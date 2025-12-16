Vergi Değişikliklerini Içeren Torba Yasanın Dört Maddesi Daha Kabul Edildi: Yeni Düzenlemeler Neler?

Meclisin dünkü birleşiminde vergi ile ilgili değişiklikleri de içeren torba yasanın dört maddesi daha kabul edildi, ikinci el araç ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılacak satışlar binde 2 noter harcının dışında bırakıldı

Article Insights

Erdoğan Sağlam’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular: in Turkey

with readers working within the Media & Information industries

Meclisin dünkü birleşiminde vergi ile ilgili değişiklikleri de içeren torba yasanın dört maddesi daha kabul edildi, ikinci el araç ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılacak satışlar binde 2 noter harcının dışında bırakıldı.

Değerli okurlar, vergi ile ilgili değişiklikleri de içeren torba yasanın görüşülmesine dün (2 Aralık 2025) devam edildi.

Teklifin ilk altı maddesi geçen hafta kabul edilmişti, dün dört maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddeler şunlar:

Tapu harcının eksik beyanında ceza yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı

Normalde vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında (yüzde 100) uygulanıyor.

Gayrimenkullerin devir ve iktisabında emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden tapu harcı hesaplanıyor ve beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde aradaki farka ilişkin tapu harcı üzerinden yüzde 25 nispetinde vergi ziyaı cezası kesiliyor, yani normalde yüzde 100 uygulanan ceza yüzde 25 olarak uygulanıyor.

Genel Kurulda kabul edilen 7'nci madde ile yapılan değişiklikle bu cezanın genel esaslara tabi tutulması öngörülüyor, yani cezanın yüzde 100 olarak uygulanması düzenleniyor.

Ayrıca torba yasanın kabul edilen 9'uncu maddesiyle, Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri:" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri" ibaresi "emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli" şeklinde değiştirilerek, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden alınacağı hususunun pekiştirilmesi öngörülüyor.

Böylece hatalı yorum ve uygulamaların önüne geçilmiş olacak, çünkü prensip emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden harcın tahsil edilmesidir. Yoksa beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergi değeri üzerinden harç alınması söz konusu değildir.

Bazı belge, ruhsat ve izin belgeleri yıllık harç kapsamına alındı

Mevcut düzenlemelere göre ruhsata ve işletme belgesine tabi bazı faaliyetler için yıllık harç tahsil ediliyor.

Torba yasanın kabul edilen 10'uncu maddesiyle, mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınması düzenleniyor.

Ayrıca mevcut durumda sadece ruhsat alımında harca tabi hususi hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getiriliyor.

Bu düzenleme 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara satışlarında binde 2 harç alınmayacak!

Torba yasa teklifinin 8'inci maddesinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, satış ve devir bedeli üzerinden, belirlenen asgari maktu harçtan az olmamak üzere nispi (binde 2) noter harcı alınması öngörülmekteydi.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara (galericilere) yapılan satış ve devirlerinde bu harcın alınmayacağı öngörüldü. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yetkili bu kişiler tarafından satışında harç tahsil edilecek..

Torba yasanın görüşülmesine çarşamba (3 Aralık 2025) günü devam edilecek

Yukarıda belirttiğim maddelerin görüşülmesinden sonra Meclis Genel Kurulu bugün (3 Aralık 2015 Çarşamba günü) saat 14.00'te toplanmak üzere toplantıya ara verdi.

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili düzenleme yapılacak mı?

2025 yılsonu itibariyle enflasyon düzeltmesinin yapılıp yapılmayacağı belli değil. Mevcut yasal düzenlemeye göre 2025 yılsonu itibariyle enflasyon düzeltmesinin yapılması gerekiyor. Kamuoyuna yapılan açıklamalardan yılsonunda düzeltmenin yapılacağı anlaşılıyor. Ancak bu duruma ciddi bir tepki var.

Çünkü, enflasyon düzeltmesinin yıl sonu itibariyle yaptırılması öz kaynakları güçlü büyük sermayeli şirketlerin lehine sonuç verecek, yani bu mükellefler enflasyon düzeltmesi nedeniyle ciddi miktarda zarar yazacaklar ve kurumlar vergisi ödemeyecekler veya az ödeyecekler. Bu kurumlardan alınmayacak verginin gündemdeki torba yasa ile getirilmesi öngörülen vergi artışlarıyla ve bundan sonra yapılacak düzenlemelerle telafi edileceği düşünülüyor. Başka bir ifadeyle kamuoyunda böyle bir algı var.

İşte bu durum kamuoyunda ciddi bir tepkiye neden oluyor. Büyük şirketlerden alınmayacak verginin küçük şirketlerden ve vatandaşlardan alınmasına doğal olarak büyük bir tepki söz konusu.

Maliye Bakanlığı bu durumu yönetemezse bunun siyasi sonuçlarının olması kuvvetle muhtemel!

Bakalım ne olacak?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.