Turizm Tesislerinde Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Yasağına İstisna Getirildi

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Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.08.2026 tarihli ve 33356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı (“Yönetmelik Değişikliği”). Yönetmelik Değişikliği, belirli şartları taşıyan konaklama tesisleri bakımından kat mülkiyeti ve kat irtifakı yasağına istisna getirdi.

Yönetmelik Değişikliği, ticaret imarlı alanlarda yer alan turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinin malikleri ve işletmecilerini yakından ilgilendiriyor.

Bilindiği üzere, daha önce 2024 yılında Yönetmelik’te yapılan değişiklik uyarınca konaklama hizmeti verilen tesisler tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmişti. Bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilmesi ve yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmaların tapu siciline şerhi de yasaklanmıştı. Ayrıca bu tür tesislere turizm belgesi verilmeyeceği ve bu sınırlamaya aykırı olduğu tespit edilen tesislerin belgelerinin ise iptal edileceği düzenlenmişti.

Yönetmelik Değişikliği sonucunda; üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan konaklama birimlerine belirli şartlar halinde söz konusu sınırlama uygulanmayacak. Buna göre: (i) 1 Haziran 2019 tarihinden önce imar planında sadece ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan, (ii) kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi olan ve (iii) aynı malike ait olan konaklama birimleri üzerinde yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin anlaşmalar tapu siciline şerh edilebilecek ve bu tür tesislere turizm belgesi verilecek, verilmiş olan turizm belgeleri de iptal edilmeyecek.

Bununla birlikte; turizm yatırımı belgeli tesisler, konaklama birimleri üzerinde devre mülk bulunan tesisler ve konaklama birimleri farklı maliklere ait olan tesisler istisnadan faydalanamayacak.

Yönetmelik Değişikliği 31 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

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