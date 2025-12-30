Yeni Vergi Paketi Resmi Gazetede Yayımlandı: 7566 Sayılı Vergi Kanunları Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

I. Giriş

Daha önceden TBMM'de komisyonlarda kabul edilmiş olan ve kamuoyunda yeni vergi paketi olarak da bilinen 7566 sayılı Vergi̇ Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi tabanının genişletilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan bu yeni düzenleme ile yalnızca Gelir Vergisi Kanunu (GVK) değil, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere çok sayıda mevzuat hükmünde önemli değişiklikler de yürürlüğe girmiş oldu.

II. 7566 Sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Değişiklikler

2.1 Gelir Vergisi Kanunu Kapsamındaki Değişiklikler

Konut Kira Gelirlerinde Faiz Giderlerinin İndirilmesi

7566 Sayılı Kanun'un 1. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Giderler" başlıklı 74. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikten önce 74. Maddeye göre "Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i" indirime konu olabilecek, yani faiz giderleri elde edilen gelirler mahsup edilebilecekti.

Fakat 7566 Sayılı Kanun ile konutlar, 01.01.2025 döneminden itibaren olan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançları için geçerli olmak üzere, bu indirim kapsamından çıkarıldı. Bu durumda faiz giderlerinin yalnızca işyeri kiralarında indirime söz konusu olabileceğini söylemek doğru olacaktır. Ancak ilgili bendin devamında yer alan Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için iktisap bedelinin %5'inin beş yıl süreyle mahsubuna ilişkin ifadede bir değişiklik yapılmamıştır.

Geçici Vergi Beyannamesinde 4. Dönemin Getirilmesi

7566 Sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca Gelir Vergisi Kanunu'nda Geçici Vergi Beyannamesinin düzenlendiği 120. maddede yer alan "ilk dokuz ayı için belirlenen" ibaresi metinden çıkarılarak, dördüncü geçici vergilendirme dönemi (Ekim-Aralık) yeniden uygulamaya konmuştur.

Bu düzenleme ile mükelleflerin kazançları, yıl sonunda, 12 aylık dönem, dahil olmak üzere, dört üçer aylık dönem (3, 6, 9 ve 12 ay) itibarıyla tespit edilerek beyan edilecektir. Değişiklik, 1/1/2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için geçerli olacak olup bu kapsamda hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar 2025 yılının Ekim-Aralık dönemine ait ilk dördüncü dönem geçici vergi beyannamesini vereceklerdir.

Yatırım Fonları Hakkında Yapılan Değişiklik

7566 sayılı Kanun'un 3. Maddesi ile GVK Geçici 67. Maddesi değiştirilmiş ve bir yıldan uzun süre elde tutulan yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj (tevkifat) istisnasının kapsamı daraltılmıştır.

Değişiklikten önceki düzenlemede, portföyünün en az %51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Kanun ile beraber Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir) işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının katılma payları, bir yıldan fazla elde tutulmaları halinde stopajdan muaf tutulmakta ve beyan dışı bırakılmaktaydı.

Yeni düzenleme ile bu istisna kapsamının dışına; yalnızca nitelikli yatırımcılara satılan, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayan yatırım fonları çıkarılmıştır.

2.2 Emlak Vergisi Kanunu'nda Değer Artış Sınırı ve Kısıtlamalar

Vergi Ziyaı Cezalarının Arttırılması

7566 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 63. Maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Harçlar Kanunu'nun Kayıtlı değer, emlâk vergisi değeri başlıklı maddesi uyarınca gayrimenkullerin devir ve iktisabında harç, mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. 7566 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik öncesinde, beyan edilen bu bedelin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, aradaki harç farkı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca %25 nispetinde vergi ziyaı cezası ile tahsil edilmekteydi. Fakat yapılan değişiklikle, Kanun'da yer alan "%25 nispetinde" ibaresi "bir kat" şeklinde değiştirilmiştir.

Emlak Vergisi Değerinde Üst Sınır Getirilmesi

7566 sayılı Kanun ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun Geçici 23. Maddesinde getirilen değişiklik uyarınca 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerlerinin, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yasadaki bu düzenleme, özellikle 2025 yılı içerisinde yerel belediyelerin Emlak Vergisi Takdir Komisyonlarınca yapılmış olan asgari birim değer tespitleri sonucunda emlak vergisi tutarlarındaki fahiş artışları sınırlandırmayı amaçlamaktadır. Her ne kadar kısa vadede emlak vergisi tutarındaki artışlar kanun ile sınırlandırılmış olsa da ilgili maddenin devam hükümleri incelendiğinde, emlak vergisi tutarlarının hesaplandığı ve belediyelerin Emlak Vergisi Takdir Komisyonlarınca belirlenen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin herhangi bir sınırlamaya gidilmediği görülmektedir. Görünürde oldukça olumlu bir tablo çizen bu düzenleme aslında pratikte var olan uyuşmazlıkları azaltmayacaktır.

