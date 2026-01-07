Değerli Konut Vergisine İlişkin Olarak 2026 Yılında Uygulanacak Olan Tutar Ve Oranlar

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 88 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değerli konut vergisine ilişkin olarak 2026...

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 88 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değerli konut vergisine ilişkin olarak 2026 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları tespit ve ilan edilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 42 nci maddede yer alan tutar ile 44 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın tespiti

2026 yılında uygulanacak olan, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2025 yılına ait tutarın 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%25,49/2=) %12,745 (on iki virgül yedi yüz kırk beş) oranında artırılması suretiyle 17.711.000 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

2026 yılında uygulanacak olan, 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2025 yılına ait değerlerin 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%25,49/2=) %12,745 (on iki virgül yedi yüz kırk beş) oranında artırılması suretiyle;

17.711.000 TL ile 26.567.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

17.711.000 TL'yi aşan kısmı için (Binde 3)

35.425.000 TL'ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 26.567.000 TL'si için

26.568 TL, fazlası için (Binde 6)

35.425.000 TL'den fazla olanlar 35.425.000 TL'si için 79.716 TL, fazlası

için (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

