Taşinmaz Ticareti Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik'e İlişkin Duyuru

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile artık internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacak ve işletmelerce söz konusu ilanlara aracılık edilemey
30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe
giren "Taşınmaz Ticareti Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik" ile artık internet ortamında
verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik
verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat
artışı yapılamayacak ve işletmelerce
söz konusu ilanlara aracılık edilemeyecektir.
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