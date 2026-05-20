Tapu İşlemlerinde Avukat Zorunluluğu Dönemi: 12. Yargı Paketi ve Hukuki Güvenlik

Gayrimenkul hukuku, teknik detayların ve usul işlemlerinin yoğun olduğu, telafisi güç zararların doğabileceği en kritik hukuk alanlarından biridir. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 12. Yargı Paketi, bu alanda devrim niteliğinde bir değişikliği gündeme taşıyor: Belirli bir meblağın üzerindeki tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu.

Taşınmaz mülkiyetinin devri ve tescili süreçlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan bu düzenlemeyi, mülkiyet hakkının korunması ve hukuki güvenlik perspektifinden inceliyoruz.

12. Yargı Paketi ile Gelen Yeni Model

Yeni yasal düzenleme hazırlıkları çerçevesinde, özellikle yüksek değerli taşınmaz satışları ve karmaşık tapu işlemleri için “avukatla temsil” şartı getirilmesi planlanmaktadır. Bu adımın temel hedefleri şunlardır:

Dolandırıcılık ve Usulsüzlükle Mücadele: Uzman bir hukukçu eşliğinde yürütülen süreçlerin, sahtecilik risklerini minimize etmesi.

İşlem Güvenliğinin Artırılması: Tapu dairelerinde yapılan işlemlerin hukuki bir denetimden geçerek, tarafların hak kaybına uğramasının önlenmesi.

Yargı Yükünün Azaltılması: Hatalı işlemlerden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalarının, işlem anında çözülen hukuki pürüzlerle henüz oluşmadan engellenmesi.

Savunma Makamının Yargıdaki Konumu Güçleniyor

Adalet sisteminin üç temel sütunundan biri olan savunma, bu düzenleme ile sadece mahkeme salonlarında değil, idari işlemler ve sözleşme süreçlerinde de kurucu bir unsur olarak konumlandırılmaktadır. Avukatların tapu süreçlerine dâhil edilmesi, mülkiyet hakkının anayasal güvencesini pratikte daha güçlü bir zemine oturtacaktır.

Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Tapuda avukat zorunluluğu, sadece hukuk dünyasını değil, gayrimenkul piyasasını da doğrudan etkileyecek bir gelişmedir.

Kurumsal Standartların Yükselmesi: Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul edinim süreçlerinde aradıkları “hukuki güvence” bu sayede kurumsallaşacaktır. Hukuki Danışmanlığın Önemi: Satış vaadi sözleşmeleri, ipotek işlemleri ve şerhlerin kontrolü gibi teknik konularda avukat desteği, yatırımcılar için bir risk yönetim aracı hâline gelecektir.

Nitelikli Hukuk Hizmetinin Rolü

Hukuk mesleğine giriş sınavları, başarı sıralamaları ve uzmanlaşmaya yönelik reformlarla desteklenen bu süreç, Türk hukuk sisteminin daha şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşmasını amaçlamaktadır. Esenyel & Partners olarak, gayrimenkul ve ticaret hukuku alanındaki tecrübemizle, değişen mevzuat yapısına uyum sağlamak ve müvekkillerimizin haklarını en üst düzeyde korumak adına gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