Vergi Matrahı Artış Oranlarında Yapılan Değişiklik

7566 sayılı Kanun'un 11. Maddesi ile 1139 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesindeki değişiklik ile vergi değerlerinin hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı ibaresi "yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde" yerine "yeniden değerleme oranında" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece takip eden her yıl, şayet farklı bir oran belirlenmediği hallerde, yeniden değerleme oranları %100 artışa konu olacaktır.

2.3 Ruhsat ve Yetki Belgesi Harçlarında Artış ve İlave Yükümlülükler

Harçlar Kanununa Getirilen Değişiklikler

7566 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile Harçlar Kanunu'nun (8) sayılı Tarifesinde yapılan düzenlemeler uyarınca kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri için yıllık harç yükümlülüğü getirilmiş ve özel sağlık kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, ağız ve diş sağlığı kuruluşları) ruhsat harçları ciddi ölçüde artırılmıştır.

Ticaret Yetki Belgesi Harçları: Kuyum ticareti için 30.000 TL, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti için işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri üzerinden 20.000 TL yıllık harç belirlenmiştir.

Sağlık Kuruluşu Harçları: Özel poliklinik ve muayenehane gibi sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler için yıllık harç tutarları getirilmiş Örneğin Özel tıp merkezleri ruhsatnameleri için 50.000 TL, Muayenehane uygunluk belgesi için 20.000 TL yıllık harç belirlenmiştir.

Bu harçların, büyükşehir belediyesi olan illerde (nüfusu 30.000'i geçmeyen ilçeler hariç) bir kat artırımlı uygulanması hükme bağlanmıştır.

Kıymetli Madenler ve Havayolu Sektörü: Kıymetli maden rafinerileri ve aracı kurumları için 5.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye değişen yıllık ruhsatname harçları getirilmiştir.

Havayolu ve genel havacılık işletmeleri için ise 100.000 TL'den 1 milyon TL seviyesinde yıllık ruhsat harçları getirilmiştir.

Motorlu Taşıt ve Tapu Harçlarında Değişiklikler

7566 Sayılı Kanun ile motorlu taşıt ve tapu harçlarında değişikliğe gidilmiş olup, 2 numaralı tarifenin "I-Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar" başlıklı bölümünün mülga (5) numaralı fıkrası araçların ilk tescil işlemleri ile satış ve devirlerinde, 1.000 TL'den az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Harçlar Kanunu'nun 4 numaralı tarifesinin Tapu İşlemleri başlıklı maddesinin 20. (20/a) fıkrasında yer alan "beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri" ibaresi "emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli" şeklinde değiştirilmiştir. Aslında zaten uygulamada bu şekilde yapılmakta olmasına rağmen bu değişiklik Harçlar Kanunu'nun 63. Maddesiyle olan ifade uyumsuzluğunun giderilmesini sağlamıştır.

2.4 Sosyal Güvenlik ve İstihdam Mevzuatında Prim Oranları ve Kesintiler

7566 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun çeşitli maddelerinde mevcut nisaplarda değişikliklere gidilmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta ve Borçlanma Prim Oranlarında Artış

7566 sayılı Kanunun 21, 26 ve 35. maddeleri uyarınca, isteğe bağlı sigorta primleri ve askerlik, yurt dışı süreleri, memurluk borçlanmaları gibi pek çok borçlanma işleminde kullanılan oran, %32'den, %45'e veya %20'den, %39'a yükseltilmiştir. Bu artış ile borçlanma yoluyla prim ödemesi yapacak kişiler için katlanılması gereken maliyetler artmıştır.

Ayrıca görevine son verilip de yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, Kanun'da yapılan değişiklik ile artık prime esas kazancına (emsal kazancın tamamına) göre değil bu kazancın %45'i üzerinden hesaplanacaktır. Eklemek gerekir ki 7566 sayılı Kanun'un 21. Maddesi uyarınca, Sigorta prim oranları genel sağlık sigortası prim oranı, sosyal güvenlik destek primi, tarım ve ek sigorta primlerinde %1 artış gerçekleştirilmiştir.

Prime Esas Kazanç Tavanı ve Gelir/Aylıklardan Kesinti

Kanun'un 24. Maddesi ile, 5510 Sayılı Kanun'un 82. maddesindeki prime esas günlük kazanç alt sınırı olan 7,5 katı ibaresi 9 kat şeklinde değiştirilmiştir.

madde ile Kurumdan gelir veya aylık alanların, Genel Sağlık Sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçlarının, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmesine imkan sağlayan yeni bir ek madde (Ek Madde 24) 5510 sayılı Kanun' a eklenmiştir.

III. Diğer Önemli Düzenlemeler

KDV İstisnası ve Geçici Maddeler

7566 sayılı Kanun'un 30. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenmiş (Geçici Madde-18) 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2032 UEFA Şampiyonası gibi organizasyonlar kapsamında UEFA, katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişilere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV ve Kurumlar Vergisinden istisna tutulmuştur.

Ayrıca 31. Madde ile, Çek Kanunu'nun Geçici 3. maddesindeki karşılıksız çek keşide etme yasağının uzatılmasına ilişkin süre 31/12/2025'ten 31/12/2028'e uzatılmıştır.

