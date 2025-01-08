Malul Ve Engelli̇leri̇n Taşit Alimlarinda İsti̇sna Tutari 2025 Yili İçi̇n 2.290.200 Tl Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (7/2) ve (7/6) maddelerinde yer alan malul veya engellilerin taşıt alımlarındaki istisna tutarı, 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.290.200 TL olarak belirlenmiştir.

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