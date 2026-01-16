Konut Teslimlerinde Kritik Süreler Ocak 2026

Article Insights

Bu müvekkil bilgilendirme notu, Türk tüketici mevzuatı kapsamında ön ödemeli konut satış sözleşmelerine (özellikle proje aşamasında/ off-plan satışlara) uygulanması gündeme ge lebilecek başlıca kanuni süre sınırlamalarına ilişkin pratik bir özet sunmaktadır. Bu çalışma; teslim/devir, cayma, dönme/sözleşmeden dön me ve ayıba ilişkin zamanaşımı sürelerine odak lanmaktadır. Somut olayın özelliklerine göre; sözleşmenin niteliği (örn. mesafeli veya işyeri dışında satış), finansman ve ödeme kurgusu ile tarafların hangi sıfat ve statüyle hareket ettiği ayrıca değerlendirilmelidir.

Cayma hakkı : Sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün (cezai şart yok).

: Sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün (cezai şart yok). Sözleşmeden dönme : Sözleşmenin kurul masından itibaren 24 aya kadar (belirli oran larda tazminat/masraf kesintisi mümkün).

: Sözleşmenin kurul masından itibaren 24 aya kadar (belirli oran larda tazminat/masraf kesintisi mümkün). Devir/teslim süresi : Ön ödemeli konut, sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tes lim edilmelidir; süre her hâlükârda sözleş me tarihinden itibaren 48 ayı geçemez.

: Ön ödemeli konut, sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tes lim edilmelidir; süre her hâlükârda sözleş me tarihinden itibaren 48 ayı geçemez. Ayıplı konutta zamanaşımı: Teslimden iti baren 5 yıl (genel kural 2 yıl; ikinci el konut larda en az 3 yıl).

Dayanak: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön ÖdemeliKonut Satış ları Hakkında Yönetmelik.

