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8 January 2025

Malul Ve Engelli̇leri̇n Taşit Alimlarinda İsti̇sna Tutari 2025 Yili İçi̇n 2.290.200 Tl Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

N
Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile...
Turkey Transport
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30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (7/2) ve (7/6) maddelerinde yer alan malul veya engellilerin taşıt alımlarındaki istisna tutarı, 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.290.200 TL olarak belirlenmiştir.

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