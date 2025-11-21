Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Asgari Özkaynak Miktarı Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 30 Ocak2025 tarihinde, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bulundurmaları gereken asgari özkaynak miktarları 2025 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 10.000.000 TL'den 15.000.000TL 'ye,

için 10.000.000 TL'den 'ye, Kullanıcıların farklı ödeme hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesaplarına ilişkin konsolide bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetleri sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 20.000.000 TL'den 30.000.000TL 'ye, ve

için 20.000.000 TL'den 'ye, ve Elektronik para kuruluşlarıiçin 55.000.000 TL'den80.000.000TL'ye arttırılmıştır.

Artırılan tutarlar 30Haziran2025 tarihinde yürürlüğe girecek olup halihazırda faaliyet göstermekte olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının özkaynak tutarlarını bu tarihe kadar artırılan asgari tutarlar ile uyumlu olacak şekilde artırmaları gerekmektedir.

