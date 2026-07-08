Yeni̇lenmi̇ş Ürünler Hakkinda Yönetmeli̇k Resmi̇ Gazete’de Yayimlandi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Article Insights

Nazali are most popular: in Turkey

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) , 27 Haziran 2026 tarihli ve 33293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirlenen kullanılmış malların yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 57/A ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup, kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Yönetmelik Kapsamındaki Temel Kavramlar

Yönetmelik ile yenilenmiş ürün ekosisteminde yer alan temel aktörler ve kavramlar tanımlanmıştır.

Bu kapsamda:

Kullanılmış mal, Ek-1’de yer alan ikinci el malları,

Yenileme işlemi, bu malların donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin tüm işlemleri,

Yenilenmiş ürün, yenileme işleminden sonra yenileme merkezi veya yetkili satıcı tarafından satışa sunulan kullanılmış malı,

Yenileme merkezi, Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişi,

Yenileme yetki belgesi, yenileme merkezi olarak faaliyette bulunulabilmesi için Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi

ifade etmektedir.

Yönetmelik’te ayrıca Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (“YÜBİS”), Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan elektronik sistem olarak tanımlanmıştır.

Yerinde yenileme noktası, yenileme merkezinin sahip olduğu yenileme yetkisini Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya standartlar kapsamında kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yetkili satıcı, yenileme merkezi tarafından verilen yetkiye dayanarak tüketiciye yenilenmiş ürün sunan ya da ürün sunanın adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi

ifade etmektedir.

YÜBİS Üzerinden İşlem Yapma ve Elektronik Sertifika Zorunluluğu

Yönetmelik’in öne çıkan düzenlemelerinden biri, yenileme işlemlerinin Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya standartlara uygun olarak YÜBİS üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesidir. Bu kapsamda yenileme işlemi sonucunda oluşturulan elektronik sertifikanın tüketicilere verilmesi gerekmektedir.

Yenileme merkezleri, yetkili satıcılar, yerinde yenileme noktaları ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgi ve belgeler YÜBİS’e kaydedilecektir. Böylece yenilenmiş ürün piyasasında kayıt, izlenebilirlik ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

“Yenilenmiş” İbaresinin ve Yenileme Merkezi Bilgisinin Kullanılması

Yenilenmiş ürünlerin ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği şekilde “yenilenmiş” ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca yenilenmiş ürünlerin, kullanılmamış ve ikinci el mallardan açıkça ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması gerekmektedir. Bu düzenleme, tüketicinin satın aldığı ürünün niteliğini açık şekilde anlayabilmesini sağlamaya yöneliktir.

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yükümlülüğü

Yenileme merkezi, yenilenmiş ürüne ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunu YÜBİS’e kaydetmekle yükümlüdür. Tüketicinin talep etmesi halinde bu kılavuzun, satışı gerçekleştiren yenileme merkezi veya yetkili satıcı tarafından yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye verilmesi zorunludur.

Ek-1’de Yer Alan Tüm Ürünler İçin Yenileme İşlemi Yapılabilmesi

Yönetmelik uyarınca yenileme merkezi, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış yeterlilik belgesine sahip olması şartıyla, ayrıca yeni bir yenileme yetki belgesi almaksızın Ek-1’de yer alan tüm ürünler için yenileme işlemi yapabilecektir.

Ek-1’de yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış mallar şu şekilde sayılmıştır:

Cep telefonları Tabletler Akıllı saatler Bilgisayarlar (dizüstü ve masaüstü) Oyun konsolları Modemler Televizyonlar

Yenilenmiş Ürünün Tekrar Yenilenmesi İçin 30 Günlük Süre

Yönetmelik, yenilenmiş bir ürüne tekrar yenileme işlemi yapılabilmesi için yenileme tarihinden itibaren en az 30 gün geçmesini zorunlu tutmuştur. Bu düzenleme, yenilenmiş ürünlerin kısa süre içinde yeniden yenileme işlemine tabi tutulmasına ilişkin süreçleri sınırlamaktadır.

Yerinde Yenileme Noktası ve Yetkili Satıcıların Birden Fazla Yenileme Merkezine Hizmet Verebilmesi

Yerinde yenileme noktası ve yetkili satıcılar, ayrı ayrı yetki almak şartıyla birden fazla yenileme merkezine hizmet verebilecektir. Ayrıca yenileme merkezi, kendisine verilen yenileme yetkisini Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya standartlara uygun olarak yerinde yenileme noktaları aracılığıyla kullanabilecektir.

Yerinde yenileme noktalarının hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğu, Bakanlıkça belirlenecek düzenleme veya standartlarda gösterilecektir. Yerinde yenileme noktası, yenileme merkezi tarafından yetkili satıcı olarak da yetkilendirilebilecektir.

