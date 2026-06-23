Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Uygulaması

Girişte belirtilen çerçeve dikkate alındığında, düzenlemenin kapsamı bakımından ilk ayrım, işlemin tapuda taşınmaz satışı niteliğinde olup olmadığına ilişkindir. Ek Madde 1, taşınmaz satışlarında satış bedelinin belirli ödeme yöntemleriyle ödenmesi halini esas almaktadır. Dolayısıyla uygulamanın merkezinde, tapuda satış işleminin yapılması ve bu satış işlemine bağlı bir satış bedelinin bulunması yer almaktadır.

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I. Giriş

29 Nisan 2026 tarihli ve 33238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e ödeme sistemine ilişkin Ek Madde 1 eklenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra yapılacak taşınmaz satışlarında, satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale, elektronik fon transferi ya da Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer ödeme yöntemleriyle ödenmesi halinde, satış bedelinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Düzenlemenin uygulama alanı, satış bedelinin tek bir ödeme halinde ya da farklı aşamalarda ödenmesinden ziyade, ödemenin taşınmaz satış bedeline ilişkin olup olmadığına, kullanılan ödeme yöntemine ve tapuda gerçekleştirilecek işlemin satış niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenmektedir. Bu çerçevede, kapora, avans, kredi dışı bakiye veya tapu devri sırasında yapılacak transferlerin yalnızca ödeme zamanı ya da ödeme kalemi bakımından farklılık göstermesi, bu ödemelerin sistem kapsamı dışında kaldığı sonucunu kendiliğinden doğurmamaktadır. Her işlem bakımından ödemenin satış bedeliyle bağlantısı, tapudaki işlem türü ve ödeme yöntemi birlikte değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte, Güvenli Ödeme Sistemi’nin taşınmaz satışlarına ilişkin teknik işleyişi ve uygulama esasları henüz ayrı bir uygulama çerçevesi altında detaylandırılmış değildir. Bu nedenle sistemin bankalar, ödeme kuruluşları, tapu müdürlükleri, kredili satışlar, yabancı alıcı ödemeleri ve kapanış belgeleriyle pratikte nasıl entegre edileceği, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamada ayrıca önem kazanacaktır. Bu husus, özellikle satış vaadi sözleşmesiyle başlayan, kapora veya avans ödemesi içeren, kredi kullanılan, yabancı taraf bulunan veya vekâletnameyle yürütülen taşınmaz satışlarında sözleşme ve kapanış süreçlerinin daha dikkatli yapılandırılmasını gerektirmektedir.

II. Düzenlemenin Kapsamı Ve Yürürlük Tarihi

Girişte belirtilen çerçeve dikkate alındığında, düzenlemenin kapsamı bakımından ilk ayrım, işlemin tapuda taşınmaz satışı niteliğinde olup olmadığına ilişkindir. Ek Madde 1, taşınmaz satışlarında satış bedelinin belirli ödeme yöntemleriyle ödenmesi halini esas almaktadır. Dolayısıyla uygulamanın merkezinde, tapuda satış işleminin yapılması ve bu satış işlemine bağlı bir satış bedelinin bulunması yer almaktadır.

Bu kapsam, tarafların tacir, tüketici, şirket, yatırımcı veya yabancı kişi olmasına göre değil, işlemin hukuki niteliğine ve ödemenin satış bedeliyle bağlantısına göre belirlenmektedir. Bir taşınmaz satışında satış bedelinin tamamı veya bir kısmı nakit, havale, elektronik fon transferi ya da Bakanlıkça belirlenecek diğer yöntemlerle ödeniyorsa, kural olarak ödeme sistemi yükümlülüğü gündeme gelmektedir.

Yürürlük bakımından Yönetmelik, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılacak taşınmaz satışlarında ödeme sisteminin kullanımını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık, bu tarihten sonra tamamlanacak satışlarda ödeme planının, tapu devri tarihinin, kredi kullanımı halinde kredi dışı ödeme tutarlarının ve daha önce yapılmış kapora veya avans ödemelerinin sözleşmesel niteliğinin aynı bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir.

III. Satış Dışı İşlemler, Aile İçi Devirler Ve Ön Ödemeler

Düzenlemenin satış bedeli ve taşınmaz satışı kavramları üzerinden kurulması, satış dışı işlemler bakımından ayrıca değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Bağış, miras yoluyla intikal ve benzeri bedelsiz devirlerde, tapudaki işlem satış niteliği taşımadığı ve satış bedeli bulunmadığı ölçüde Ek Madde 1 kapsamında bir satış bedeli ödeme yükümlülüğünden söz edilmesi mümkün değildir.

Buna karşılık, taraflar arasındaki kişisel veya ailevi ilişki tek başına kapsam dışılık sonucu doğurmamaktadır. Mevcut Yönetmelik metninde, birinci derece kan hısımları arasında yapılan bedelli taşınmaz satışları için açık bir istisna düzenlenmemektedir. Bu nedenle aile içi bir devir tapuda satış olarak yapılmakta ve satış bedeli Ek Madde 1’de belirtilen yöntemlerden biriyle ödenmekteyse, işlemin yalnızca taraflar arasındaki hısımlık ilişkisi nedeniyle sistem dışında kalacağı kabul edilmemelidir.

