melis Avşar, Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi, On İki Levha Yayıncılık, 2021, s. 387.

4. Burcu İrge Erdoğan, Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Anlaşmalar, On İki Levha Yayıncılık, 2021, s. 212.

5. Burcu İrge Erdoğan, Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Anlaşmalar, On İki Levha Yayıncılık, 2021, s. 213.

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Gerekçesi, 2007.

7. Aysel Çelikel & B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınları, 17. Bası, s. 662; Cemal Şanlı, Emre Esen, İnci Ataman-Figenmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınları, 9. Bası, s. 506.

8. Ziya Akıncı, Milletlerarası İnşaat Sözleşmeleri, On İki Levha Yayıncılık, 2023, s. 369-370

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