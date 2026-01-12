2026 Yılı Demirleme Ücretleri Değişikliği

1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin deniz yetki alanlarında uygulanacak olan demirleme ve bağlama maliyetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güncel mevzuatları ve belirlenen Yeniden...

1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin deniz yetki alanlarında uygulanacak olan demirleme ve bağlama maliyetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güncel mevzuatları ve belirlenen Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Denizcilik sektöründeki ticari işletmeler ve özel tekne sahipleri için kritik öneme sahip olan bu ücretler, geminin tonajı, bayrak tipi ve demirleme sahasının konumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Demirleme Ücretlerinin Belirlenmesindeki Temel Kriterler

Gemilerin demirleme ücretleri, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönerge doğrultusunda geminin Gross Tonajı (GT) üzerinden günlük bazda ve ABD Doları cinsinden belirlenmektedir. Ücretlendirme sürecinde en temel belirleyici unsur, geminin toplam hacmini temsil eden tonaj değeridir. Bunun yanı sıra, geminin Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (TBDYD) kapsamındaki bir alanda olup olmadığı, birim fiyatların tespiti açısından büyük önem taşımaktadır.

Bayrak Tipi ve Kabotaj İndirimi Avantajları

Resmi mevzuata göre yabancı bayraklı gemiler için uygulanan birim ücretler, Türk bayraklı gemilere kıyasla daha yüksek bir katsayı ile hesaplanmaktadır. Ancak Türk bayrağı taşıyan ve denize elverişlilik belgesinde sefer bölgesi “Kabotaj Seferi” olarak tanımlanan gemiler için maliyetleri düşüren özel bir düzenleme mevcuttur. Bu kapsamdaki gemilere, yönergede belirtilen standart Türk bayraklı gemi tarifesi üzerinden yüzde elli oranında bir indirim daha uygulanarak yerli denizciliğe destek sağlanmaktadır.

Demirleme Ücretinin Metinsel Hesaplama Yöntemi

Demirleme maliyetinin hesaplanması, matematiksel bir çarpım sürecine dayanmaktadır. Toplam bedel, geminin kayıtlı Gross Tonaj değerinin, bulunduğu sahanın statüsüne ve bayrak tipine uygun düşen günlük birim fiyatla çarpılması sonucu elde edilir. Bu işlem, geminin demir sahasında kaldığı toplam gün sayısı ile çarpılarak nihai tutara ulaşılır. Örneğin, boğazlar bölgesinde demirleyen yabancı bayraklı bir geminin maliyeti, tonaj başına belirlenen en üst birim fiyat üzerinden değerlendirilmektedir.

Süre Sınırı ve 168 Saat Eşiğinin Maliyete Etkisi

Hesaplamada zaman faktörü, maliyetin artış hızını belirleyen en kritik unsurdur. Yönerge uyarınca, demirleme süresinin ilk yüz altmış sekiz saati, yani ilk yedi günü boyunca baz birim fiyatlar geçerli olmaktadır. Ancak demirleme süresinin bu eşiği aşması durumunda, sekizinci günden itibaren uygulanan günlük birim fiyatlar kademeli olarak yükselmektedir. Bu uygulama, demir sahalarının verimli kullanılmasını teşvik etmek ve uzun süreli beklemelerin önüne geçmek amacıyla tasarlanmıştır.

2026 Yılı Bağlama Kütüğü Harç Bedelleri ve Güncellemeler

Özel teknelerin ve yatların ödemekle yükümlü olduğu yıllık bağlama kütüğü harçları, 2026 yılı için açıklanan yüzde yirmi beş virgül kırk dokuzluk Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artırılmıştır. Bu harç tutarları, gemilerin demirleme ücretlerinden farklı olarak tekne boyuna göre sınıflandırılmakta ve Türk Lirası cinsinden tahsil edilmektedir. Beş metreden küçük tekneler harç yükümlülüğünden muaf tutulurken, boyu beş metreden otuz metreye kadar olan tekneler, belirlenen yedi farklı boy dilimine göre kademeli olarak artan harç tutarlarını ödemekle yükümlüdür. Otuz metreyi aşan deniz araçları ise en üst dilimden vergilendirilerek denizcilik idaresine kayıtlarını tazelemektedir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Operasyonel Hizmet Bedelleri

Liman başkanlıkları tarafından tahsil edilen demirleme ücretlerine ek olarak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından verilen hizmetler de 2026 tarifesine göre güncellenmiştir. Gemilerin demirleme veya demirden ayrılma işlemleri sırasında aldıkları kılavuzluk ve römorkör hizmetleri, geminin tonajı ve operasyonun yapıldığı bölgeye göre sabit bir baz ücret ve bu ücretin üzerine eklenen tonaj başı ilave primler şeklinde uygulanmaktadır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında bu hizmet bedelleri, seyrüsefer emniyetini artırmak amacıyla daha detaylı bir tarifelendirmeye tabi tutulmuştur.