Farklı Satış Fiyatları Bakımından Bilgilendirme Yükümlülüğü

Bir yenilenmiş ürün grubu için bir satıcı tarafından farklı satış fiyatları belirlenmiş olması halinde, tüketicilerin herhangi bir ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce fiyat farkına dayanak teşkil eden fiziksel ve teknik özellikler hakkında açık ve kolaylıkla görülebilir şekilde bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Söz konusu hükümle aynı ürün grubunda yer alan yenilenmiş ürünler arasındaki fiyat farklılıklarının tüketiciye şeffaf şekilde açıklanması amaçlanmaktadır.

Bakanlık Tarafından Kılavuz Hazırlanabilmesi

Yönetmelik uyarınca Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”), gerekli gördüğü hallerde Yönetmelik’in uygulanmasına yönelik olarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla kılavuz hazırlayabilecek ve bu kılavuzu Bakanlığın internet sitesinde yayımlayabilecektir.

Yenileme Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Ek-1’de yer alan kullanılmış malları yenilemek isteyen yenileme merkezlerinin Bakanlıktan yenileme yetki belgesi alması zorunludur.

Bakanlığa yapılan başvurular üzerine Genel Müdürlük tarafından gerekli incelemeler yapılacak ve ilan edilen şartları sağlayan başvurular için yenileme yetki belgesi düzenlenecektir. Yenileme yetki belgesi her bir yenileme merkezi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.

Yenileme merkezleri dışındaki ticari işletmelerin yerinde yenileme noktası olarak faaliyet gösterebilmesi için ise Bakanlıkça belirlenen ilgili düzenleme veya standartlara göre alınmış yeterlilik belgesine sahip olması gerekecektir.

Yenileme Yetki Belgesi İçin Aranan Şartlar

Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış yeterlilik belgesine sahip olunması,

Sermaye şirketi niteliğinde olunması,

Şirketi temsile yetkili kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması,

Şirketi temsile yetkili kişilerin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması,

Şirketi temsile yetkili kişilerin Yönetmelik’te sayılan belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

100 milyon Türk lirasından az olmamak üzere ödenmiş sermayeye sahip olunması,

Bakanlık tarafından ilan edilecek diğer hususların sağlanması.

Söz konusu düzenleme ile yenileme merkezi olarak faaliyet gösterecek şirketlerin hukuki, mali ve operasyonel yeterliliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yenileme Yetki Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Geçerlilik süresi dolmadan başvuruda bulunulmuş olması şartıyla, bu süre başvuru sonuçlanıncaya kadar uzatılmış kabul edilecektir.

Yenileme merkezinin ünvan, adres ve diğer iletişim bilgilerinde değişiklik olması veya temsile yetkili kişilerde değişiklik meydana gelmesi halinde; yeni temsilcilerin Yönetmelik’te aranan şartları taşıdığını gösteren bilgi ve belgelerin 30 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Yenileme Yetki Belgesinin Askıya Alınması ve İptali

Yönetmelik hükümlerine veya Yönetmelik’e atıfta bulunulan kanun ya da düzenleyici işlemlere aykırı uygulamaların tespiti ve yazılı uyarıya rağmen aykırılığa devam edilmesi halinde yenileme yetki belgesi Komisyon tarafından iptal edilebilecektir.

Komisyon, uyarı ve iptal değerlendirmelerinde aykırılığın niteliğini, yaygınlığını, sürekliliğini, tekrarını ve etkisini dikkate alacaktır. Gerek görülmesi halinde inceleme yaptırılabilecek veya diğer kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilecektir.

Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda meydana gelen değişikliklerin 30 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu şartların kaybedildiğinin tespiti halinde düzeltilebilir nitelikteki eksikliklerin giderilmesi için Komisyon tarafından süre verilebilecektir. Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, verilen süre içinde yenileme yetki belgesi askıya alınabilecektir.

Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi, belge verilmesinde aranan şartlarda düzeltilmesi mümkün olmayan bir eksikliğin tespit edilmesi veya yenileme merkezinin başvurusu üzerine yenileme yetki belgesi iptal edilecektir.

Geçerlilik süresi sona ermesine rağmen yenileme yetki belgesini yenilemeyen, belgesi iptal edilen veya belgesi askıda bulunan yenileme merkezi, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine devam edemeyecektir. Yenileme yetki belgesi iptal edilen yenileme merkezine iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yenileme yetki belgesi verilmeyecektir.

Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Yenileme merkezinin uyarılması, yenileme yetki belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin hususlarda karar vermek üzere Bakanlık tarafından Komisyon kurulacaktır.

Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girecektir. Komisyon; ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdürlükten iki üye ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacaktır. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine üyelerin tamamının katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisi Bulunan Kullanılmış Mallar İçin Özel Şartlar

Yönetmelik, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için özel şartlar öngörmektedir. Buna göre, bu nitelikteki malların yenilenebilmesi için:

e-Devlet Kapısı’nda bulunan Beyaz Listede yer alması,

En az bir yıl öncesine ilişkin veri, ses veya kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması,

Yenileme işlemini gerçekleştiren yenileme merkezi veya yerinde yenileme noktası tarafından YÜBİS’te beyan edilen bir hat aracılığıyla mobil telefon hizmeti sunan işletmeci şebekesinde aktif hale getirilmesi ve bu kapsamda en az bir çağrı işleminin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi,

zorunludur.

Bu işlemlere ilişkin kayıtlar YÜBİS aracılığıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemlerinden doğrulanacaktır. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapılamayacaktır.

Yenileme merkezi veya yerinde yenileme noktası tarafından kullanılacak hat bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Her bir yenileme merkezi veya yerinde yenileme noktası adına Bakanlıkça YÜBİS’te belirtilen sayıda hat tanımlanabilecek ve yenileme işlemleri yalnızca Bakanlığa bildirilen hatlar üzerinden yürütülecektir.

Değerleme İşlemi ve Tüketici Onayı

Kullanılmış malın değerleme işleminin, malın yenileme merkezi, yerinde yenileme noktası, yetkili satıcı ya da yenileme merkezi adına veya hesabına hareket eden üçüncü kişiler tarafından ya da yenileme merkezine ait ticari reklam ve tanıtımlara istinaden teslim alınmasını takip eden 3 iş günü içinde sonuçlandırılması zorunludur.

Tüketicinin değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayın yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alınması gerekmektedir.

Bedel, İndirim ve Benzeri Faydaların Sağlanması

Malın bedeli ve varsa indirim, kupon gibi taahhüt edilen tüm faydaların, tüketicinin onayını takip eden 3 iş günü içinde sağlanması zorunludur.

Takas içeren sözleşmelerde ise bu faydalar, tüketicinin işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden itibaren 3 iş günü içinde sağlanacaktır. Bu süreler, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 iş gününe kadar uzatılabilecektir.

Tüketiciye Sertifika Verilmesi

Yenileme merkezinin, varsa yerinde yenileme noktasının ve yetkili satıcının ticari unvanı ve iletişim bilgileri ile Bakanlıkça belirlenen diğer hususlara ilişkin bilgilerin yer aldığı sertifikanın, yenilenmiş ürünle birlikte tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi zorunludur.

Sorumluluk Rejimi

Yenileme merkezi, yerinde yenileme noktasının ve yetkili satıcının Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden sorumludur.

Yetkili satıcı, satmış olduğu yenilenmiş ürünlere ilişkin olarak Yönetmelik kapsamında tüketicilere sağlanan haklardan yenileme merkeziyle birlikte müteselsilen sorumludur.

Yenileme merkezi ve yetkili satıcının herhangi bir şekilde ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yerinde yenileme noktası, yenileme merkezi ve yetkili satıcı birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

Cayma Hakkı

Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmelerde cayma hakkı bakımından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Diğer yöntemlerle kurulan sözleşmelerde ise tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu bildirimin yapıldığına dair ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etme yükümlülüğü satışı gerçekleştiren yenileme merkezi veya yetkili satıcıya aittir. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

Yönetmelik’te belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi veya tüketicinin cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemesi halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmayacaktır. Her hâlükârda bu süre, cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erecektir.

Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacaktır. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

Cayma hakkının kullanılması halinde yapılacak tüm geri ödemeler, tüketicinin satın alma sırasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin, tüketicinin işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla 14 gün içinde ve tek seferde yapılmak zorundadır.

Yenilenmiş Ürün Garantisi ve Satış Sonrası Hizmetler

Yönetmelik kapsamında yenilenmiş ürünlerin garanti uygulamaları bakımından 6502 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile Garanti Belgesi Yönetmeliği kıyasen uygulanacaktır.

Bu uygulamada, Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde üretici, ithalatçı ve yetkili servis istasyonuna yüklenen sorumluluklar yenileme merkezi tarafından; satıcıya ilişkin sorumluluklar ise yetkili satıcı tarafından yerine getirilecektir. Yenilenmiş ürün satışının doğrudan yenileme merkezi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, garanti belgesine ilişkin düzenlemelerde satıcı için tanımlanan yükümlülüklerden yenileme merkezi sorumlu olacaktır.

Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayacak ve asgari 1 yıl olacaktır.

Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilmesi halinde, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, ürünün yetkili satıcıya veya yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlayacaktır.

Yenilenmiş ürün garantisi süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri dahil olmak üzere tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemeyecektir.

Yenilenmiş ürünün tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilecektir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükü, ürünü teslim alan yetkili satıcıya veya yenileme merkezine ait olacaktır.

Teslim Fişi ve Servis Fişi Düzenleme Yükümlülüğü

Garanti süresi içinde yetkili satıcı veya yenileme merkezi tarafından, kargo ile gönderilen arızalı yenilenmiş ürünler hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı yenilenmiş ürünler bakımından teslim fişi düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi zorunludur.

Teslim fişinde teslim edenin adı, soyadı ve imzası; teslim alanın adı, soyadı ve imzası; tüketicinin yenilenmiş ürüne ilişkin şikâyet ve talepleri; yenilenmiş ürünün cinsi, markası ve modeli ile teslim tarihi yer alacaktır.

Yenileme merkezi tarafından, onarım hakkını kullanan tüketicilere teslim edilen yenilenmiş ürünlerle ilgili olarak servis fişi düzenlenmesi de zorunludur. Servis fişinde yenileme merkezinin unvanı, adresi ve iletişim bilgileri; tüketiciye teslim tarihi; arızaya ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi; ürün garanti kapsamı dışında ise ücreti; yenileme merkezi yetkilisinin imzası ve kargo ile teslim alınanlar haricinde tüketicinin adı, soyadı, adresi, telefonu ve imzası yer alacaktır.

Teslim fişi ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilecektir. Bu durumda, belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayın alınması zorunlu olup, tüketicinin onayının alındığını ispat yükü ürünün teslimini gerçekleştiren yetkili satıcıya veya yenileme merkezine ait olacaktır.

Bilgi ve Belgelerin Saklanması

Yönetmelik kapsamında düzenlenen işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin 5 yıl boyunca saklanması zorunludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Yenilenmiş Ürünlerin Ayrı Kategoride Satışa Sunulması ve Logo Kullanımı

Yenilenmiş ürünlerin, kullanılmamış ve ikinci el mallardan açıkça ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunludur.

Yenileme merkezi, yerinde yenileme noktası ve yetkili satıcı dışındaki kişiler, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanamayacaktır.

Ayrıca Ek-1’de yer alan elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların ticaretini yapan gerçek veya tüzel kişiler ile Yönetmelik’te sayılan işyerleri, Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgeleri YÜBİS’e kaydetmekle yükümlü olacaktır.

Yönetmelik ile 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik’e yapılan atıflar, yeni Yönetmelik’e yapılmış sayılacaktır.

Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik’in yürürlük tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmeler bakımından geçiş hükmü öngörülmüştür.

Bu işletmeler, Yönetmelik’in 6. maddesinin birinci fıkrasının;

Yeterlilik belgesi,

Sermaye şirketi niteliği,

Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin şartları

düzenleyen bentlerinde yer alan koşulları sağladıklarını ispat eden belgeleri, Yönetmelik’in yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde Genel Müdürlüğe sunmalıdır.

Aynı işletmelerin;

100 milyon Türk lirasından az olmamak üzere ödenmiş sermayeye sahip olduklarını,

Bakanlık tarafından ilan edilecek diğer hususları sağladıklarını

ispat eden belgeleri ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar Genel Müdürlüğe sunmaları gerekmektedir.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde mevcut yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmeler, yeni bir yetki belgesi almaksızın, sahip oldukları yenileme yetki belgelerinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Sonuç

Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, yenilenmiş ürün piyasasında faaliyet gösterecek işletmelerin yetkilendirilmesi, ürünlerin yenileme süreci, tüketiciye sağlanacak bilgiler, garanti ve cayma hakkı, satış sonrası hizmetler, YÜBİS kayıtları, sorumluluk rejimi ve geçiş süreci bakımından kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktadır.

Yeni düzenleme ile yenileme işlemlerinin dijital sistem üzerinden izlenebilir hale getirilmesi, yenilenmiş ürünlerin tüketici nezdinde açık şekilde ayırt edilmesi, yenileme merkezleri ve yetkili satıcıların sorumluluklarının netleştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Yönetmelik’te öngörülen yetki belgesi, yeterlilik, sermaye, YÜBİS kaydı, sertifika, bilgilendirme, garanti, cayma hakkı, belge saklama ve kişisel verilerin korunması yükümlülüklerini 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak yeni rejime uygun şekilde gözden geçirmesi önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.