21 November 2025

Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Asgari Özkaynak Miktarı Güncellendi

Paksoy

Contributor

Turkey Finance and Banking
Sera Somay,Merve Kurdak, and Hazal Şenol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 30 Ocak2025 tarihinde, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bulundurmaları gereken asgari özkaynak miktarları 2025 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

  • Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşlarıiçin 10.000.000 TL'den15.000.000TL'ye,
  • Kullanıcıların farklı ödeme hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesaplarına ilişkin konsolide bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetleri sunanlar hariç olmak üzerediğer ödeme kuruluşlarıiçin 20.000.000 TL'den30.000.000TL'ye, ve
  • Elektronik para kuruluşlarıiçin 55.000.000 TL'den80.000.000TL'ye arttırılmıştır.

Artırılan tutarlar 30Haziran2025 tarihinde yürürlüğe girecek olup halihazırda faaliyet göstermekte olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının özkaynak tutarlarını bu tarihe kadar artırılan asgari tutarlar ile uyumlu olacak şekilde artırmaları gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Sera Somay
Merve Kurdak
Hazal Şenol
