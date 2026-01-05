7566 Sayili Kanun Kapsaminda Gayrimenkule Dayali İşlemlerde Vergi Ve Harçlarda Yapilan Değişiklikler

Bu bilgi notu kapsamında, 7566 sayılı Kanun ile gayrimenkule dayalı işlemlere ilişkin yapılan mevzuat değişiklikleri ele alınmıştır.

Article Insights

Ozbilen Aykut Attorney Partnership are most popular: in Turkey

7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7566 sayılı Kanun") 19/12/2025 tarih ve 33112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7566 sayılı Kanun ile vergi mevzuatında çok sayıda değişiklik yapılmış olup; konut kira gelirlerinde faiz gideri indirimine son verilmesi, tapu işlemlerinde düşük beyana uygulanan cezanın artırılması, emlak vergisi değer artışlarına üst sınır getirilmesi, bazı noter ve ruhsat harçlarında yeni düzenlemelere gidilmesi, belirli yatırım fonları ve UEFA organizasyonlarına ilişkin vergisel hükümler getirilmesi Kanun'un öne çıkan başlıkları arasındadır.

Bu bilgi notu kapsamında, 7566 sayılı Kanun ile gayrimenkule dayalı işlemlere ilişkin yapılan mevzuat değişiklikleri ele alınmıştır.

Konut Niteliğindeki Gayrimenkullerin Kira Gelirlerinin Beyanında Kredi Faizi İndirimi Kaldırıldı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. maddesinde uyarınca, kiraya verilen gayrimenkuller için kullanılan kredilere ait faizler kira geliri beyanında gider olarak indirilebilmekteydi. Ancak 7566 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda, konut niteliğindeki gayrimenkullerin edinimi için kullanılan kredilere ilişkin faizlerin kira gelirinden indirilme imkanı ortadan kaldırılmıştır. Madde gerekçesinde, konut kredisi kullananlarla kredi kullanmadan konut edinenler arasında vergi açısından eşitsizlik oluştuğu için faiz indirimi uygulamasının kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Bu düzenleme, 1/1/2025tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına ilişkin verilecek beyannamelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tapu İşlemlerinde Harç Matrahının Belirlenmesine İlişkin Açıklık Getirildi.

492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı Tarifenin "I–Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a bendi uyarınca tapu harcı, "beyan edilen bedelden az olmamak üzere emlak vergisi değeri" üzerinden alınmaktaydı. Ancak bu ifade, uygulamada tapu harcının matrahı hususunda belirsizlik yarattığı gerekçesiyle, değiştirilmiştir.

Değişik hüküm ile tapu harcının "emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli" üzerinden alınacağı açıkça düzenlenmiştir. Bu suretle, uygulamada fiilen esas alınan matrah kanun metninde açıkça ifade edilmiştir.

Bu düzenleme 7566 sayılı Kanun'un yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tapu İşlemlerinde Eksik Beyan İçin Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası Artırıldı.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin emlak vergisi değerinden düşük beyan edilmesi veya beyan edilen bedelin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi hâlinde, aradaki farka isabet eden tapu harcı için %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanmaktaydı.

Bu ceza oranının uygulamada yeterli caydırıcılığı sağlamadığı; harç matrahının düşük gösterilmesinin ödenecek tapu harcına nazaran cazip olması ve cezanın düşük seviyede kalması nedeniyle, 7566 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile ceza oranı %25'ten "bir kat"a çıkarılmıştır.

Bu düzenleme 7566 sayılı Kanun'un yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2026–2029 Döneminde Emlak Vergisi Değer Artışlarına Üst Sınır Getirildi.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun ("EVK") 29. maddesinde taşınmazların vergi değerinin belirlenmesine yönelik esaslara yer verilmiştir. Buna göre vergi değeri dört yılda bir olmak üzere arsa ve arazilerde, Vergi Usul Kanunu'na göre takdir komisyonlarınca bölge, cadde/sokak veya arazi cinsine göre belirlenen birim değerleri, binalarda ise ilgili bakanlıklarca belirlenen metrekare inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu suretle belirlenen vergi değeri, her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunmaktadır. Nitekim 2025 yılında Mayıs ayının sonunda belirlenen birim değerleri Haziran ayında yüksek artışlar nedeniyle tartışmalar başlatmış, bir kısım mükellefler ilgili kararların iptali talepli olarak dava yoluna başvurmuştu. 2019 yılında benzer şekilde Kamuoyunda tartışma yaratan fahiş birim fiyat artışlarının, artışı %50 ile sınırlayan kanun düzenlemesi ile sona erdirmiş olması sebebiyle kamuoyunda benzeri bir kanun düzenlemesi beklentisi oluşmuştu.

Bu beklenti doğrultusunda 7566 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılan değişiklik ile, 2026 yılında hesaplanacak vergi değerinin, 2025 yılı için uygulanan emlak vergisi değerinin 3 katını aşamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme 7566 sayılı Kanun'un yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.