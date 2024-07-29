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26 Temmuz 2024 tarihli ve 32613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) devre mülk hakkı kurulan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklik ile daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat 2024 tarih ve 2024/2 sayılı Genelgesi'nde belirtildiği üzere, devre mülk hakkı kurulan konutlarda yapılacak turizm amaçlı kısa süreli kiralamalarda izin belgesi alınmasının zorunlu olduğu açıklığa kavuşturulmuş ve başvuru şartlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Devre mülk hakkı kurulan konutların belgelendirilmesinde Yönetmelik'te tanımlanan “yüksek nitelikli konut” nitelikleri aranacaktır. Ek olarak izin belgesi, kat malikleri kurulu veya ortak malikler tarafından yetkilendirilen yönetim şirketi adına düzenlenecektir. Böylece devre mülk hakkı kurulan konutlardaki turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların denetim ve gözetimin yüksek nitelikli konut niteliği ile bağlantılı olarak yönetim şirketi aracılığıyla sağlanacağı anlaşılmaktadır.

Devre mülk hakkı kurulan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralama işlemi için izin belgesi başvurularında (a) devre mülk veya yönetim sözleşmesi; (b) imar durum belgesi örneği ve parselin turizm kullanımına ayrıldığının tespiti halinde varsa müktesep hakkın tespiti için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 54(9) maddesi kapsamında ilgili belediyeden alınacak yazı, ve (c) kat malikleri kurulu veya ortak maliklerce alınan, konutun turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya izin verildiğine ve bu konuda yönetim şirketinin yetkilendirildiğine ilişkin kararın noter onaylı örneği sunulur.

Yönetmeliğin değişik 14/2 maddesi ile, izin belgesi olmayan konutların tanıtım ve pazarlama içeriklerinin kaldırılmasına yönelik olarak, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4(1)(e) maddesi uyarınca aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin uyarı, idari yaptırım, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi mekanizması yanında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, seyahat acentaları ve aracı hizmet sağlayıcıları ile veri paylaşımı yapılabileceği düzenlenmiştir.

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