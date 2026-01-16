ARTICLE
16 January 2026

Konut Teslimlerinde Kritik Süreler Ocak 2026

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Bu müvekkil bilgilendirme notu, Türk tüketici mevzuatı kapsamında ön ödemeli konut satış sözleşmelerine (özellikle proje aşamasında/ off-plan satışlara) uygulanması...
Turkey Real Estate and Construction
Ömer Erdoğan,Cerensu Çetin Yenigün,Kıvanç Turan
+2 Authors
Bu müvekkil bilgilendirme notu, Türk tüketici mevzuatı kapsamında ön ödemeli konut satış sözleşmelerine (özellikle proje aşamasında/ off-plan satışlara) uygulanması gündeme ge lebilecek başlıca kanuni süre sınırlamalarına ilişkin pratik bir özet sunmaktadır. Bu çalışma; teslim/devir, cayma, dönme/sözleşmeden dön me ve ayıba ilişkin zamanaşımı sürelerine odak lanmaktadır. Somut olayın özelliklerine göre; sözleşmenin niteliği (örn. mesafeli veya işyeri dışında satış), finansman ve ödeme kurgusu ile tarafların hangi sıfat ve statüyle hareket ettiği ayrıca değerlendirilmelidir.

  • Cayma hakkı: Sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün (cezai şart yok).
  • Sözleşmeden dönme: Sözleşmenin kurul masından itibaren 24 aya kadar (belirli oran larda tazminat/masraf kesintisi mümkün).
  • Devir/teslim süresi: Ön ödemeli konut, sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tes lim edilmelidir; süre her hâlükârda sözleş me tarihinden itibaren 48 ayı geçemez.
  • Ayıplı konutta zamanaşımı: Teslimden iti baren 5 yıl (genel kural 2 yıl; ikinci el konut larda en az 3 yıl).

Dayanak: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön ÖdemeliKonut Satış ları Hakkında Yönetmelik.

1732084a.jpg

