6306 Sayili Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Yayimlandi

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ("Kanun")'un Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişik Yönetmelik") 04.02.2026 tarihli ve 33158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişik Yönetmelik ile 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ("Yönetmelik")'nin;

Riskli Yapıların Yıktırılması başlıklı 8. maddesi,

Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar başlıklı 15. maddesi,

Açık Artırma Usulü ile Satış başlıklı 15/A maddesi,

Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar başlıklı 16. maddesi ve

Yürütme başlıklı 22. maddesi

üzerinde değişiklikler gerçekleştirilmiş olup Yönetmelik'e Teminata İlişkin Geçici Uygulama başlıklı Geçici Madde 5 eklenmiştir.

Değişik Yönetmelik Madde 1

Değişik Yönetmelik'in 1. maddesi ile Yönetmelik'in 8. maddesinin dokuzunucu fıkrasında gerçekleşen değişiklik uyarınca riskli yapı şerhinin terkin edilmesinden sonra ilgili taşınmaza ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine taşınmazın Kanun kapsamında olduğuna dair gerekli belirtmenin yapılacağı düzenlenmiştir.

Değişik Yönetmelik Madde 2

2.1 Salt Çoğunlukla Karar Alma ve Bildirim Usullerine ilişkin

Değişik Yönetmelik'in 2. maddesi ile Yönetmelik'in 15. maddesinin ikinci fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca:

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapılacak yeni uygulamalara ilişkin karar alınabilmesi için maliklerden birinin talebi üzerine tüm maliklerin toplantıya çağrılacağı,

Toplantının yer ve zamanının Ek-12 formu doldurulmak suretiyle ilgili muhtarlıkta veya riskli yapının henüz yıktırılmamış olması halinde bina kapısında/duyuru panosunda on beş gün süreyle ilan edileceği yahut noter vasıtasıyla maliklere bildirileceği,

İlan suretiyle yapılan bildirimlerde toplantı yer ve zamanına ilişkin bildirimin ilanın son günü itibarıyla tüm paydaşlara tebliğ edilmiş sayılacağı, ve

Toplantının paydaşların hisseleri oranında en az salt çoğunlukla yapılacağı ve yine en az salt çoğunlukla alınan kararın taraflarca imzalanarak tutanağa bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

2.2 Ruhsat Başvurusu Öncesi Bildirim Ve Satış Başvurusu Şartı

Değişik Yönetmelik'in 2. maddesi ile Yönetmelik'in 15. maddesinin dördüncü fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca:

Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara istinaden yapı ruhsatı başvurusu yapılabileceği, ancak bu başvuru öncesinde belirli usul şartlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu,

Alınan karar ile anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin veya teklifin görülüp incelenebileceği yerin, karara katılmayan maliklere 15. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule uygun şekilde tebliğ edilmiş olması gerektiği,

Karara katılmayan maliklerin hisselerinin 15/A maddesi uyarınca satışı için, Müdürlüğe veya yetki devri yapılmış ise İdareye müracaat edilmiş olmasının şart olduğu,

Müdürlük veya yetki devri yapılmış İdare tarafından satış dosyası üzerinde ön inceleme yapılacağı ve bu ön inceleme kapsamında, (i) salt çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı ve (ii) tebligat işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı hususlarının denetleneceği, ve

Ön inceleme sonucunda düzenlenecek yazının, talep üzerine yapı ruhsatı düzenleyecek İdareye veya ilgili birime gönderileceği düzenlenmiştir.

2.3 Arsa Satışında Öncelik Sırası

Değişik Yönetmelik'in 2. maddesi ile Yönetmelik'in 15. maddesinin dördüncü fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca:

Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde, bu satışın öncelikle Başkanlığa veya Bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşlarına veyahut da İdareye veya TOKİ' ye teklif edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

2.4 Parsellerin İfrazı Hali

Değişik Yönetmelik'in 2. maddesi ile Yönetmelik'in 15. maddesinin sekizinci fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca:

Riskli yapının bulunduğu bir parselin ifraz edilmesi halinde, ifraz sonucu oluşan parsellerden, sadece riskli yapının tekabül ettiği parsel veya parsellerin Kanun kapsamında değerlendirileceği ve riskli yapı şerhinin diğer parsellerden kaldırılacağı düzenlenmiştir.

2.5 İmar Hakkı Aktarımı ve Başka Parselde Yapı Yapılması

Değişik Yönetmelik'in 2. maddesi ile Yönetmelik'in 15. maddesinin onuncu fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca:

Riskli yapının bulunduğu parselin yapılaşma hakkının, imar hakkı aktarımı ile başka bir parsele taşınması durumunda; maliklerin tamamının aynı parselde şuyulandırılması ve bu parseldeki diğer maliklerin muvafakatinin olması şartıyla, yeni parseldeki uygulamaların Kanun kapsamında yürütüleceğine hükmedilmiştir.

Değişik Yönetmelik Madde 3

Değişik Yönetmelik'in 3. maddesi ile Yönetmelik'in 15/A maddesinin birinci fıkrasının a bendine eklenen ifade uyarınca:

Arsa payı satışı sürecine, kararın alınmasından önce maliklerin toplantıya çağrılması ve toplantının fiilen yapılmış olduğunun belgelenmesi şartı eklenmiştir. Bu kapsamda, satış için Müdürlüğe veya yetki devri yapılmış İdareye yapılacak başvuruda, maliklerin toplantıya davet edildiğini gösteren belgeler ile toplantının yapıldığına dair tutanağın sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Maddenin on ikinci fıkrası uyarınca gerçekleştirilen değişiklik uyarınca ise ilk satışta hisse satın alınmaması halinde yapılacak sonraki satışlarda sürecin başlatılması salt çoğunluğun talebine bağlanmış, satışın yeri, tarihi ve saati maliklerin katılımıyla tutanak düzenlenerek değil, Müdürlük tarafından belirlenir hale getirilmiştir. Ayrıca satış sürecinde Ek-13 formu kullanılması zorunlu kılınmış, ilan yöntemi standartlaştırılarak Müdürlük/İdare yayın araçları ve ilan panosunda on beş gün süreyle ilan edilmesi ve tüm maliklere e-Devlet kapısı üzerinden bildirim yapılması şartı getirilmiştir.

Değişik Yönetmelik Madde 4

Değişik Yönetmelik'in 4. maddesi ile Yönetmelik'in 16. maddesinin on birinci fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca riskli yapının bulunduğu parselin boş parsellerle tevhit edilerek değerlendirilmesi halinde uygulanan tapu harç ve ücret muafiyetinin, yalnızca bu durumla sınırlı kalmayıp, riskli parselin yapılaşma hakkının imar hakkı aktarımı yoluyla başka bir parsele taşınması halini de kapsayacak şekilde genişletildiği, bu durumda muafiyetin riskli parsel alanının, tevhit sonucu oluşan veya imar hakkı transferi yapılan yeni parsel alanına oranı esas alınarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Son olarak Değişik Yönetmelik'in 7. maddesi uyarınca Yönetmelik'e Ek-12 ve Ek-13 eklenmiştir.

Yürürlük

Değişik Yönetmelik'in yayım tarihi olan 4.02.2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik ve Değişik Yönetmelik hükümleri Kentsel Dönüşüm Başkanı tarafından yürütülecektir.

