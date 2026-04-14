1 Nisan İtibarıyla Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelik: Araç Hasar ve Değer Kaybı Tespitinde Tek Rapor Dönemi

12 Şubat 2026 tarihli ve 33166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren “Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, sigorta hukuku ve trafik kazalarından doğan tazminat taleplerinde köklü ve devrim niteliğinde bir değişikliğe imza atmıştır. Trafik kazalarına karışan araç sahiplerinin hukuki süreçlerdeki en büyük mağduriyetlerinden biri olan “araç değer kaybı” tazminatının talep edilmesi, bu yeni yasal düzenleme ile birlikte tamamen şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir zemine oturtulmuştur.

Araç Değer Kaybı Kavramı ve Hukuki Temeli

Türk hukuku bağlamında araç değer kaybı; bir kaza sonucunda hasar gören ve usulüne uygun onarım gören bir aracın, kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza sonrası ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkı ifade etmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun “haksız fiil” hükümleri gereğince, zarara uğrayan kişinin malvarlığında meydana gelen bu maddi eksilmenin, kusurlu tarafça veya onun hukuki sorumluluğunu üstlenen trafik sigortası tarafından tazmin edilmesi zorunludur. Ne var ki, bugüne kadarki idari ve hukuki işleyiş, bu tazminatın tahsilini araç sahipleri için oldukça uzun ve yıpratıcı bir prosedür hâline getirmekteydi.

Eski Sistemdeki Aksaklıklar ve Yeni “Tek Rapor” Düzenlemesi

Önceki uygulamalarda bir trafik kazası sonrasında atanan sigorta eksperi, yalnızca araçta meydana gelen kaporta ve mekanik gibi maddi hasarların onarım bedelini tespit etmekteydi. Araç sahibinin hak ettiği değer kaybını talep edebilmesi için hasar onarım sürecinden tamamen bağımsız olarak ayrı bir hukuki süreç başlatması, sigorta şirketine yeniden başvuru yapması ve çoğu zaman Sigorta Tahkim Komisyonu veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca yetkili mahkemeler nezdinde yargı yoluna başvurması gerekmekteydi.

Yeni yönetmelik ile birlikte bu parçalı ve karmaşık yapı ortadan kaldırılmıştır. Artık hasar tespiti için atanan bağımsız sigorta eksperi, aracın onarım bedelini belirlerken aynı rapor içerisinde eş zamanlı olarak aracın değer kaybı bedelini de hesaplayacaktır. Böylece hak sahipleri, ek bir idari başvuru yapmaksızın, düzenlenen tek bir eksper raporu ile araçlarının uğradığı değer kaybı bedelini doğrudan ve resmî yoldan öğrenme imkânına kavuşmuşlardır.

Aracıların Devreden Çıkarılması ve Hukuki Güvenlik

Bu düzenlemenin en kritik yansımalarından biri, trafik kazası sonrasında vatandaşların içinde bulunduğu şok ve bilgisizlik durumundan faydalanarak “en yüksek tazminatı alma” vaadiyle vekaletname toplayan ve hukuki hiçbir ehliyeti bulunmayan “hasar danışmanlık” adı altındaki aracı yapıların sistem dışına itilmesidir. Değer kaybı bedelinin doğrudan eksper raporunda tespit edilmesi, süreci otomatikleştirerek bu gayriresmî yapıların fahiş komisyonlar talep etmesinin önüne geçmektedir. Esenyel Partners olarak müvekkillerimize her zaman altını çizerek vurguladığımız üzere; tazminat hukuku gibi teknik ve spesifik uzmanlık gerektiren uyuşmazlıkların mutlaka alanında uzman hukukçular aracılığıyla yürütülmesi yasal bir zorunluluk ve hak kaybını önlemenin yegane yoludur. Yeni mevzuat, yasadışı aracıların yarattığı finansal sömürüyü engelleyerek hukuki güvenliği tahsis etmeyi amaçlamaktadır.

EKSİST Altyapısı ve İtiraz Mekanizmaları

Yönetmelik ile getirilen bir diğer önemli yenilik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) altyapısıyla kurulan EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi) uygulamasıdır. Eksper atamaları artık manuel müdahalelerden arındırılarak bölgesel dağılım, uzmanlık alanı ve liyakat gibi nesnel kriterlere dayalı bir algoritma ile sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Usul ekonomisi bağlamında ise, 2026 yılı için belirlenen 40.000 TL (asgari maddi teminat limitinin onda biri) altındaki hasarlarda eksper ataması zorunlu tutulmamış, tarafların hızlıca anlaşmasına olanak tanınmıştır.

Düzenlenen tespit raporlarına itiraz hakkı da titizlikle kurgulanmıştır. İlgililer, raporun kendilerine tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde tespite itiraz edebilirler. Bu durumda uyuşmazlığın çözümü için EKSİST üzerinden branşında en az 10 yıl fiili tecrübesi bulunan bir “Hakem Eksper” atanacak ve bu rapor idari aşamada nihai olarak kabul edilecektir. İlk etapta 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Bursa ve Ordu illerinde pilot olarak başlayan bu sistemin, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanması planlanmaktadır.

Trafik kazalarından doğan maddi hasar ve değer kaybı tazminatı haklarınız, eksper raporlarına itiraz süreçleri ve sigorta poliçelerinden kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlıkta, hak kaybı yaşamamak ve süreci en doğru şekilde yönetmek adına alanında uzman bir avukatlık hizmeti almanız büyük önem taşımaktadır.

