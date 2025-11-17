Yeni Sığınak Yönetmeliği Neler Getiriyor?

7 Kasım 2025 tarihli 33070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile mevcut sığınaklara denetim şartı getirildi ve bu konuda düzenlemelere bazı yeni standartlar eklendi. Yönetmelik'te öne çıkan hususları aşağıda sizler ile paylaşıyoruz.

Konutlara, Yurtlara ve Bakımevlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi.

Yeni inşa edilecek yapılara, kapasitelerine göre belirlenecek şekilde, sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Buna göre, toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar; yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri; yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri; yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2.000 m2'den fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde artık sığınak yapılması zorunlu hale gelmiş oldu.

Stadyumlara Sığınak Şartı, Okullara ise Yeni Sığınak Standardı Getirildi.

Yönetmelik ile yeni yapılacak 5.000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine de sığınak zorunluluğu getirildi ve yapılacak sığınakların kapasitesi hesaplanırken seyirci kapasitesinin en az %3'ünün baz alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca, eğitim yapılarındaki sığınaklara ilişkin de yeni şartlar eklendi. Artık, eğitim yapılarına ait binalardaki sığınakların tavan döşemesinin en az 20 cm ve duvarlarının en az 30 cm kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi gerekecek.

Kamu Binalarındaki Sığınaklara İlave Tedbirler Getirildi.

Kamu binalarında emsal hesabına dahil alanı 1000 m2 ve üzeri olan tüm yapılara da sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, kamu binaları ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, en az 24 saat kesintisiz elektrik teminini sağlayacak kapasitede jeneratör yapılması ve iletişim prizine ek olarak uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wi Fi noktası yapılması gibi ilave tedbirlerin alınmasına ilişkin yükümlülükler düzenlendi.

Bunun yanında, 100 m2 üzeri sığınakların içinde yangın söndürme cihazları ve asgari sağlık ekipmanları bulunan bir ilkyardım dolabı, ile iletişimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla batarya destekli LED lamba, sabit telefon, radyo ve harici görüntülü iletişim ve haber alma aygıtları bulundurulması gerektiği belirtildi.

Yönetmelik ile Gelen Yeni Düzenlemeler Denetim Süreci de Öngörüyor.

Yönetmelik'e getirilen geçici madde ile ilgili idarece tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içerisinde yani 7 Kasım 2026'ya kadar, denetimlerinin tamamlanması, kullanıma hazır halde olmadığı tespit edilen sığınakların ise Yönetmelik'in 14. maddesine göre işlem yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

Yönetmelik'in tam metnine https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4883&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.