2026 Yeni Trafik Cezaları: Karayolları Trafik Kanunu Madde 51 Kapsamında Hız Sınırı Ve Radar İhlalleri

Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesinde gerçekleştirilen son mevzuat değişikliği ile trafikte hız sınırlarına yönelik uygulanan idari yaptırımlar köklü bir değişime uğramıştır. Geçmişte uygulanan ve hız sınırının yüzde kaç aşıldığına dayanan oransal hesaplama yöntemi tamamen mülga olmuş; yerine hızın tam olarak kaç kilometre/saat (km/s) aşıldığını temel alan, kademeli ve çok daha katı bir idari para cezası sistemine geçilmiştir.

Güncel yasal düzenlemeler ışığında sürücüleri ve ticari araç filosu yöneten şirketleri yakından ilgilendiren bu hukuki değişiklikleri, Esenyel Partners olarak sizler için detaylarıyla inceledik.

Hız Sınırı İhlallerinde Yeni Kilometre (km/s) Bazlı Ceza Sistemi

Kanun koyucu, yeni düzenlemede yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı yollar için farklı tehlike sınırları öngörerek cezaları iki ana kategoriye ayırmıştır. İdari para cezalarına ek olarak, ihlalin derecesine göre sürücü belgelerine (ehliyet) geçici süreyle el konulması yaptırımı da kanuna eklenmiştir.

Yerleşim Yeri İçinde Hız Sınırı İhlalleri ve Yaptırımlar

Yerleşim yeri içindeki yaya ve trafik yoğunluğu göz önüne alınarak, tolerans payı oldukça düşük tutulmuş ve 6 km/s aşımından itibaren idari yaptırımlar başlatılmıştır:

6 – 10 km/s arası aşanlara: 2.000 Türk Lirası

11 – 15 km/s arası aşanlara: 4.000 Türk Lirası

16 – 20 km/s arası aşanlara: 6.000 Türk Lirası

21 – 25 km/s arası aşanlara: 8.000 Türk Lirası

26 – 35 km/s arası aşanlara: 12.000 Türk Lirası

36 – 45 km/s arası aşanlara: 15.000 Türk Lirası

46 – 55 km/s arası aşanlara: 20.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 30 gün el konulur.)

56 – 65 km/s arası aşanlara: 25.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 60 gün el konulur.)

66 km/s ve daha fazla aşanlara: 30.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 90 gün el konulur.)

Yerleşim Yeri Dışında Hız Sınırı İhlalleri ve Yaptırımlar

Yerleşim yeri dışındaki karayollarında ise ceza alt sınırı 11 km/s aşımı ile başlamaktadır:

11 – 15 km/s arası aşanlara: 2.000 Türk Lirası

16 – 20 km/s arası aşanlara: 4.000 Türk Lirası

21 – 25 km/s arası aşanlara: 6.000 Türk Lirası

26 – 30 km/s arası aşanlara: 8.000 Türk Lirası

31 – 40 km/s arası aşanlara: 12.000 Türk Lirası

41 – 50 km/s arası aşanlara: 15.000 Türk Lirası

51 – 60 km/s arası aşanlara: 20.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 30 gün el konulur.)

61 – 70 km/s arası aşanlara: 25.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 60 gün el konulur.)

71 km/s ve daha fazla aşanlara: 30.000 Türk Lirası (Sürücü belgesine 90 gün el konulur.)

Sürücü Belgesinin İadesinde “Psikoteknik” Şartı

Yeni mevzuatın getirdiği en kritik hukuki detaylardan biri, mükerrer ihlallere yönelik uygulanan ağırlaştırılmış yaptırımlardır. İlgili madde kapsamında, ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde hız sınırını aşma sebebiyle sürücü belgesi beşinci kez geri alınan sürücülerin durumu özel bir şarta bağlanmıştır.

Bu kişilerin, geri alma süresi dolsa dahi ehliyetlerini doğrudan geri almaları mümkün değildir. Sürücü belgesinin iade edilebilmesi için öncelikle kesilen tüm idari para cezalarının tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Ardından sürücünün psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek “sürücü belgesi almasına mani bir hâli olmadığını” resmî raporla belgelemesi yasal bir zorunluluktur.

Radar Tespit Cihazlarına Yönelik Ağır İdari Para Cezaları

Kanun maddesinde yer alan bir diğer önemli güncelleme, hız ölçen teknik cihazların (radarların) yerini tespit eden veya sürücüyü ikaz eden cihazlara ilişkindir. Bu cihazların kullanımı kesin olarak yasaklanmış olup, caydırıcılığı artırmak amacıyla rekor seviyede idari para cezaları belirlenmiştir:

Söz konusu radar ikaz cihazlarını aracında bulunduran ve işletenlere: 185.000 Türk Lirası

Bu cihazları imal ve ithal edenlere: 370.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, bu cihazlara mülki idare amiri tarafından el konulması ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi (müsadere) işlemleri uygulanacaktır.

Hukuki İtiraz Süreçleri ve İletişim

Trafik idari para cezaları ile ehliyet el koyma kararları, yapıları gereği idari birer işlemdir. Tarafınıza haksız veya hukuka aykırı bir şekilde ceza kesildiğini düşünüyorsanız, cezanın veya kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde görevli Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar neticesinde idari yaptırım kararları kesinleşmektedir.