Trampa, satış vaadi sözleşmeleri, hisseli taşınmaz devirleri veya karma ödeme yapıları bakımından ise esas alınması gereken nokta, işlemin tapudaki hukuki niteliği ile ödeme kaleminin satış bedeliyle ilişkisi arasındaki bağdır. Satış vaadi sözleşmesi tek başına mülkiyeti devretmemektedir; ancak bu sözleşme kapsamında yapılan peşin ödeme, avans veya cayma bedeli daha sonra tapuda yapılacak satışla bağlantılı hale gelebilmektedir. Bu nedenle satış öncesi ödeme kalemlerinin sözleşmede açık şekilde sınıflandırılması gerekmektedir.

IV. Kredili Satışlar, Kullanım Bedeli Ve Tapu Devri Süreci

Kredili satışlar, yeni düzenleme içinde ayrıca ele alınmaktadır. Taşınmaz satış bedelinin tamamı veya bir kısmı Bankacılık Kanunu kapsamında bir banka ya da ilgili mevzuat kapsamındaki finansman veya tasarruf finansman şirketleri tarafından kredilendiriliyorsa, ödeme sistemi kredi tutarı dışındaki ödemeler bakımından uygulanmaktadır.

Bu nedenle kredili satışlarda yalnızca kredi sözleşmesinin bulunması, işlemin bütünüyle sistem dışında kalması sonucunu doğurmamaktadır. Alıcının peşinat ödemesi, kredi dışında kalan bakiye satış bedeli, tapu devri sırasında yapılacak ek transferler veya taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmış diğer ödeme kalemleri, satış bedeliyle bağlantılı oldukları ölçüde yeni düzenleme kapsamında değerlendirilmelidir.

Ek Madde 1 ayrıca ödeme sistemi üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacağını ve bu bedelin satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edileceğini düzenlemektedir. Bu hüküm, satış bedelinin brüt tutarı ile satıcının eline geçecek net tutar arasında fark yaratabileceğinden, özellikle pazarlıkla belirlenen yüksek bedelli satışlarda sözleşmedeki fiyat, masraf ve ödeme hükümlerinin birlikte kurgulanmasını gerektirmektedir.

Tapu devri süreci bakımından yeni rejimin etkisi, ödeme ile tescil arasındaki zamanlamanın ayrı bir işlem planı gerektirmesidir. Satış bedelinin hangi anda sisteme aktarılacağı, kredi dışı tutarın ne şekilde hazırlanacağı, kullanım bedelinin ekonomik olarak kimin üzerinde kalacağı ve tapu devrinin tamamlanmaması halinde iade sürecinin hangi sözleşmesel hükümlere göre yürütüleceği, işlem öncesinde netleştirilmesi gereken konular arasındadır.

V. Sözleşmesel Riskler Ve Yabancı Alıcı İşlemleri

Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale gelmesi, taşınmaz satış sözleşmelerindeki ödeme ve temerrüt hükümlerinin önemini artırmaktadır. Eski sözleşme şablonlarında yer alan doğrudan satıcı hesabına ödeme, tapu devrinden önce tam ödeme, elden ödeme, bloke çek veya tapuda eş zamanlı havale gibi ifadeler, yeni ödeme sistemiyle uyumlu olup olmadıkları bakımından yeniden değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirme yalnızca ödeme kanalına ilişkin değildir. Satıcının tapu devrine katılmaması, alıcının satış bedelini sisteme süresinde aktarmaması, kredi tutarının tapu tarihine yetişmemesi, vekâletnamede yetki eksikliği bulunması veya satıştan önce taşınmaz üzerinde yeni bir takyidat ortaya çıkması halinde hangi tarafın temerrüde düşeceği ve hangi ödemenin iade edileceği açık şekilde düzenlenmelidir.

Yabancı alıcılar bakımından ödeme sistemi, taşınmaz edinimine ilişkin diğer hukuki kontrollerin yerine geçmemektedir. Yabancı gerçek kişiler ve yabancı sermayeli Türk şirketlerinin taşınmaz edinimi, askeri yasak bölgeler veya güvenlik bölgeleri, taşınmazın niteliği, tapu kaydı, imar durumu, takyidatlar ve temsil yetkisi gibi hususlar ödeme sistemi dışında ayrıca ele alınmalıdır.

Sınır ötesi ödemelerde ayrıca banka hesabı açılışı, döviz transfer süresi, transfer açıklaması, kaynak ülke bankasının uyum kontrolleri, vergi numarası, yeminli tercüme, apostil veya konsolosluk onaylı vekâletname gibi unsurlar tapu devri takvimini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle yabancı alıcıların yer aldığı işlemlerde, ödeme sistemiyle uyumlu bir satış sözleşmesi kadar, transfer takvimi ve temsil belgelerinin de işlem bütünlüğü içinde planlanması gerekmektedir.

VI. Genel Değerlendirme

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Temmuz 2026 sonrasında yapılacak satışlarda yalnızca teknik bir ödeme kanalı değişikliği olarak ele alınmamalıdır. Düzenleme, satış bedelinin hangi ödeme yöntemiyle ödeneceği, kredili satışlarda kredi dışı tutarın nasıl aktarılacağı, kullanım bedelinin satış bedeline nasıl yansıyacağı ve tapu devri öncesinde yapılan ödemelerin sözleşmesel niteliği gibi konuları birlikte gündeme getirmektedir.

Bu nedenle taşınmaz satışlarında tarafların yalnızca tapu devri gününe odaklanması yeterli olmayacaktır. Satış öncesi kapora ve avans düzeni, kredi kullanımı, yabancı alıcı transferleri, vekâletnameyle işlem, aile içi bedelli satışlar, hisseli taşınmaz devirleri ve satış vaadi sözleşmeleri gibi unsurlar, yeni ödeme sistemi rejimiyle birlikte değerlendirilmelidir.

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