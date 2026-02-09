4.000 TL Satış Bedeli Sınırı! Noterlerde Taşınmaz (Tapu) Satışı: 2026 Güncel Rehber

Artık taşınmaz (ev, arsa, iş yeri) satış işlemleri sadece tapu müdürlüklerinde değil, noterlerde de güvenle gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren ve 2026...

Artık taşınmaz (ev, arsa, iş yeri) satış işlemleri sadece tapu müdürlüklerinde değil, noterlerde de güvenle gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren ve 2026 yılı itibarıyla tam kapasiteyle uygulanan bu sistem, gayrimenkul alım-satım süreçlerini hızlandırıyor. İşte noterden tapu satışı hakkında bilmeniz gereken tüm güncel detaylar.

Noterlerin Tapu Satış Yetkisi Nedir?

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 61/A maddesi uyarınca, noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme ile noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ötesinde, doğrudan tapu tesciline esas teşkil eden satış sözleşmesini düzenleme yetkisine sahip olmuştur.

Noterden Tapu Satışı Nasıl Yapılır? (Adım Adım Süreç)

Noterlerde gayrimenkul satışı süreci tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülür. İşlem adımları şu şekildedir:

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Başvurular sadece Türkiye Noterler Birliği'nin (TNB) e-randevu/başvuru uygulaması üzerinden, e-Devlet kapısı kullanılarak yapılır. Noter Seçimi ve Belge Yükleme: Başvuru sırasında işlemin yapılacağı noter seçilir ve gerekli belgeler sisteme (TNBBS) yüklenir. Hukuki İnceleme: Noter, TAKPAS (Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi) üzerinden taşınmazın kayıtlarını inceler. Satışa engel bir durum (haciz, şerh vb.) olup olmadığını kontrol eder. Ödeme ve SMS Bilgilendirmesi: Tapu harcı ve döner sermaye bedeli için bir e-tahsilat seri numarası üretilir. Ödeme bilgileri ve randevu saati taraflara SMS ile gönderilir. İmza ve Tescil: Randevu saatinde noterde hazır bulunan taraflar sözleşmeyi imzalar. Noter, işlemi TAKBİS'e kaydeder ve taşınmaz tapu siciline tescil edilir. Tapu Senedi Teslimi: İşlem sonunda noter, taraflara resmî tapu senedini teslim eder.

2026 Yılı Noter Tapu Satış Ücretleri

Noterlerde yapılan satış işlemlerinde standart tapu harcının yanı sıra noter hizmet bedeli ödenir:

Tapu Harcı: Satış bedelinin %4'ü (alıcı ve satıcı arasında genellikle %2 – %2 paylaşılır) olarak ödenmeye devam eder.

Satış bedelinin %4'ü (alıcı ve satıcı arasında genellikle %2 – %2 paylaşılır) olarak ödenmeye devam eder. Noter Ücreti: Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre 500 Türk lirasından az ve 4.000 Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz. (Kaynak)

Noterden Satış Yapmanın Avantajları

Hafta Sonu İşlem: Nöbetçi noterler aracılığıyla cumartesi ve pazar günleri de işlem yapılabilir.

Nöbetçi noterler aracılığıyla cumartesi ve pazar günleri de işlem yapılabilir. Hız ve Kolaylık: Tapu müdürlüklerindeki yoğunluğa takılmadan hızlı randevu alma imkânı sunar.

Tapu müdürlüklerindeki yoğunluğa takılmadan hızlı randevu alma imkânı sunar. Hukuki Güvence: Noterlerin detaylı incelemesi, işlemin hukuki geçerliliğini ve güvenliğini artırır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Noterden her türlü taşınmaz satılabilir mi?

Evet; konut, iş yeri, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların satışı noterler aracılığıyla yapılabilir.

Noter randevusuna gidilmezse ne olur?

Randevu saatinde noterde hazır bulunmayan taraflar, 10 gün içinde başvurmazlarsa başvuru iptal edilir.

Başvuru için fiziksel olarak notere gitmek gerekir mi?

Başvuru aşaması tamamen dijitaldir. Notere sadece imza ve belge asıllarının ibrazı için randevu saatinde gidilmesi yeterlidir.

