Tapu İşlemlerine İlişkin Vekâletnamelerde Çevrimiçi Azil Uygulaması Başladı

Genelge uyarınca Türkiye Azil Sistemi kurulacak. Bu sistem kapsamında azil işleminin bizzat tapu müdürlüğü nezdinde veya doğrudan Webtapu sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık 2025 tarihinde yayınladığı 2025/6 sayılı Genelge ("Genelge") ile tapu işlerine ilişkin vekâletnamelerden azil işlemlerinin çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi ve azil sistemi yeknesaklaştırıldı.

Genelge uyarınca Türkiye Azil Sistemi kurulacak. Bu sistem kapsamında azil işleminin bizzat tapu müdürlüğü nezdinde veya doğrudan Webtapu sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca azil işlemlerini tüm tapu müdürlükleri sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Faks, e-posta veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Doğrudan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne veya bölge müdürlüklerine yapılan azil başvuruları da karşılanmayacak.

Bununla beraber, Webtapu sistemi üzerinden yapılan aziller, azil tarihinden önce düzenlenmiş olan tüm vekâletnameleri kapsayacak ve aziller siciline otomatik olarak ve geciktirilmeksizin kaydedilecek. Bu yöntemle yapılan aziller yalnızca tapu işlemleri bakımından hüküm ifade edecek.

01 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen vekâletnameler ile tapu işlemleri yapılacak olduğunda, herhangi bir azil işleminin mevcut olmadığını teyit etmek adına hem fiziki aziller sicilinde hem de elektronik ortamda kontrol yapılacak; bu tarihten sonraki vekâletnamelerde ise yalnızca elektronik sistem üzerinden kontrol yapılacak.

Azil işlemi hukuken bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu için geri alınması mümkün değil. Türkiye Azil Sistemi üzerinden azlettiği bir vekile yeniden yetki vermek isteyen maliklerin yeni bir vekâletname çıkarması gerekiyor.

Merkezi bir azil sisteminin kurulmasıyla uygulamada vekâletten azil işlemlerindeki belirsizliklerin ve sahtecilik işlemlerinden kaynaklı hak kayıplarının azalması bekleniyor.

