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26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasını Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Bakanlığa Yapacakları Bildirimlere İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile izin belgesi başvurularını düzenleyen 5. madde kapsamına, devre mülk hakkı kurulan konutlar da alınmış olup; devre mülk sözleşmesi doğrultusunda devre mülk hakkı kurulan bağımsız bölümlerin turizm amaçlı kısa süreli izin belgesi işlemlerinde, ilgili bağımsız bölümün ortak maliklerinin, kendi aralarından veya kat malikleri kuruluna temsilci olarak seçtikleri kişiler vasıtasıyla aldığı kat malikleri kurulu/ortak malikler kararının temin edilmesi gerekecektir. Bu halde izin belgesi, kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetim şirketi adına düzenlenecektir ve devre mülk hakkı kurulan taşınmazların belgelendirilmesinde yüksek nitelikli konut nitelikleri aranacaktır. Bu değişiklikler Yönetmelik'in yayım tarihinde (26.07.2024) yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 14. Maddesi ile düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığının (“Bakanlık”) yetkisinin kapsamına; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, seyahat acentaları ve aracı hizmet sağlayıcıları ile veri paylaşımı yapabilmesi yetkisi ilave edilmiştir.

Aynı tarihte yayımlanan Tebliğ ise, konutların turizm amaçlı kiralanması kapsamındaki ilanların çevrimiçi ortamda yayınlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların Bakanlığa yapacakları bildirim yükümlülüğünü düzenlemektedir. Bu doğrultuda bildirilmesi öngörülen bilgilerin Bakanlığa aylık olarak bildirilmesi öngörülmüş olup; aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılacak ilk bildirimlerin, 15.07.2024 tarihinden önceki ilanları kapsayacak şekilde, Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapılması gerekecektir.

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