29 Nisan 2026 tarihli ve 33238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişik Yönetmelik”) uyarınca Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen değişiklik uyarınca Yönetmelik’e yetki belgesinde gerçekleştirilecek değişikliklere dair hükümler eklenmiş ve özellikle taşınmaz satışlarında kullanılması öngörülen ödeme sistemine ilişkin hükümler eklenmiştir.

Değişik Yönetmelik’in:

maddesi uyarınca Yönetmelik’in kapsamı genişletilmiş olup yetki belgesinin değiştirilmesi ve ödeme sisteminin kurulması, işletilmesi ve taşınmaz satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması usul ve esasları da kapsama dahil edilmiştir. maddesine eklenen ifade ile yetki belgesinin tadil edilmesi hususunun da işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. maddesi uyarınca gerçekleştirilen değişiklik ile (i) yetki belgesi içerisinde ticaret ünvanı veya işletme adı değişikliği olması halinde yetki belgesinin yenileneceği, başkaca bir değişiklik olması halinde ise tadil edileceği, (ii) tadil ve yenileme başvurusunun, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde bilgi sistemi üzerinden yapılacağı ve il müdürlüğünce başvuru tarihinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılacağı, (iii) işletme adresinin değişmesi halinde yetki belgesinin tadil edileceği ve ticaret ünvanının veya işletme adının değişmesi halinde ise yetki belgesinin yenileneceği düzenlenmiştir. Öte yandan yetki belgesinin yenilenmesinde Yönetmelik’in 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanacağına dair dördüncü fıkra kaldırılmıştır. maddesi uyarınca yetki belgesinin iptal edileceği halleri içeren 9. maddenin birinci fıkrasının c bendine, süresi içerisinde yetki belgesinin yenilenmesi yükümlülüğüne ek olarak yetki belgesinin süresi içerisinde tadil edilmesi yükümlülüğü eklenmiştir. maddesi uyarınca ise Yönetmelik’e Ek Madde 1 eklenmiştir. Bu madde uyarınca;

İşletmelerin ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale, elektronik fon transferi veya Bakanlıkça belirlenen diğer ödeme yöntemleriyle yapılması halinde taşınmaz satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan ödeme sistemi üzerinden ödeneceği,

Taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda tanımlanan finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından kredilendirilmesi halinde kredi tutarı haricindeki ödemeler için ödeme sisteminin kullanılacağı,

Ödeme sistemi üzerinden yapılan işlemlerden kullanım bedeli alınacağı ve bu bedelin satıcıya aktarılan satış bedelinden mahsup edileceği, ve

Ödeme sisteminin işleyişinin izlenmesi, teknik sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması; ayrıca sistemin kurulması, işletilmesi, kapsamı, istisnaları, kullanım bedeli ve bu bedelin paylaşımı ile komisyonun görev ve çalışma usullerine ilişkin esasların, bakanlık görüşü alınarak belirlenip kamuoyuna duyurulacağı düzenlenmiştir.

maddesi uyarınca Yönetmelik’e Geçici 1. eklenmiş olup işbu madde ile Ek Madde 1 uyarınca ifade edilmiş ödeme sisteminin 01.07.2026 tarihine kadar kullanımının zorunlu olmadığı ve Bakanlık’ın bu tarihi üç aya kadar uzatmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Yürürlük Tarihi

Değişik Yönetmelik yayımlandığı tarih olan 29.04.2026 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

