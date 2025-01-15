2025 Yılı Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı Ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu'nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2025 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İş Kanunu'nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2025 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret

2024 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 20.002,50 TL idi. 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 26.005,50 TL olarak güncellenmiştir. Güncel tutar, 01 Ocak 2025 tarihi ila 31 Aralık 2025 tarihi arasında uygulanacaktır.

Asgari ücret, yaş, iş kolu ve deneyim gözetmeksizin tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Bu durumun tek istisnası taşkömürü ve linyit çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçiler olup bu işçilere ödenen ücretin, normal asgari ücretin iki katından az olmaması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Çalışanlar, çeşitli koşullara tabi olarak, aynı iş yerinde çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir güncellenmektedir. 01 Ocak 2025 ila 30 Haziran 2025 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 41.828,42 TL'den brüt 46.655,43 TL'ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatı tavanına ilişkin bir sonraki uyarlama, 01 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecektir.

İdari Para Cezaları

İş Kanunu'nda,

çalışanlara karşı eşit davranma yükümlülüğünün,

asgari ücret ödeme kuralının,

engelli çalıştırma zorunluluğunun ve

toplu işçi çıkarma prosedürlerinin

ihlali dahil, çeşitli ihlallere yönelik idari para cezası yaptırımları düzenlenmektedir.

İdari para cezası tutarları da her yıl güncellenmektedir. 2024 yılı ile karşılaştırıldığında, 2025 yılındaki idari para cezası tutarları %43,93 oranında artmıştır.

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