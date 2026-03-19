2026 Karayolları Trafik Kanunu Değişiklikleri: Güncel Trafik Cezaları, Hız Sınırı İhlalleri ve Ehliyet İptali Şartları

Türkiye'de trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, can ve mal kayıplarını asgariye indirmek ve kural ihlallerinin önüne kesin olarak geçmek amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026 tarihli ve 33181 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak resmî olarak yürürlüğe girmiştir. 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan bu yeni yasal düzenlemeler, trafik cezalarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir artışa ve "sıfır tolerans" ilkesine dayanan katı idari yaptırımlara sahne olmaktadır.

Yeni trafik kanunu, yalnızca aracı kullanan sürücüleri değil, aynı zamanda araç sahiplerini (işletenleri) de doğrudan bağlayan ağır müteselsil sorumluluklar getirmektedir. Ticari işletmelerin ve bireylerin karşı karşıya kalabileceği bu astronomik idari para cezaları ile uzun süreli hak mahrumiyetleri göz önüne alındığında, hukuki süreçlerin en başından itibaren titizlikle yönetilmesi şarttır.

Aşağıda, 2026 Karayolları Trafik Kanunu kapsamında güncellenen hız sınırı ihlalleri, uyuşturucu/alkol kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve ehliyet iptali şartlarına dair en güncel ve kapsamlı yasal detayları bulabilirsiniz.

Uyuşturucu, Alkol Kullanımı ve Ölçüm Reddi (Test Yaptırmama)

Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, yeni kanunun en ağır hukuki sonuçlarını doğuran eylemlerin başında gelmektedir.

Kolluk kuvvetlerince talep edilen cihaza üfleme veya test yaptırma işlemini reddetmenin cezası, eskisinden çok daha sarsıcıdır. Ölçüm yaptırmayan sürücülere peşin olarak 150.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulmaktadır. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Tespiti: Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde direksiyon başına geçtiği tespit edilen sürücülere anında 150.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta ve sürücü belgeleri derhal iptal edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri uygulanmaktadır. Sürücünün yeniden ehliyet alabilmesi için en az 5 yıl beklemesi, sürücü kursunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alması, detaylı sağlık ve psikoteknik raporları alması ve idari para cezalarının tamamını ödemesi yasal bir zorunluluktur.

Kırmızı Işık İhlalleri ve "Dur" İhtarına Uymama

Kırmızı ışık ihlallerinde "dalgınlık" mazeretini ortadan kaldıran katı bir eskalasyon (kademeli artış) sistemi devrededir. Bir yıl içerisinde tekrarlanan ihlallerde ceza tutarları katlanarak artmaktadır:

• 1. İhlal: 5.000,00 TL

• 2. İhlal: 10.000,00 TL

• 3. İhlal: 15.000,00 TL

• 4. İhlal: 20.000,00 TL

• 5. İhlal: 30.000,00 TL

• 6. İhlal: 80.000,00 TL ve ehliyet iptali

Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışıkta geçen sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilmektedir. Sürücünün yeniden ehliyet alabilmesi için en az 1 yıl beklemesi, sürücü kursunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alması, idari para cezalarının tamamını ödemesi, psikoteknik ve uzman psikiyatri uzmanı muayenesi şartları aranmaktadır. Ayrıca, trafik polisinin, jandarmanın veya zabıtanın "Dur" ikazına uymayıp kaçan sürücülere 200.000,00 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınırken araç da 60 gün süreyle trafikten menedilmektedir.

Hız Sınırı İhlalleri ve Radar Tespit Cihazı Yasakları

Trafik kazalarının temel sebebi olan hız ihlallerine yönelik yaptırımlar, 2026 düzenlemeleriyle çok daha dar makaslı ve yüksek meblağlı bir yapıya kavuşmuştur. Hız aşımı cezaları, aşılan kilometre oranına göre kademeli olarak 2.000,00 TL ile 30.000,00 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle yüksek oranlı hız aşımlarında sadece idari para cezası ile yetinilmemekte; ihlalin boyutuna göre sürücünün ehliyetine 30, 60 veya 90 gün süreyle el konulmaktadır.

Bununla birlikte, hız denetimlerinden kaçmak için araçlarda kullanılan radar tespit ve uyarı cihazlarına kesin bir yasak getirilmiştir. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370.000,00 TL, aracında fiilen bulunduranlara ise 185.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta ve mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere cihaza el konulmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma ve Müteselsil İşleten Sorumluluğu

2026 kanun değişiklikleri kapsamında, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanımı en sert yaptırımların uygulandığı bir diğer alandır. Hiç ehliyeti olmayan bir sürücünün yakalanması hâlinde 40.000,00 TL ceza uygulanırken; ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmış veya iptal edilmiş bir kişinin araç kullanmasının cezası tam 200.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu noktadaki en kritik düzenleme araç sahiplerini ilgilendirmektedir. Aracı kullandıran ve kullanılmasına izin veren ruhsat sahibine (işletene) de ayrıca 40.000,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Esenyel Partners hukuk uzmanları, bilhassa şirket üzerine kayıtlı ticari araçların ve operasyonel kiralama filolarının yönetiminde, sürücülerin ehliyet durumlarının anlık olarak denetlenmesi gerektiği konusunda şirket yönetimlerini önemle uyarmaktadır.

Mevzuata Aykırı Modifikasyon, Geçiş Üstünlüğü ve Akrobasi

Trafikte hem güvenliği hem de çevresel huzuru tehdit eden eylemler de yeni kanundan nasibini almıştır. Gürültü çıkaracak abartı egzoz gibi değişiklikler yapanlara 16.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta ve araç 30 gün boyunca trafikten menedilmektedir. Herhangi bir mevzuata aykırı teknik değişiklikte ise işletene 5.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta olup araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar bağlanmaktadır.

Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere 46.000,00 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konulur. Benzer şekilde, motosiklet üzerinde tek teker gitme gibi akrobatik ve tehlikeli hareketler sergileyenlere de 46.000,00 TL idari para cezası uygulanmakta, ehliyet ve araçları 60 gün süreyle alıkonulmaktadır.

Sonuç ve Hukuki Danışmanlık

27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu düzenlemeleri, uygulanacak cezaların boyutu ve ehliyet iptali gibi yaptırımları itibarıyla son derece katıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, kolluk kuvvetleri veya idare tarafından tesis edilen her türlü idari işlem, hukuka uygunluk denetimine tabidir. Usulsüz düzenlenen idari para cezalarına, hatalı hız/radar tespitlerine ve haksız araç bağlama kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilmesi hukuki bir haktır.