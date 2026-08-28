“Mesai Takibi Amaciyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkinda İlke Karari”Na İlişkin Görüş Talepleri Hakkinda Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafindan Kamuoyu Duyurusu Yayimlandi

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 29/04/2026 tarihli ve 2026/921 sayılı “Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı” (“İlke Kararı”) 02/06/2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

İlke Kararı’nın yayımlanmasının ardından, farklı sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumluları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) iletilen görüş talepleri üzerine, Kurum tarafından konuya ilişkin bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı’na İlişkin Görüş Talepleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) yayımlandı.

Kamuoyu Duyurusu kapsamında öne çıkan hususlar aşağıdaki şekildedir:

Kurum tarafından biyometrik veri kavramının kapsamına ilişkin olarak, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’nün 51 numaralı gerekçesine atıf yapılarak; belirli bir teknik yöntemle gerçek kişiyi benzersiz şekilde tanımlamaya veya doğrulamaya elverişli hale getirilen verilerin biyometrik veri niteliğinde olduğu, bu verilerin matematiksel bir koda dönüştürülerek veri tabanında saklanmasının biyometrik veri niteliğini ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, örneğin avuç içi taraması veya parmak izi yoluyla elde edilen verilerin biyometrik veri olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İşverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve belgelendirme yükümlülüğü bulunmakla birlikte, bu yükümlülüğün biyometrik tanımlama sistemleri kullanılarak yerine getirilmesini öngören açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, yalnızca mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ Kanun ”) 6’ncı maddesinde öngörülen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı, ayrıca geçerli bir açık rıza bulunsa dahi söz konusu işlemenin Kanun’un 4’üncü maddesindeki ölçülülük kriterini karşılamayacağı değerlendirilmiştir.

”) 6’ncı maddesinde öngörülen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı, ayrıca geçerli bir açık rıza bulunsa dahi söz konusu işlemenin Kanun’un 4’üncü maddesindeki ölçülülük kriterini karşılamayacağı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazı tesis ve faaliyet alanlarının, taşıdıkları güvenlik riski ve olası ihlallerin doğurabileceği sonuçlar nedeniyle genel değerlendirmeden ayrıldığı; bu alanlarda biyometrik tanımlama sistemlerinin yalnızca mesai takibine değil kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kritik alanlara erişim kontrolü gibi güvenlik süreçlerine hizmet edebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bu alanlardaki biyometrik veri işleme faaliyetlerinin de yalnızca gerekli kritik alanlarla ve kişilerle sınırlı olması, alternatif yöntemlerin yetersiz kalması ve işleme faaliyetinin somut güvenlik ihtiyacıyla da ölçülü olması gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca, Kanun’un 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında millî savunma, millî güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni veya ekonomik güvenliğin korunmasına yönelik veri işleme faaliyetlerine ilişkin istisnanın biyometrik veri kullanımını sınırsız hale getirmediği; her somut olay bakımından güvenlik riskinin ağırlığı, alternatif yöntemlerin yetersizliği ve işleme amacı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Kurul’un anılan İlke Kararı’na uyum sağlanması konusunda belirleyici olan hususun, biyometrik veri işlemenin “mesai takibi” amacını aşarak, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik kullanılıp kullanılmadığı ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Çalışan devam takibi (mesai takibi) amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlularının İlke Kararı doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Mesai takibi dışında kalan biyometrik veri işleme faaliyetlerinin ise İlke Kararı kapsamında değerlendirilmeyeceği; bu faaliyetlerin hukuka uygunluğunun veri işleme amacı, işin niteliği ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak veri sorumluları tarafından ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Ayrıca Kurum’a bu hususta intikal edecek ihbar veya şikayetlere ilişkin olarak Kurul tarafından her somut olay özelinde ayrıca değerlendirme yapılacağı eklenmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’na buradan ulaşabilirsiniz.